Gobernador de Arequipa 2026: resultados ONPE, votos y quién ganó las elecciones

Una composición gráfica aborda el desarrollo de las elecciones en el departamento de Arequipa con símbolos representativos de la región y del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos días después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el conteo de votos continúa para definir quién ocupará el Gobierno Regional de Arequipa durante el periodo 2027-2030. La ONPE ya procesó casi la totalidad de las actas de esta región y el escenario empieza a perfilar a las dos candidaturas que podrían disputar una segunda vuelta.

Con el 99,165% de las actas contabilizadas, Florentino Alfredo Zegarra Tejada, de Fuerza Arequipeña, ocupa el primer lugar con 211.808 votos, equivalentes al 25,222% de los votos válidos. En segundo lugar aparece Jenry Federico Huisa Calapuja, de Ahora Nación - AN, con 121.425 votos (14,459%), seguido por Elmer Cáceres Llica, de Alianza para el Progreso, con 107.005 votos (12,742%).

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Ninguna de las fórmulas supera el 30% de los votos válidos requerido para ganar la elección regional en primera vuelta. Por ello, si las posiciones se mantienen tras concluir el procesamiento de las actas, las dos candidaturas más votadas deberán volver a las urnas para definir al próximo gobernador de Arequipa.

¿Quién ganó las elecciones en Arequipa?

El conteo de la ONPE Arequipa 2026 ubica a Florentino Alfredo Zegarra Tejada, de Fuerza Arequipeña, como el candidato más votado para gobernador y vicegobernador regional. La fórmula consiguió 25,222% de los votos válidos con el 99,165% de las actas procesadas.

Florentino Alfredo Zegarra Tejada - JNE

A pesar de ocupar el primer lugar, la candidatura no alcanza el umbral necesario para ser proclamada directamente. La normativa electoral establece que una fórmula debe obtener al menos el 30% de los votos válidos para ganar la elección regional en primera vuelta. Cuando ninguna candidatura llega a ese porcentaje, las dos más votadas pasan a una segunda elección.

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En este escenario, la segunda fórmula con mayor respaldo es la encabezada por Jenry Federico Huisa Calapuja, de Ahora Nación - AN. Con 121.425 votos, concentra el 14,459% de los votos válidos y se mantiene en el segundo lugar del cómputo regional.

Resultados ONPE Arequipa 2026

De acuerdo con la actualización de la ONPE, realizada el 6 de octubre a las 6:06 p. m., el 99,165% de las actas de Arequipa ya fue contabilizado. Quedan 35 actas, equivalentes al 0,835%, para ser enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE).

Los principales resultados para gobernador y vicegobernador regional son los siguientes:

Fuerza Arequipeña - Florentino Alfredo Zegarra Tejada: 211.808 votos, 25,222%.

Ahora Nación - AN - Jenry Federico Huisa Calapuja: 121.425 votos, 14,459%.

Alianza para el Progreso - Elmer Cáceres Llica: 107.005 votos, 12,742%.

Movimiento Regional Arequipa Avancemos - Benigno Teófilo Cornejo Valencia: 104.924 votos, 12,494%.

Yo Arequipa - Berly José Gonzales Arias: 58.319 votos, 6,945%.

Renovación Popular Perú - Harold Edgard Rodríguez Quispe: 46.364 votos, 5,521%.

Partido Democrático Somos Perú - Héctor Hugo Herrera Herrera: 40.398 votos, 4,811%.

Arequipa, Tradición y Futuro - César Ángel Huamantuma Alarcón: 40.260 votos, 4,794%.

Acción Popular - Pedro Edwin Martínez Talavera: 33.260 votos, 3,961%.

Alianza Electoral Venceremos - José Luis Ancalle Gutiérrez: 26.665 votos, 3,175%.

Partido Aprista Peruano - Hugo Efraín Aguilar Gonzales: 17.747 votos, 2,113%.

Frente Popular Agrícola Fía del Perú - Yackelin Lourdes Huarsaya Calizaya de Llacchua: 14.643 votos, 1,744%.

Salvemos al Perú - David César Ardiles Saravia: 6.269 votos, 0,747%.

Partido Cívico Obras - Miguel Coronado Zárate Flores: 5.381 votos, 0,641%.

Coalición Transformadora Tierra Verde - Milco Torres Barrionuevo: 5.309 votos, 0,632%.

En el cómputo regional se registran además 62.172 votos en blanco, equivalentes al 6,430%, y 65.004 votos nulos, que representan el 6,723%. En total, fueron contabilizados 839.777 votos válidos y 966.953 votos emitidos.

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Una ciudadana deposita su cédula en una urna de la ONPE durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

La diferencia entre el primer y segundo lugar en Arequipa supera los 90 mil votos. Florentino Zegarra suma 211.808 votos, mientras que Jenry Huisa alcanza 121.425. La distancia entre ambos es de 90.383 votos.

En el tercer lugar se encuentra Elmer Cáceres Llica, con 107.005 votos. Muy cerca aparece Benigno Teófilo Cornejo Valencia, de Movimiento Regional Arequipa Avancemos, con 104.924 votos.

La votación continúa con Berly José Gonzales Arias, quien registra 58.319 votos; Harold Edgard Rodríguez Quispe, con 46.364; y Héctor Hugo Herrera Herrera, con 40.398 votos.

El conteo todavía puede presentar modificaciones debido a las actas que serán remitidas a los organismos electorales correspondientes. Por ello, los resultados mostrados por la ONPE deben diferenciarse de la proclamación oficial de las autoridades.

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Un elector deposita su cédula doblada en un ánfora transparente con el logotipo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso de votación en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados por provincias de Arequipa

El liderazgo regional de Fuerza Arequipeña también se refleja en varias provincias, aunque otras presentan candidaturas distintas en el primer lugar. En la provincia de Arequipa, con 99,347% de actas contabilizadas, Fuerza Arequipeña alcanza 27,785%, seguida de Ahora Nación - AN con 14,528%.

En Camaná, Fuerza Arequipeña ocupa el primer lugar con 20,656%, mientras que Ahora Nación - AN registra 18,014%. En Caravelí, en cambio, Ahora Nación - AN lidera con 16,637%, seguida de Alianza para el Progreso con 16,157%.

En Castilla, Fuerza Arequipeña obtiene 26,943% y Alianza para el Progreso 16,520%. En Caylloma, la primera posición corresponde a Alianza para el Progreso, con 29,924%, mientras que Movimiento Regional Arequipa Avancemos llega a 12,229%.

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En Condesuyos, donde la ONPE registra el 100% de actas contabilizadas, Ahora Nación - AN alcanza 28,294%, seguida de Alianza para el Progreso con 24,520%.

En Islay, Alianza para el Progreso lidera con 24,658%, mientras que Yo Arequipa obtiene 14,301%. Finalmente, en La Unión, también con el 100% de las actas contabilizadas, Alianza para el Progreso alcanza 46,328% y el Partido Democrático Somos Perú llega a 19,220%.

¿Quién lidera en la provincia de Arequipa?

La provincia de Arequipa concentra la mayor cantidad de electores de la región y, con 99,347% de las actas contabilizadas, mantiene a Fuerza Arequipeña en el primer lugar para gobernador y vicegobernador.

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La organización obtiene 27,785% de los votos, seguida por Ahora Nación - AN, con 14,528%. En el tercer lugar aparece Movimiento Regional Arequipa Avancemos, con 13,339%, mientras que Alianza para el Progreso registra 10,293%.

El resto de las posiciones principales corresponde a Yo Arequipa, con 6,458%; Renovación Popular Perú, con 5,821%; y Arequipa, Tradición y Futuro, con 4,779%.

Fuerza Arequipeña lidera el recuento oficial al 99,34 % de actas en la provincia de Arequipa con un 27,78 % de los votos, seguida por Ahora Nación con un 14,52 %. (Captura: ONPE)

Cómo consultar los resultados oficiales

La ONPE habilitó su plataforma oficial de resultados para que los ciudadanos puedan revisar el avance del procesamiento de las actas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/). La consulta permite revisar la información conforme avanza el cómputo electoral.

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Para revisar los resultados oficiales de Arequipa, se puede ingresar a la plataforma de resultados de la ONPE y seleccionar la elección regional, la circunscripción y el tipo de elección correspondiente. La información se actualiza conforme las actas son procesadas y contabilizadas.

El organismo electoral también pidió a las organizaciones políticas y a la ciudadanía esperar el cierre del proceso y respetar las etapas previstas para la resolución de las actas.

Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

¿Cuándo termina el conteo?

El conteo de votos todavía atraviesa etapas posteriores a la jornada del 4 de octubre. Aunque la ONPE puede acercarse al 100% de actas contabilizadas, las actas observadas y los procedimientos que corresponden a los Jurados Electorales Especiales forman parte del proceso previo a la proclamación definitiva.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrían quedar definidos, como máximo, durante la primera semana de noviembre. El organismo fijó el 28 de octubre como fecha límite para los recuentos vinculados a actas observadas.

En el caso de Arequipa, además, la elección regional apunta a una segunda vuelta debido a que ninguna de las fórmulas supera el 30% de los votos válidos. De acuerdo con el avance de la ONPE, Florentino Zegarra y Jenry Huisa ocupan las dos primeras posiciones y serían quienes pasarían a esa nueva jornada electoral, siempre que los resultados definitivos mantengan esas posiciones.

Las autoridades regionales que resulten finalmente proclamadas asumirán sus funciones el 1 de enero de 2027 para el periodo 2027-2030.