Perú

Miembros de mesa tienen hasta el miércoles 7 de octubre para elegir su modalidad de pago

El beneficio alcanza a los trabajadores de los sectores público y privado que participaron como autoridades electorales durante la jornada del domingo 4 de octubre

Elecciones Regionales y Municipales 2026 - Elecciones 2026 - Elecciones municipales 2026 - Elecciones regionales 2026 – Perú - actualidad
El beneficio alcanza a los trabajadores de los sectores público y privado que participaron como autoridades electorales durante la jornada del domingo 4 de octubre. (ONPE)
Guardar

Los miembros de mesa que cumplieron su función en la jornada electoral del domingo 4 de octubre recibirán una compensación de S/ 165 y deberán elegir hasta el 7 de octubre cómo cobrarla, según informó la ONPE.

Quienes participaron en la capacitación también tienen derecho a un día de descanso remunerado no compensable, tanto en el sector público como en el privado. Los ciudadanos sorteados que no acudieron a tiempo para instalar su mesa deberán pagar una multa de S/ 275, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

PUBLICIDAD

Para registrar la modalidad de pago, los beneficiarios deben ingresar a la web de compensación económica de la ONPE y escoger entre un abono en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank, un depósito mediante Yape o el cobro en ventanilla del Banco de la Nación. El monto equivale al 3% de una UIT, cuyo valor es de S/ 5.500.

Varias personas sentadas en pupitres examinan documentos electorales dentro de bolsas transparentes en un aula de clases
Un grupo de ciudadanos seleccionados como miembros de mesa revisa el material de votación durante una jornada de capacitación de la ONPE en Perú. (ONPE)

¿Cómo cobrar la compensación?

Para realizar el registro, los miembros de mesa deben ingresar a la plataforma compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe, donde podrán seleccionar si desean realizar el procedimiento en español o en quechua.

  • Primero, valida tu identidad con tu DNI
  • Luego confírmala
  • Finalmente elige tu modalidad de pago preferida

Así, una vez identificados, deberán elegir la modalidad de pago entre las opciones disponibles: abono en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank, depósito mediante la billetera digital Yape, o cobro presencial en una ventanilla del Banco de la Nación.

PUBLICIDAD

Todo miembro de mesa recibe el pago

La compensación corresponde a quienes cumplan efectivamente las funciones de presidente, secretario o tercer miembro de mesa durante las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. El monto equivale al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que es de S/165.

Imagen 5TP4FVTYZ5GQJHVIDNYDJ74H3M

Así, el pago irá inclusive para todos los miembros de mesa que no hayan sido sorteados; es decir, quienes fueron escogidos en los locales de votación para ejercer este rol a falta de miembros (quienes puedan no haber asistido al final a su labor).

Si bien se recomienda registrarse para el pago, en caso no se haga (ya sea miembro de mesa sorteado o escogido el mismo día), estos solamente no podrán elegir la modalidad de pago y deberán cobrar presencialmente en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Miembros de mesa tendrán día libre

Asimismo, además de la compensación económica, los miembros de mesa que hayan participado de las actividades de capacitación tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, tanto si trabajan en el sector público como en el privado.

Es decir, será como un día feriado, que podrán cobrar y es regido por lo siguiente:

  • Se puede hacer efectivo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de las elecciones
  • La fecha exacta se acuerda entre el trabajador y el empleador. Si no hay un acuerdo, el empleador determina cuándo se tomará el descanso
  • Rige tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado
  • Es necesario presentar ante el empleador el Certificado de Participación entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Temas Relacionados

ONPEElecciones 2026Elecciones Regionales y Municipales 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

"Las temperaturas están volando": el mar frente a la costa peruana alcanza una anomalía de 7 °C

Abraham Levy vinculó el registro con el alza térmica del litoral y afirmó el 6 de octubre que no existen valores comparables para esta época del año en el país

"Las temperaturas están volando": el mar frente a la costa peruana alcanza una anomalía de 7 °C

Dónde ver Argentina vs Benín en Perú HOY: canal tv online del partido de despedida de Lionel Messi con la ‘albiceleste’ 2026

El ‘10′ argentino jugará su último partido ante su público y buscará cerrar su ciclo con la selección con una victoria frente a los ‘guepardos’. Estos son los detalles del compromiso en el estadio Monumental de Núñez

Dónde ver Argentina vs Benín en Perú HOY: canal tv online del partido de despedida de Lionel Messi con la ‘albiceleste’ 2026

Oposición exige al Senado comprometerse a respetar lo aprobado en Diputados o no habrá facultades para el Ejecutivo

Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación condicionan su respaldo al paquete de facultades delegadas que solicitó el gobierno de Keiko Fujimori a que la cámara alta no desnaturalice lo aprobado en la cámara baja

Oposición exige al Senado comprometerse a respetar lo aprobado en Diputados o no habrá facultades para el Ejecutivo

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 6 de octubre de 2026

Conoce el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en tiempo real, los epicentros y magnitudes registradas este lunes 17 de agosto, junto con las medidas clave de prevención ante cualquier movimiento telúrico.

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 6 de octubre de 2026

Germán Leguía criticó la etapa de Héctor Cúper en Universitario: “Él solo se hizo la ‘camita’”

El exfutbolista peruano cuestionó al entrenador argentino por cómo gestionó el plantel del club ‘merengue’ en el Torneo Clausura. También habló de Fabián Bustos

Germán Leguía criticó la etapa de Héctor Cúper en Universitario: “Él solo se hizo la ‘camita’”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Oposición exige al Senado comprometerse a respetar lo aprobado en Diputados o no habrá facultades para el Ejecutivo

Oposición exige al Senado comprometerse a respetar lo aprobado en Diputados o no habrá facultades para el Ejecutivo

¿Quién ganó en Villa María del Triunfo? Los ajustados resultados parciales del conteo oficial de ONPE para la alcaldía distrital

Juntos por el Perú presenta dictamen en minoría proponiendo archivar íntegramente el pedido de facultades

Habla el supuesto financista del asesinato de la ‘China Polo’: “Lo único que hice fue brindarle apoyo a mi hermanastra”

José Antonio Chang: Cámara de Diputados decide hoy si admite moción de interpelación contra ministro de Educación

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima: venden colas hasta en S/250 a las afueras del Estadio San Marcos

BTS en Lima: venden colas hasta en S/250 a las afueras del Estadio San Marcos

Gunter Rave genera furia de las ARMY tras anunciar que difundirá detalles de la estadía de BTS: le exigen que se retracte y filtran información privada

BTS en Lima: conciertos y documentales para ver en streaming antes de sus tres fechas en el Estadio San Marcos

BTS en Lima: ¿cómo sincronizar tu ARMY Bomb con el celular para disfrutar de los conciertos?

Mónica Delta respeta pedido de ARMY ante la llegada de BTS a Perú: “No vamos a decir donde están”

DEPORTES

Dónde ver Argentina vs Benín en Perú HOY: canal tv online del partido de despedida de Lionel Messi con la ‘albiceleste’ 2026

Dónde ver Argentina vs Benín en Perú HOY: canal tv online del partido de despedida de Lionel Messi con la ‘albiceleste’ 2026

Germán Leguía criticó la etapa de Héctor Cúper en Universitario: “Él solo se hizo la ‘camita’”

Los resultados que Sport Boys necesita para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: fixture, formato, clasificación al Mundial y todo sobre la participación de Perú

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético HOY: partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026