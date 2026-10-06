Perú

ONPE resultados Callao 2026: quién ganó y quién será el nuevo gobernador regional

Sigue el conteo oficial de la ONPE en el Callao tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y conoce al candidato que encabeza la votación

Renovación Popular también lidera la elección municipal provincial, aunque los resultados aún están pendientes de las actas que deben ser remitidas a los JEE antes de la proclamación definitiva.
Renovación Popular también lidera la elección municipal provincial, aunque los resultados aún están pendientes de las actas que deben ser remitidas a los JEE antes de la proclamación definitiva. Foto: Andina
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La elección para el Gobierno Regional del Callao muestra una ventaja amplia de Renovación Popular, que concentra más de la mitad de los votos válidos cuando se han contabilizado 2.833 de las 2.900 actas. El segundo lugar corresponde al Partido Democrático Somos Perú, seguido por Fuerza Popular.

En la elección municipal provincial también se mantiene Renovación Popular en el primer puesto. Sin embargo, los resultados aún se encuentran en proceso de cierre debido a las actas que deben ser remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), por lo que la proclamación definitiva todavía depende de las etapas posteriores del proceso electoral.

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¿Quién ganó las elecciones en Callao?

Para la elección de gobernador y vicegobernador regional, Renovación Popular Perú, con el candidato Pedro Spadaro, ocupa el primer lugar con 290.782 votos válidos, equivalentes al 51,733%. Le siguen el Partido Democrático Somos Perú, con 87.046 votos (15,486%), y Fuerza Popular, con 63.001 (11,209%).

Con este avance del cómputo, Renovación Popular es la organización política que lidera la elección regional del Callao. No obstante, al 6 de octubre todavía quedaban 67 actas por ser enviadas al JEE, por lo que el resultado mostrado por la ONPE continúa sujeto a las etapas electorales pendientes.

El abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, explica el procedimiento para resolver las actas observadas en el proceso electoral. Durante la entrevista se muestran imágenes de locales de votación con presencia de electores y agentes policiales. El recuento de votos se dispone únicamente en los casos en que las observaciones no puedan ser subsanadas por los Jurados Electorales Especiales. Fuente: Canal N

Resultados ONPE Callao 2026

La ONPE reportó para la elección regional un 97,690% de actas contabilizadas. De las 2.900 actas correspondientes a la jurisdicción, 2.833 ya habían sido contabilizadas y 67 se encontraban destinadas al JEE. No había actas pendientes de envío.

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En el resultado acumulado, Renovación Popular obtuvo el 51,733% de los votos válidos, mientras que Somos Perú alcanzó 15,486% y Fuerza Popular llegó a 11,209%. Avanza País registró 8,788% y el Partido del Buen Gobierno, 6,109%.

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

La distribución de votos válidos para el Gobierno Regional del Callao fue la siguiente para los candidatos de estos partidos: Renovación Popular Perú obtuvo 290.782; Somos Perú, 87.046; Fuerza Popular, 63.001; Avanza País, 49.394; Partido del Buen Gobierno, 34.337; Acción Popular, 15.016; Frente Popular Agrícola FÍA del Perú, 12.135; y Partido Popular Cristiano (PPC), 10.370.

En la elección de gobernador y vicegobernador regional, Renovación Popular Perú, con Pedro Spadaro, encabeza los resultados con 290.782 votos válidos.
En la elección de gobernador y vicegobernador regional, Renovación Popular Perú, con Pedro Spadaro, encabeza los resultados con 290.782 votos válidos. Foto: Andina

Resultados por distritos del Callao

En Bellavista, Renovación Popular se ubicó primero con 18.949 votos válidos (42,300%), seguido por Avanza País, con 13.832 (30,877%). En Carmen de la Legua-Reynoso, Renovación Popular también encabezó el resultado con 9.211 votos (31,975%), por delante de Fuerza Popular, que consiguió 6.436 (22,342%).

En La Perla, Renovación Popular alcanzó 21.417 votos, equivalentes al 59,042% de los votos válidos. En La Punta obtuvo 1.775 (46,405%), mientras que en Mi Perú sumó 12.908 (53,246%). En Ventanilla, en cambio, Somos Perú quedó ligeramente por encima de Renovación Popular: consiguió 67.561 votos (43,942%) frente a 67.233 (43,729%) de su principal competidor.

Los resultados distritales proporcionados corresponden a las elecciones municipales distritales. En Bellavista se habían contabilizado 233 de 239 actas; en Carmen de la Legua-Reynoso, 140 de 144; en La Perla, 192 de 193; en La Punta, 21 de 22; en Mi Perú, 112 de 115; y en Ventanilla, 818 de 858.

¿Quién lidera en la provincia del Callao?

En la elección para la Municipalidad Provincial del Callao, Renovación Popular Perú, con el candidato César Pérez, también ocupa el primer lugar. La agrupación registra 293.372 votos válidos, equivalentes al 55,683%, con 2.832 de las 2.900 actas contabilizadas.

Las solicitudes buscan evitar la multa electoral cuando el ciudadano acredita una de las causales previstas por el organismo electoral (Créditos: Panamericana TV)

El Partido Democrático Somos Perú se ubica segundo con 95.266 votos (18,082%), seguido por Fuerza Popular con 69.114 (13,118%). El Partido del Buen Gobierno obtuvo 41.106 votos (7,802%), mientras que Alianza Regional por el Perú y el PPC alcanzaron 15.016 y 12.985, respectivamente.

Cómo consultar los resultados oficiales

Los resultados pueden revisarse en la plataforma electoral habilitada por la ONPE, donde se muestra el avance del cómputo para las elecciones regionales y municipales. El sistema permite consultar los resultados por región, provincia y distrito, además de acceder a las actas electorales digitalizadas.

La información debe revisarse considerando la diferencia entre actas procesadas y actas contabilizadas. Un acta procesada no necesariamente forma parte todavía del resultado final, debido a que puede presentar observaciones, impugnaciones o solicitudes de nulidad que deben ser resueltas por los órganos electorales correspondientes.

¿Cuándo termina el conteo?

No existe una hora exacta establecida para señalar cuándo terminará todo el conteo electoral de las ERM 2026. La ONPE continúa incorporando las actas que pueden ser contabilizadas, mientras los JEE deben resolver aquellas que hayan sido observadas y posteriormente se desarrollan las etapas correspondientes ante el sistema electoral.

Renzo Reggiardo arremete contra la ONPE, señalando serias irregularidades que ponen en duda la transparencia del proceso. Exige al gobierno declarar en reorganización a los entes electorales y recuerda las acciones que tomó para defender a los ciudadanos que no pudieron votar. | Canal N

La ONPE tiene como fecha límite el 11 de octubre de 2026 para entregar a los JEE la totalidad de las actas observadas de las elecciones regionales. Asimismo, los JEE tienen hasta el 28 de octubre para realizar las audiencias públicas de recuento de votos. Por ello, los porcentajes publicados el 6 de octubre todavía pueden modificarse.

En el caso del Callao, la elección regional registraba 67 actas para envío al JEE y ninguna pendiente. Por tanto, Renovación Popular mantiene una ventaja considerable, pero la condición de ganador definitivo y la posterior proclamación del nuevo gobernador regional deberán esperar a que concluya la resolución de las actas correspondientes y se complete el proceso electoral.

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