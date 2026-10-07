V de BTS fascinado con la comida peruana: “Comí ceviche y el camote estaba buenísimo”

V de BTS compartió su experiencia con la gastronomía peruana antes de los conciertos de la banda en Lima.

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Kim Taehyung, conocido como V de BTS, aprovechó su estadía en Lima para probar algunos de los platos más representativos de la gastronomía peruana antes de los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en el Estadio San Marcos.

El artista compartió parte de su experiencia culinaria en redes sociales y reveló cuál fue el acompañamiento que más disfrutó durante su comida: el camote del ceviche.

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“Comí ceviche y el camote estaba buenísimo”, escribió V en Weverse, plataforma donde suele interactuar con ARMY. El mensaje generó reacciones inmediatas entre sus seguidoras peruanas, que celebraron que el cantante probara uno de los platos más emblemáticos del país durante su primera visita a Lima.

La publicación se produjo a pocas horas del primer concierto de BTS en Perú. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tienen programadas tres presentaciones, este 7, 9 y 10 de octubre, como parte de la gira mundial BTS World Tour Arirang. Las funciones se realizarán en el Estadio San Marcos y marcarán el esperado encuentro de la banda con ARMY peruano.

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Kim Taehyung probó ceviche y destacó el sabor del camote que acompañaba el plato peruano.

V mostró platos peruanos en sus redes sociales

El integrante de BTS publicó una historia en Instagram que permitió observar una mesa con distintas preparaciones peruanas. En la imagen aparecieron ceviche, causa, arroz con mariscos y pulpo a la parrilla, además de postres como torta de chocolate, suspiro a la limeña y crema volteada.

Kim Taehyung probó postres peruanos como el suspiro a la limeña, crema volteada y torta de chocolate.

La selección de platos llamó la atención de sus seguidores, quienes compartieron rápidamente la imagen y comentaron la variedad gastronómica que V habría probado durante su paso por Lima. El cantante también mostró frutas y bebidas que acompañaron la comida.

La reacción del artista al ceviche fue la que concentró más comentarios. Aunque el plato es uno de los principales referentes de la cocina peruana, V destacó especialmente el camote, acompañamiento habitual en esta preparación.

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“Comí ceviche y el camote estaba buenísimo”, escribió Taehyung, en un mensaje que rápidamente fue traducido y difundido por fanbases peruanas e internacionales.

El detalle fue celebrado por ARMY, que llenó las redes sociales con mensajes sobre el sabor dulce del camote y recomendaciones de otros platos que el cantante podría probar durante los días que permanezca en el país. La publicación reforzó la expectativa por conocer más detalles de la estadía de los integrantes de BTS en Lima, aunque el fandom ha pedido respetar la privacidad de los artistas.

El cantante de BTS mostró una mesa con causa, arroz con mariscos, pulpo a la parrilla y postres peruanos.

“¿Qué fue, causa?”: el mensaje que emocionó a ARMY peruano

La conexión de V con sus seguidores locales ya había comenzado antes de mostrar su comida peruana. El cantante publicó en Instagram un carrusel de fotografías de su paso por Colombia y acompañó el contenido con una expresión popular en Perú: “¿Qué fue, causa?”.

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La frase generó una ola de reacciones entre las seguidoras, que interpretaron el mensaje como un gesto cercano hacia el público peruano. El uso de la expresión local se convirtió en tendencia entre seguidores del grupo y fue replicado en publicaciones relacionadas con la llegada de BTS al país.

Antes de arribar a Lima, V también conversó con fanáticas a través de Weverse. Una usuaria peruana le preguntó qué esperaba hacer durante su visita y el cantante respondió que deseaba conocer Machu Picchu. En otro intercambio, mostró curiosidad por la causa limeña, uno de los platos que finalmente apareció en la mesa que compartió en sus historias.

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“Quiero ver Machu Picchu primero”, respondió el artista cuando fue consultado por los lugares que le interesaría conocer en Perú. Hasta el momento, no existe información oficial sobre una posible visita de V o de otros integrantes de BTS a Cusco.

Los comentarios de Taehyung sobre la gastronomía local aumentaron la emoción de ARMY, que aguardó durante años la llegada completa de BTS al Perú. La visita del septeto no solo ha generado expectativa por los conciertos, sino también por las actividades culturales que el fandom preparó en distintos puntos de la capital.

V sorprendió a sus seguidores peruanos al utilizar la frase: “¿Qué fue, causa?” en Instagram.

BTS inicia sus conciertos en Lima con ‘Arirang’

BTS ofrecerá su primer concierto en Lima este miércoles 7 de octubre. Las siguientes fechas serán el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, todas en el Estadio San Marcos. La organización ha previsto una producción con escenario de 360 grados y un aforo superior a 52 mil personas por jornada, entre asistentes y personal vinculado al evento.

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Los conciertos empezarán alrededor de las 20.00 y tendrán una duración estimada de tres horas. Las entradas son digitales y deberán mostrarse exclusivamente a través de la aplicación Quentro, con códigos QR dinámicos que no pueden reemplazarse por capturas de pantalla, fotografías o archivos PDF.

Mientras BTS se prepara para encontrarse con el público peruano, V ya dejó una primera impresión de su experiencia en Lima: una mesa con platos locales, un mensaje en jerga peruana y una declaración de amor gastronómico al ceviche con camote.

Los integrantes del grupo surcoreano BTS descienden por una escalera en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a su llegada a Lima.