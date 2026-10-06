Miembros de mesa tienen hasta el miércoles 7 de octubre para elegir su modalidad de pago

El beneficio alcanza a los trabajadores de los sectores público y privado que participaron como autoridades electorales durante la jornada del domingo 4 de octubre. (ONPE)

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Los miembros de mesa que cumplieron su función en la jornada electoral del domingo 4 de octubre recibirán una compensación de S/ 165 y deberán elegir hasta el 7 de octubre cómo cobrarla, según informó la ONPE.

Quienes participaron en la capacitación también tienen derecho a un día de descanso remunerado no compensable, tanto en el sector público como en el privado. Los ciudadanos sorteados que no acudieron a tiempo para instalar su mesa deberán pagar una multa de S/ 275, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

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Para registrar la modalidad de pago, los beneficiarios deben ingresar a la web de compensación económica de la ONPE y escoger entre un abono en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank, un depósito mediante Yape o el cobro en ventanilla del Banco de la Nación. El monto equivale al 3% de una UIT, cuyo valor es de S/ 5.500.

Un grupo de ciudadanos seleccionados como miembros de mesa revisa el material de votación durante una jornada de capacitación de la ONPE en Perú. (ONPE)

¿Cómo cobrar la compensación?

Para realizar el registro, los miembros de mesa deben ingresar a la plataforma compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe, donde podrán seleccionar si desean realizar el procedimiento en español o en quechua.

Primero, valida tu identidad con tu DNI

Luego confírmala

Finalmente elige tu modalidad de pago preferida

Así, una vez identificados, deberán elegir la modalidad de pago entre las opciones disponibles: abono en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank, depósito mediante la billetera digital Yape, o cobro presencial en una ventanilla del Banco de la Nación.

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Todo miembro de mesa recibe el pago

La compensación corresponde a quienes cumplan efectivamente las funciones de presidente, secretario o tercer miembro de mesa durante las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. El monto equivale al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que es de S/165.

Así, el pago irá inclusive para todos los miembros de mesa que no hayan sido sorteados; es decir, quienes fueron escogidos en los locales de votación para ejercer este rol a falta de miembros (quienes puedan no haber asistido al final a su labor).

Si bien se recomienda registrarse para el pago, en caso no se haga (ya sea miembro de mesa sorteado o escogido el mismo día), estos solamente no podrán elegir la modalidad de pago y deberán cobrar presencialmente en cualquier agencia del Banco de la Nación.

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Miembros de mesa tendrán día libre

Asimismo, además de la compensación económica, los miembros de mesa que hayan participado de las actividades de capacitación tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, tanto si trabajan en el sector público como en el privado.

Es decir, será como un día feriado, que podrán cobrar y es regido por lo siguiente:

Se puede hacer efectivo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de las elecciones

La fecha exacta se acuerda entre el trabajador y el empleador. Si no hay un acuerdo, el empleador determina cuándo se tomará el descanso

Rige tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado

Es necesario presentar ante el empleador el Certificado de Participación entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).