BTS en Lima 2026: rutas, calles cerradas, salidas y paraderos para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en San Marcos

El grupo surcoreano BTS y el Estadio de San Marcos ilustran la expectativa por la gira Arirang World Tour en la ciudad de Lima. (Infobae Perú)

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ARMY, toma tus precauciones. Los conciertos de BTS en Lima no solo implicarán una gran movilización dentro del Estadio San Marcos. Los alrededores del recinto tendrán cierres y restricciones de tránsito, mientras que la ATU ha preparado un plan especial con 18 rutas de transporte público y el Corredor Rojo para facilitar el retorno de los asistentes después de los shows del miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre.

Para evitar perder tiempo, caminar sin rumbo después del concierto o quedarse atrapado en el tráfico, lo recomendable es planificar desde antes cómo llegar, por qué puerta ingresar, por dónde salir y qué paradero utilizar para regresar a casa.

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¡Hola, ARMY! El equipo de Infobae te comparte datos importantes para que disfrutes al máximo los conciertos de BTS. Conoce las fechas, horarios de ingreso, qué hacer si llevas medicamentos y más recomendaciones clave.

¿Qué días y a qué hora estarán cerradas las calles?

La Municipalidad de Lima informó que las restricciones de tránsito se aplicarán durante las tres fechas de BTS: 7, 9 y 10 de octubre, aproximadamente entre las 10:00 a. m. y las 2:00 a. m. del día siguiente.

La medida busca ordenar el desplazamiento de los asistentes y reducir los riesgos en las inmediaciones del estadio.

Además, la Municipalidad anunció un despliegue de más de 1.000 agentes en cada concierto, con funciones de seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza y ordenamiento de los espacios públicos.

La Municipalidad de Lima establece un plan de desvío vehicular en los alrededores del Estadio San Marcos por los conciertos de BTS del 7, 9 y 10 de octubre. (Municipalidad de Lima)

¿Qué calles estarán cerradas por los conciertos de BTS?

1. Avenida Venezuela

La principal restricción estará en la avenida Venezuela, en el tramo comprendido entre la avenida Tingo María y el límite con la Provincia Constitucional del Callao.

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Esto significa que quienes normalmente utilizan Venezuela para atravesar esta zona tendrán que buscar rutas alternativas.

- Si vas de oeste a este

La alternativa indicada es: Av. De los Precursores → Av. La Mar

- Si vas de este a oeste

La ruta alternativa será: Av. Óscar R. Benavides

La antigua avenida Colonial será, por tanto, una de las vías importantes para el desplazamiento hacia el Callao.

2. Avenida Germán Amézaga

También se aplicará una restricción en la avenida Germán Amézaga, entre la avenida Venezuela y la avenida Óscar R. Benavides.

- De norte a sur

La alternativa será: Av. Tingo María → Av. Mariano Cornejo

- De sur a norte

La ruta será: Av. Mariano Cornejo → Av. Tingo María

Las autoridades recomiendan revisar el recorrido antes de salir porque los cierres pueden generar congestión en las vías aledañas.

3. Avenida Universitaria: atención con esta zona

La avenida Universitaria también forma parte del área de desplazamiento y accesos al estadio. Por ello, quienes utilicen esta vía deben estar atentos a las indicaciones de los inspectores y a la señalización temporal.

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Esto es especialmente importante porque Universitaria será también uno de los principales puntos para la salida de los asistentes.

Un mapa vial de Lima señala las vías cerradas alrededor del Estadio San Marcos durante las fechas 7, 9 y 10 de octubre.

¿Por qué es mejor no ir en auto particular?

Si estás pensando en llevar a tu hija, hijo o grupo de amigos en automóvil, considera que las restricciones pueden complicar considerablemente el acceso.

La Municipalidad recomienda:

Salir con anticipación.

Revisar las rutas alternativas.

Identificar estacionamientos autorizados.

No estacionar en zonas prohibidas.

No bloquear las vías de circulación.

Utilizar los paraderos habilitados para embarque y desembarque.

La peor estrategia es intentar dejar a un pasajero exactamente frente al estadio.

Aunque el GPS indique que faltan pocos minutos, una calle cerrada puede obligar al conductor a realizar un desvío considerable.

Anuncios y entradas no oficiales para un supuesto concierto del grupo BTS en el Estadio San Marcos en Lima alertan sobre posibles estafas en la reventa. ((Imagen Ilustrativa Infobae))

¿Cuáles son las puertas de ingreso al concierto de BTS?

La entrada depende de la localidad que figura en el boleto.

Puerta 1 Av. Venezuela VIP/Soundcheck y Campo A

Puerta 3 Av. Universitaria Campo C

Puerta 8 Av. Óscar R. Benavides / Colonial Campo B

Puerta 5 Av. Amézaga Oriente, Norte y Sur

Puerta 6 Av. Amézaga Occidente

La organización ha establecido accesos diferenciados para evitar que todo el público se concentre en una misma zona.

Importante: No intentes ingresar por una puerta diferente a la que corresponde a tu entrada.

Aunque veas que una puerta tiene menos cola, el acceso depende de la localidad adquirida.

La Municipalidad de Lima detalla los accesos y puertas de ingreso al Estadio San Marcos para los conciertos de BTS programados en octubre. (Municipalidad de Lima)

¿A qué hora abren las puertas?

Según la información difundida por la organización:

Soundcheck

El registro para quienes tienen acceso al soundcheck debe realizarse hasta aproximadamente las 2:00 p. m.

Campo

Las puertas para el público de campo están previstas para abrir a las: 4:00 p. m.

Tribunas

El ingreso a tribunas comenzará desde aproximadamente: 5:00 p. m.

Los asientos de tribuna son numerados, por lo que la organización recomendó que quienes tienen estas localidades no lleguen antes de las 4:00 p. m.

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BTS

El inicio del espectáculo está previsto para las: 8:00 p. m.

Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones, por lo que es importante revisar las comunicaciones oficiales antes de salir.

El Estadio San Marcos tendrá un aforo superior a 52 mil personas por fecha para los tres conciertos de BTS en Perú. Foto: Andina.

¿Por dónde se podrá salir del Estadio San Marcos?

Este dato es fundamental y conviene guardarlo antes de ingresar, porque después del concierto miles de personas estarán intentando abandonar el recinto simultáneamente.

Las salidas habilitadas serán:

Puerta 1: Salida hacia la avenida Venezuela.

Puerta 3: Salida hacia la avenida Universitaria y avenida Ramón Herrera.

Puerta 5: Salida hacia la avenida Amézaga.

Puerta 8: Salida hacia la avenida Óscar R. Benavides / Colonial.

La evacuación se realizará por etapas: primero saldrá el público ubicado en tribunas y posteriormente los asistentes de campo.

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

No confundas puerta de ingreso con salida

Este es un dato importante para quienes acompañan a menores.

Puede ocurrir que una persona ingrese por una puerta determinada y después tenga que seguir las indicaciones de la organización para salir por una de las puertas habilitadas.

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No intentes regresar por cualquier acceso cerrado.

Al finalizar el concierto:

Sigue la señalización. Escucha al personal de seguridad. No corras. No empujes. Mantén a tu grupo unido. Dirígete hacia el punto de transporte previamente definido.

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha y entradas.

¿Qué transporte habrá después del concierto?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha preparado un operativo especial para los tres conciertos.

Se habilitarán 18 rutas de transporte público y el servicio del Corredor Rojo para facilitar el retorno de los asistentes.

El mapa compartido para los conciertos distribuye las rutas según el destino:

Lima Norte

Lima Este

Lima Sur

Callao/Ventanilla

Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano detalla las rutas, desvíos y paraderos del transporte público cercanos al Estadio San Marcos en Lima.

Rutas para regresar a Lima Norte

Los asistentes que se dirijan hacia Lima Norte podrán encontrar servicios en el área de avenida Universitaria, en las inmediaciones de Ramón Herrera y Benavides, según el esquema difundido para el operativo.

Las rutas incluidas son:

1337 J.C. Bus

1022 El Rápido

1159 Translima

1008 Realidad Express

1023 Nueva América

1021 CKF “La F”

1019 Palmari “La P”

1031 Translima

¿Quiénes pueden utilizar estas rutas?

Personas que regresen hacia zonas del norte de Lima, como:

Los Olivos.

San Martín de Porres.

Independencia.

Comas.

Carabayllo.

Puente Piedra y otros sectores conectados por estas rutas.

Recomendación: no subas al primer bus que encuentres. Primero confirma que la ruta corresponda a tu zona.

Rutas para Lima Este

Para quienes regresen hacia Lima Este se han previsto tres servicios:

1256 Milenium

1132 Satélite

1279 Trans Service Canadá

El mapa del operativo identifica este grupo como transporte hacia Lima Este.

Entre los sectores que pueden beneficiarse de estas rutas están las zonas conectadas con San Juan de Lurigancho y otros distritos del este de Lima.

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Rutas para Lima Sur

Quienes regresen hacia Lima Sur tendrán servicios desde la zona de avenida Universitaria, a la altura de la PUCP.

Las rutas señaladas son:

1478 Expreso Doce

1482 Aquarius

1253 Guadulfo

1236 Safrasa “La 40”

1182 Córdova y Paucar “La V”

Estas rutas tienen como destino general Lima Sur y conectan con zonas como Pueblo Libre, Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, según el recorrido específico de cada servicio.

Rutas alternas para el concierto de BTS en San Marcos

¿Y el Corredor Rojo?

El Corredor Rojo también estará disponible dentro del plan especial.

El punto señalado se encuentra en la zona de avenida Universitaria, cerca de la PUCP.

Desde allí podrán desplazarse usuarios con destino hacia zonas conectadas con:

San Miguel.

San Isidro.

Ate.

Otros puntos del recorrido del corredor.

ATU confirma ampliación del recorrido de la ruta 204 del Corredor Rojo. (Composición: Infobae)

Rutas para Callao y Ventanilla

Para quienes regresen hacia Callao y Ventanilla, el esquema compartido establece un punto de embarque en la calle Lambda.

Las rutas indicadas son:

1133 Señor del Mar

1445 Avagon

El recorrido conecta hacia la zona de avenida Faucett y posteriormente hacia Callao/Ventanilla.

¿Dónde deben esperar los buses?

Una recomendación fundamental de la ATU y la Municipalidad es no abordar vehículos en cualquier esquina.

El embarque y desembarque debe realizarse en los paraderos habilitados y siguiendo las indicaciones del personal de orientación.

Esto es particularmente importante después del concierto, cuando habrá miles de personas caminando simultáneamente.

Guarda esta información antes de ingresar

No dependas de tener señal después del concierto.

Antes de entrar al Estadio San Marcos:

Haz una captura de pantalla de:

La entrada.

La puerta de ingreso.

La puerta de salida.

El mapa de retorno.

El paradero que corresponde a tu destino.

La ruta del bus.

El teléfono de tus acompañantes.

Esto puede resultar especialmente útil si la red móvil se congestiona.

La inminente llegada de BTS a Lima intensificó la emoción de los fans y obligó al fandom organizado a reforzar acciones contra el fraude. (Facebook)

¿Dónde dejar el auto?

Si vas en vehículo particular, no improvises el estacionamiento.

La Municipalidad recomienda identificar previamente cocheras o estacionamientos autorizados y evitar estacionar en lugares que afecten la circulación vehicular o peatonal.

Además, recuerda que las restricciones se extenderán hasta aproximadamente las 11:00 p. m., por lo que no necesariamente podrás recoger a tu acompañante justo frente a la puerta del estadio.

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Una buena estrategia puede ser acordar un punto de recojo fuera del área de máxima congestión, siempre que sea accesible y seguro.

No tomes rutas improvisadas después del concierto

Después de tres horas de espectáculo puede existir cansancio y mucha congestión.

Evita:

Caminar hacia calles desconocidas.

Seguir a desconocidos que ofrecen transporte.

Subir a vehículos informales.

Cruzar avenidas por lugares no habilitados.

Separarte de tu grupo.

Intentar atravesar una zona cerrada.

Esperar en plena pista.

Permanecer cerca de zonas donde los vehículos estén circulando rápidamente.

La Municipalidad ha pedido respetar las señalizaciones, las indicaciones de los inspectores y utilizar los accesos peatonales habilitados.

Rutas vehiculares alternativas

Para quienes necesariamente tengan que circular por los alrededores, estas son las principales alternativas anunciadas:

Este → Oeste

Av. Óscar R. Benavides: Una alternativa más detallada difundida para conectar hacia el Callao contempla Óscar R. Benavides, San José y luego el acceso hacia Faucett.

Oeste → Este

Av. De los Precursores → Av. La Mar: El recorrido puede continuar por Universitaria y Mariano Cornejo hacia Tingo María, dependiendo del punto de partida y las restricciones vigentes.

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Norte → Sur

Av. Tingo María → Av. Mariano Cornejo

Sur → Norte

Av. Mariano Cornejo → Av. Tingo María

¿A qué hora conviene salir de casa?

No existe una hora única para todos.

Dependerá de:

Localidad.

Distrito donde vive.

Medio de transporte.

Si tiene soundcheck.

Si tiene campo.

Si tiene tribuna.

Condiciones del tráfico.

Pero hay una regla que sí aplica a todos:

No planifiques llegar al último minuto.

Las autoridades han pedido salir con anticipación debido a las restricciones y posibles demoras.

Y cuando termine BTS...

No te desesperes por ser de los primeros en salir.

Habrá una gran concentración de personas.

La recomendación es:

salir ordenadamente → seguir la señalización → dirigirse al punto de transporte correspondiente → abordar en el paradero autorizado → avisar a la familia que ya estás camino a casa.

La organización y las autoridades han establecido las salidas precisamente para distribuir el flujo de público.