Disnastías Municipales: estos son los alcaldes de Lima que serán reemplazados por sus familiares

Francis Allison, Felipe Castillo y Manuel Vidal, cuyas gestiones municipales podrían continuar a través de sus esposas e hijos. ¿Es esta una infracción a la ley electoral o una astucia política permitida?. (Crédito: BDP)

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Al menos tres municipalidades de Lima tendrían como nuevos alcaldes a hijos o esposas de los actuales burgomaestres, pese a que la Constitución peruana prohíbe la reelección inmediata en el cargo. El escenario fue advertido por el programa Buenos Días Perú, que consultó a especialistas en derecho electoral sobre si estas candidaturas constituyen una forma de reelección encubierta.

Los casos identificados corresponden a los distritos de Ate, Los Olivos y Magdalena del Mar, donde los resultados a boca de urna ubicaron a familiares directos de los alcaldes salientes como virtuales ganadores de las elecciones municipales.

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Candidatos vinculados por parentesco con alcaldes salientes de Lima obtienen el triunfo virtual en distritos como Ate, Los Olivos y Magdalena del Mar.

Ate: Manuel Vidal volvería con su hijo como regidor

En el distrito de Ate, Manuel Vidal apareció como virtual alcalde según los resultados a boca de urna, mientras su hijo Franco Vidal fue elegido primer regidor. De acuerdo con el experto en derecho electoral Jorge Jáuregui, consultado por Buenos Días Perú, este tipo de casos, en los que un alcalde postula como regidor y luego su candidato a la alcaldía renuncia de forma conveniente, configura una infracción directa a la ley electoral.

“Esa figura, que ya habíamos explicado, constituye un fraude a la Constitución y a la ley electoral, lo que busca es que estas personas terminen postulando como alcaldes”, afirmó Jáuregui en declaraciones recogidas por el citado programa. El especialista recordó que el artículo 194 de la Constitución prohíbe de manera expresa la reelección inmediata de alcaldes.

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Manuel Gaudencio Vidal Camargo postula a la alcaldía de Ate junto a su hijo y actual alcalde Franco Vidal en la lista del partido Avanza País.

Felipe Castillo Alfaro vuelve a Los Olivos

En el distrito de Los Olivos, Felipe Castillo Alfaro gobernó entre 1996 y 2014, y nuevamente entre 2019 y 2022. En el periodo más reciente, cedió el cargo a su hijo Felipe Castillo Oliva, quien ahora estaría a punto de ceder nuevamente el sillón municipal a su padre para el periodo 2027-2030.

Jáuregui explicó que este tipo de alternancia entre familiares, cuando se emplea de manera deliberada para sortear la prohibición constitucional, corresponde también a la figura jurídica del fraude a la ley. “Cuando se busca con artimañas saltarse la Constitución, se habla de una figura del fraude a la Constitución, fraude a la ley”, señaló el especialista a Buenos Días Perú.

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Los políticos Felipe Castillo Alfaro y Felipe Castillo Oliva participan en el proceso de alternancia para la alcaldía del distrito de Los Olivos, en Lima. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Magdalena del Mar, un caso distinto

En Magdalena del Mar, Karla Roviano resultó virtual ganadora de las elecciones municipales y sucedería en el cargo a su esposo, el actual alcalde Francis Alison. Roviano defendió su triunfo como resultado de un proceso electoral propio y no como una continuidad automática de la gestión de su pareja.

“He vivido un proceso democrático. Los vecinos han votado por mí, no por Francis (...) Nadie me ha regalado el cargo, yo me lo he ganado”, declaró Roviano en entrevista con Buenos Días Perú. Para Jáuregui, este escenario difiere de los anteriores, dado que la Constitución no establece un impedimento directo para que el cónyuge o un hijo de un alcalde postule de forma independiente al cargo.

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Carla Robbiano celebra con una simpatizante en Magdalena del Mar mientras su esposo, el alcalde Francis Allison, emite su voto en las elecciones municipales de Lima. (Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Fraude electoral o candidatura legítima?

El especialista remarcó que la evaluación legal de cada caso depende de las circunstancias específicas de la postulación. Mientras que las renuncias convenientes de candidatos para favorecer a un familiar configuran una infracción a la norma constitucional, la postulación directa e independiente de un cónyuge o hijo no representa, en principio, una violación a la prohibición de reelección inmediata.

Jáuregui indicó que el caso de Magdalena del Mar amerita un análisis adicional, al tratarse de una candidatura que no partió de una renuncia estratégica, sino de un proceso electoral en el que la esposa del alcalde saliente compitió de manera directa por el cargo.

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