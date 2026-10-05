Estos son los alcaldes que lograron la ‘reelección encubierta’ y volverían a ocupar el sillón municipal de sus distritos en 2027-2030

Un grupo de personas con medallas doradas de alcalde camina hacia el frente desde un edificio municipal entre dos urnas transparentes con papeletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este domingo 4 de octubre se celebraron las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que los ciudadanos eligieron a las autoridades que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030. Entre los resultados aparecen 14 actuales alcaldes distritales que buscaron continuar en sus municipios pese a la prohibición de la reelección inmediata.

Los burgomaestres postularon como primeros regidores o tenientes alcaldes en listas cuyos candidatos a la alcaldía renunciaron antes de los comicios. Sus organizaciones políticas obtuvieron la mayor votación en sus respectivos distritos, según las actas procesadas por la ONPE, por lo que estas autoridades quedaron en posición de volver a asumir la conducción de sus municipios durante el periodo 2027-2030.

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Esta modalidad fue advertida antes de las elecciones por RPP y El Comercio, a partir de sus revisiones de las listas municipales, mientras que un estudio del Instituto Aklla Perú identificó 135 alcaldes elegidos en 2022 que postularon como primeros regidores y 63 casos en los que los candidatos que encabezaban esas listas renunciaron.

Una fila de personas espera para ingresar a un local electoral durante la jornada de la segunda vuelta de las elecciones regionales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 14 alcaldes que buscaron continuar en sus municipios

Según las actas procesadas por la ONPE, las listas en las que participaron estos 14 actuales alcaldes obtuvieron la mayor votación en sus respectivos distritos. Esto les permitiría volver a ocupar la alcaldía durante el periodo 2027-2030, luego de que los candidatos que encabezaban sus listas renunciaran y ellos quedaran como tenientes alcaldes o primeros regidores.

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Áncash

Marca, Recuay, Áncash: José Antonio Corpus Méndez postuló como teniente alcalde por Acción Popular. Su organización consiguió el 51.322% de los votos, por encima del 45.705% de Alianza para el Progreso, y quedó en el primer lugar de la votación distrital.

Amazonas

Montevideo, Chachapoyas, Amazonas: Mileny Tello Miranda, actual alcaldesa del distrito, postuló como teniente alcaldesa por Somos Perú. La lista obtuvo el 41.622% de los votos, el mayor porcentaje registrado en la jurisdicción, por lo que Tello podría volver a ocupar la alcaldía durante el periodo 2027-2030.

Arequipa

Mejía, Islay, Arequipa: Diana Sosiree Aspilcueta Cáceres, actual alcaldesa, se presentó como teniente alcaldesa por Ahora Nación. Su organización alcanzó el 47.799% de los votos, el porcentaje más alto del distrito, y quedó en posición de continuar al frente de la municipalidad.

Cajamarca

Catilluc, San Miguel, Cajamarca: Alejandro Bustamante Arteaga buscó continuar en el cargo como su postulación como teniente alcalde de Somos Perú. La agrupación obtuvo el 39.448% de los votos, por encima de Alianza para el Progreso, que alcanzó 34.393%.

Ica

Huancano, Pisco, Ica: Julio Aurelio Rojas Ñáñez como teniente alcalde por Somos Perú . La lista consiguió el 36.845% de los votos , superó a Acción Popular y quedó en el primer lugar de la votación distrital, por lo que podría continuar en el sillón municipal durante el periodo 2027-2030.

San Juan Bautista, Ica, Ica: Jorge Luis Quispe Saavedra figuró como teniente alcalde de Renovación Popular. La agrupación obtuvo el 30.951% de los votos, el mayor porcentaje de la jurisdicción, y quedó en el primer lugar.

Junín

San Jerónimo de Tunán, Huancayo, Junín: Benito Stany Aguilar Rojas postuló como teniente alcalde por Batalla Perú. La lista obtuvo el 28.803% de los votos, por encima de Podemos Perú y Alianza para el Progreso, y consiguió la mayor votación del distrito.

La Libertad

La Esperanza, Trujillo, La Libertad: Wilmer Sánchez Ruiz postuló como teniente alcalde de Alianza para el Progreso . Su lista consiguió el 23.738% de los votos , el porcentaje más alto de la jurisdicción, por encima de Podemos Perú y Fuerza Popular.

Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad: Salvador Enrique León Clement se presentó como teniente alcalde por Avanza País - Partido de Integración Social. La agrupación alcanzó el 38.747%, mientras que Somos Perú obtuvo 17.806%, por lo que el actual alcalde podría continuar al frente del distrito.

Lambayeque

Pimentel, Chiclayo, Lambayeque: Enrique Javier Navarro Cacho Sousa buscó su continuidad como teniente alcalde de Alianza para el Progreso. La agrupación obtuvo el 27.428% de los votos, frente al 25.539% del Partido Popular Cristiano, y quedó en el primer lugar.

Lima

El Agustino, Lima, Lima: Richard Robert Soria Fuerte postuló como teniente alcalde por Podemos Perú . La organización alcanzó el 31.465% de los votos , casi 17 puntos por encima de Alianza para el Progreso, que ocupó el segundo lugar.

Independencia, Lima, Lima: Alfredo Reynaga Ramírez postuló como teniente alcalde por Somos Perú después de la renuncia de Felicita María Rodríguez Peña. La lista consiguió el 25.595% de los votos , el porcentaje más alto de la jurisdicción.

San Juan de Lurigancho, Lima, Lima: Jesús Maldonado Amao se presentó como teniente alcalde por Somos Perú, luego de la renuncia de César Usquiano Maldonado a la candidatura a la alcaldía. La agrupación obtuvo el 45.774% de los votos, el mayor porcentaje del distrito.

San Martín

Zapatero, Lamas, San Martín: Carlos Francois Hidalgo Reátegui se presentó como teniente alcalde de Renovación Popular. La agrupación alcanzó el 44.099% de los votos, superando a Avanza País, que obtuvo 23.752%, y consiguió el primer lugar del distrito.

Un elector deposita su cédula doblada en un ánfora transparente con el logotipo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso de votación en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia que permitió a estos alcaldes buscar continuar en el cargo

La reelección inmediata de alcaldes está prohibida desde la reforma constitucional de 2015. Por ello, los burgomaestres elegidos para el periodo 2023-2026 no podían volver a postular directamente al mismo cargo en las ERM 2026. Sin embargo, podían integrar una lista como primeros regidores o tenientes alcaldes.

El mecanismo tomó fuerza cuando los candidatos que encabezaban esas listas renunciaron. La organización política continuó en carrera y el actual alcalde quedó como primer regidor. Si la lista conseguía la mayor votación, podía asumir la alcaldía de acuerdo con las reglas de sucesión municipal.

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Esta estrategia fue señalada como una posible reelección encubierta. Silvia Guevara, especialista electoral del Instituto Aklla Perú, consideró que la práctica puede constituir un abuso del derecho, debido a que la prohibición de reelección termina siendo eludida mediante una candidatura diferente.

El estudio de la institución citado por El Comercio identificó 135 alcaldes que postularon como primeros regidores y 63 casos en los que los candidatos que encabezaban esas listas renunciaron. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, también planteó revisar la prohibición de reelección de autoridades subnacionales.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, descarta la existencia de la 'reelección encubierta' en Perú y aclara que los alcaldes en ejercicio pueden postular como regidores, ya que no existe una prohibición legal expresa. Sin embargo, señala que el JNE no se ha pronunciado respecto a si se les entregará la credencial para un nuevo periodo como burgomaestres. Video: JNE Media

En los 14 distritos incluidos en esta lista, los resultados revisados muestran que las organizaciones políticas por las que postularon los actuales alcaldes consiguieron el primer lugar. La ONPE continúa con el procesamiento de las actas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por lo que las cifras pueden variar conforme avance el cómputo oficial.

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