Perú

Disnastías Municipales: estos son los alcaldes de Lima que serán reemplazados por sus familiares

Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral advierte que renuncias convenientes de candidatos configuran un fraude a la Constitución y a la ley electoral vigente

Francis Allison, Felipe Castillo y Manuel Vidal, cuyas gestiones municipales podrían continuar a través de sus esposas e hijos. ¿Es esta una infracción a la ley electoral o una astucia política permitida?. (Crédito: BDP)
Guardar

Al menos tres municipalidades de Lima tendrían como nuevos alcaldes a hijos o esposas de los actuales burgomaestres, pese a que la Constitución peruana prohíbe la reelección inmediata en el cargo. El escenario fue advertido por el programa Buenos Días Perú, que consultó a especialistas en derecho electoral sobre si estas candidaturas constituyen una forma de reelección encubierta.

Los casos identificados corresponden a los distritos de Ate, Los Olivos y Magdalena del Mar, donde los resultados a boca de urna ubicaron a familiares directos de los alcaldes salientes como virtuales ganadores de las elecciones municipales.

PUBLICIDAD

Fotomontaje con tres retratos: un hombre calvo con traje azul, un hombre mayor que habla por micrófono y una mujer sonriente de cabello oscuro
Candidatos vinculados por parentesco con alcaldes salientes de Lima obtienen el triunfo virtual en distritos como Ate, Los Olivos y Magdalena del Mar.

Ate: Manuel Vidal volvería con su hijo como regidor

En el distrito de Ate, Manuel Vidal apareció como virtual alcalde según los resultados a boca de urna, mientras su hijo Franco Vidal fue elegido primer regidor. De acuerdo con el experto en derecho electoral Jorge Jáuregui, consultado por Buenos Días Perú, este tipo de casos, en los que un alcalde postula como regidor y luego su candidato a la alcaldía renuncia de forma conveniente, configura una infracción directa a la ley electoral.

“Esa figura, que ya habíamos explicado, constituye un fraude a la Constitución y a la ley electoral, lo que busca es que estas personas terminen postulando como alcaldes”, afirmó Jáuregui en declaraciones recogidas por el citado programa. El especialista recordó que el artículo 194 de la Constitución prohíbe de manera expresa la reelección inmediata de alcaldes.

PUBLICIDAD

Franco Vidal y Manuel Vidal Camargo visten camisas blancas con el lema Vidal por Ate y el logotipo del partido Avanza País
Manuel Gaudencio Vidal Camargo postula a la alcaldía de Ate junto a su hijo y actual alcalde Franco Vidal en la lista del partido Avanza País.

Felipe Castillo Alfaro vuelve a Los Olivos

En el distrito de Los Olivos, Felipe Castillo Alfaro gobernó entre 1996 y 2014, y nuevamente entre 2019 y 2022. En el periodo más reciente, cedió el cargo a su hijo Felipe Castillo Oliva, quien ahora estaría a punto de ceder nuevamente el sillón municipal a su padre para el periodo 2027-2030.

Jáuregui explicó que este tipo de alternancia entre familiares, cuando se emplea de manera deliberada para sortear la prohibición constitucional, corresponde también a la figura jurídica del fraude a la ley. “Cuando se busca con artimañas saltarse la Constitución, se habla de una figura del fraude a la Constitución, fraude a la ley”, señaló el especialista a Buenos Días Perú.

Retratos de Felipe Castillo Alfaro junto al logo de Avanza País y de Felipe Castillo Oliva con una camisa bordada con su nombre
Los políticos Felipe Castillo Alfaro y Felipe Castillo Oliva participan en el proceso de alternancia para la alcaldía del distrito de Los Olivos, en Lima. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Magdalena del Mar, un caso distinto

En Magdalena del Mar, Karla Roviano resultó virtual ganadora de las elecciones municipales y sucedería en el cargo a su esposo, el actual alcalde Francis Alison. Roviano defendió su triunfo como resultado de un proceso electoral propio y no como una continuidad automática de la gestión de su pareja.

“He vivido un proceso democrático. Los vecinos han votado por mí, no por Francis (...) Nadie me ha regalado el cargo, yo me lo he ganado”, declaró Roviano en entrevista con Buenos Días Perú. Para Jáuregui, este escenario difiere de los anteriores, dado que la Constitución no establece un impedimento directo para que el cónyuge o un hijo de un alcalde postule de forma independiente al cargo.

Dos fotos: a la izquierda, Carla Robbiano abraza a una mujer frente a afiches; a la derecha, Francis Allison deposita una cedula en una urna
Carla Robbiano celebra con una simpatizante en Magdalena del Mar mientras su esposo, el alcalde Francis Allison, emite su voto en las elecciones municipales de Lima. (Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Fraude electoral o candidatura legítima?

El especialista remarcó que la evaluación legal de cada caso depende de las circunstancias específicas de la postulación. Mientras que las renuncias convenientes de candidatos para favorecer a un familiar configuran una infracción a la norma constitucional, la postulación directa e independiente de un cónyuge o hijo no representa, en principio, una violación a la prohibición de reelección inmediata.

Jáuregui indicó que el caso de Magdalena del Mar amerita un análisis adicional, al tratarse de una candidatura que no partió de una renuncia estratégica, sino de un proceso electoral en el que la esposa del alcalde saliente compitió de manera directa por el cargo.

Temas Relacionados

Elecciones MunicipalesAteLos OlivosMagdalenaLimaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú 0-0 Colombia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

La selección peruana cierra su gira por Norteamérica frente al cuadro dirigido por Néstor Lorenzo, con el objetivo de despedirse con un resultado positivo. Sigue todas las incidencias del duelo

Perú 0-0 Colombia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Gobernador de Arequipa 2026: resultados ONPE, votos y quién ganó las elecciones

Consulta el conteo oficial de la ONPE en Arequipa tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y conoce quién lidera la votación

Gobernador de Arequipa 2026: resultados ONPE, votos y quién ganó las elecciones

Horacio Melgarejo saca cara por Cienciano tras malos resultados en Torneo Clausura 2026: “Ni antes éramos tan fenómenos ni ahora somos tan malos”

El argentino, que en su primera experiencia con los ‘imperiales’ ha vivido un carrusel de emociones, está convencido que su grupo saldrá adelante; además, abordó una razón clave del inquietante rendimiento

Horacio Melgarejo saca cara por Cienciano tras malos resultados en Torneo Clausura 2026: “Ni antes éramos tan fenómenos ni ahora somos tan malos”

BTS en Lima 2026: todos los planes y activaciones que ARMY preparó para recibir a la banda en Perú

La comunidad de seguidores prepara una agenda con drones, parapentes, proyecciones, una Avenida BTS y fan actions para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre.

BTS en Lima 2026: todos los planes y activaciones que ARMY preparó para recibir a la banda en Perú

Alineaciones de Perú vs Colombia HOY: titulares confirmados para amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

El seleccionado peruano tendrá una nueva prueba ante el combinado colombiano, en un partido donde Mano Menezes espera encontrar respuestas en sus principales figuras y Néstor Lorenzo apunta a cerrar la fecha FIFA con un resultado positivo

Alineaciones de Perú vs Colombia HOY: titulares confirmados para amistoso en Miami por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE resultados Callao 2026: quién ganó y quién será el nuevo gobernador regional

ONPE resultados Callao 2026: quién ganó y quién será el nuevo gobernador regional

La Libertad: resultados de las elecciones regionales 2026 y quién será el gobernador

Rafael López Aliaga insiste en que teme un “anforazo” de la ONPE y la acusa de ser un “grupo criminal”

Diputada de JP desata risas en pleno: “A Keiko Fujimori la vemos haciendo ‘tap-tap a la pantalla’, ¿esa es su preocupación?"

Ministro José Antonio Chang confirma que estudiantes podrán ser expulsados en por faltas graves desde este año

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima 2026: todos los planes y activaciones que ARMY preparó para recibir a la banda en Perú

BTS en Lima 2026: todos los planes y activaciones que ARMY preparó para recibir a la banda en Perú

BTS en Lima: así luce el escenario del Estadio San Marcos para los tres shows del grupo coreano

BTS en Lima: Ticketmaster libera nuevas entradas para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

‘La Tribu’, exitosa obra teatral, llega a la pantalla grande con una función de preestreno: cuándo y en qué salas verla

Fabio Agostini es acusado de ganar La Casa de los Famosos con presunto favoritismo: “Tenía un vínculo con un productor”

DEPORTES

Perú 0-0 Colombia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Perú 0-0 Colombia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Horacio Melgarejo saca cara por Cienciano tras malos resultados en Torneo Clausura 2026: “Ni antes éramos tan fenómenos ni ahora somos tan malos”

Alineaciones de Perú vs Colombia HOY: titulares confirmados para amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Sporting Cristal y Alianza Atlético se medirán por el título: fecha y detalles de la final de la Copa de la Liga 2026

Francisco Hervás valora el aporte de Aixa Vigil en Universitario: “Es una jugadora muy agresiva en el juego de ataque”