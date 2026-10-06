Segunda vuelta regional 2026: cuándo sería y cuáles son las regiones que tendrían que volver a las urnas para elegir a su próximo gobernador

Dos candidatos afrontan el proceso electoral ante una urna transparente con el logotipo de la ONPE en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Conforme avanzan los conteos de votos de la ONPE, algunas regiones del país perfilan una segunda vuelta para definir a su próximo gobernador. En estos casos, ninguna de las fórmulas que ocupa los primeros lugares alcanza todavía el 30% de los votos válidos exigido por la legislación electoral para ganar en primera vuelta.

El escenario se presenta en regiones como Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, de acuerdo con el avance de resultados disponible. La relación aún puede cambiar mientras la ONPE procesa las actas pendientes.

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De confirmarse esta situación, los electores de cada una de estas circunscripciones tendrían que volver a las urnas para escoger entre las dos fórmulas de gobernador y vicegobernador que obtengan la mayor votación. El JNE estableció el 29 de noviembre de 2026 como fecha para la eventual Segunda Elección Regional, aunque la ONPE solicitó trasladarla al 6 de diciembre por razones logísticas.

Ciudadanos marcan sus cédulas y las depositan en un ánfora de la ONPE en una jornada correspondiente a las elecciones regionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta sería la fecha en la que se realizaría la segunda vuelta regional de las Elecciones 2026

El JNE fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para la Segunda Elección Regional en las circunscripciones donde ninguna fórmula consiga al menos el 30% de los votos válidos. El organismo también estableció el 28 de octubre como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales resuelvan las actas observadas y realicen las audiencias públicas de recuento.

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La norma establece que el umbral del 30% corresponde a la fórmula integrada por el gobernador y el vicegobernador. Los votos blancos y nulos no forman parte del cálculo de los votos válidos utilizados para determinar si una candidatura alcanza ese porcentaje.

Sin embargo, la fecha todavía enfrenta una solicitud de modificación. El jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, pidió que la segunda jornada se traslade al 6 de diciembre al considerar que el plazo previsto por el JNE genera dificultades para producir y distribuir el material electoral.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

Por ahora, el 29 de noviembre continúa como la fecha establecida por el JNE. La segunda elección solo alcanzará a las regiones que finalmente necesiten un balotaje y se limitará a la fórmula de gobernador y vicegobernador. Los cargos municipales y los consejeros regionales no participan de esta segunda votación.

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¿Qué regiones tendrían segunda vuelta según los resultados de la ONPE?

Con el avance de resultados disponible, estas son las regiones donde ninguna de las dos primeras fórmulas alcanza por ahora el 30% de votos válidos:

Amazonas: Amílcar Díaz Mendoza (Somos Perú), 25,566% ; Segundo Quiterio Hernández Vásquez (Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo), 23,746% .

Áncash: Antonio Jorge Casana Alencastre (Alianza para el Progreso), 21,059% ; Betto Barrionuevo Romero (Podemos Perú), 16,108% .

Arequipa: Florentino Alfredo Zegarra Tejada (Fuerza Arequipeña), 25,221% ; Jenry Federico Huisa Calapuja (Ahora Nación), 14,460% .

Cajamarca: Edison Carrasco Olivera (Somos Perú), 29,659% ; Moisés González Cruz (Alianza para el Progreso), 23,151% .

Junín: Fernando Pool Orihuela Rojas (Podemos Perú), 29,241% ; Arnoldo Dante Mallma Auqui (Alianza para el Progreso), 27,126% .

La Libertad: Aldo Carlos Mariños (Somos Perú), 24,792% ; Elías Nicolás Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú), 24,491% .

Lambayeque: César Martín Perales Saavedra (Somos Perú), 28,369% ; Rolando Barboza Díaz (Fuerza Popular), 19,676% .

Lima Provincias: Andrés Eduardo Tello Velazco (Somos Perú), 16,258% ; Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle (Alianza Renovación Popular y Toro), 16,076% .

Loreto: Germán Vladimir Chong Ríos (Somos Perú), 28,016% ; Fernando Meléndez Celis (Alianza para el Progreso), 23,583% .

Moquegua: Abraham Alejandro Cárdenas Romero (Acción Popular), 26,035% ; Juan Luis Herrera Chejo (Somos Perú), 25,215% .

Pasco: Lucio Rojas Vitor (Frente de la Esperanza 2021), 28,528% ; Luis Marín Pomachagua Osorio (Podemos Perú), 24,353% .

Piura: Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán (Alianza para el Progreso), 22,056% ; Roddy Guillermo La Torre Gómez (Podemos Perú), 18,060% .

Puno: Jhomar Marcelino Tonconi Quispe (Así-Juntos por el Perú), 22,491% ; Eduardo Quispe Pandia (Ahora Nación), 21,220% .

Tacna: Segundo Mario Ruiz Rubio (Alianza para el Progreso), 29,311% ; Walter Anchapuri Zapata (Ahora Nación), 17,635% .

Tumbes: Carlos Manuel Rolando Feijoo Ruiz (Fe en el Perú), 28,915%; Luis Constantino Arévalo Guerrero (Somos Perú), 20,328%.

Una ciudadana deposita su cédula en una urna de la ONPE durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se define a los candidatos que pasan a la segunda vuelta regional?

La legislación electoral establece que, una vez concluido el cómputo oficial, las dos fórmulas con las mayores votaciones pasan a la segunda elección cuando ninguna candidatura alcanza el 30%. La regla está contemplada en el artículo 5 de la Ley de Elecciones Regionales.

El escenario puede modificarse antes de la proclamación oficial, especialmente en las regiones donde una candidatura se encuentra cerca del 30% o donde todavía falta procesar un porcentaje de actas. Por ello, la lista definitiva de participantes dependerá del cierre del cómputo y de la resolución de las actas observadas.

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Un elector deposita su cédula doblada en un ánfora transparente con el logotipo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso de votación en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si finalmente se confirma la segunda elección en estas circunscripciones, los electores volverán a las urnas para escoger entre las dos fórmulas que obtengan las mayores votaciones. En esa jornada, la fórmula que consiga la mayoría de votos válidos será proclamada ganadora del Gobierno Regional.