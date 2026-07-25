Partido del Buen Gobierno se une a alianza de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras: “Vamos por la Mesa Directiva”

Flavio Figallo, vocero de Partido del Buen Gobierno en el Senado, y Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación. Foto: Ideeleradio/Congreso

El Partido del Buen Gobierno confirmó este viernes su incorporación a la alianza opositora formada por Juntos por el Perú (JPP), el Partido Cívico Obras y Ahora Nación para disputar la presidencia de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados en las elecciones previstas para el domingo 26 de julio.

Flavio Figallo, vocero del partido del sol, fue el primero en hacer pública la adhesión. Dijo que la alianza “existe”. Vamos para la mesa directiva”, afirmó a los medios presentes en el Parlamento tras la juramentación de los senadores.

Figallo precisó que aún no se ha definido cuál de los siete senadores del Partido del Buen Gobierno integrará la lista, y que esa decisión quedaría resuelta tras una reunión interna. Ante la consulta de si él mismo podría ser el candidato, respondió: “Cualquiera puede ser. Yo incluido, evidentemente, soy parte de los siete”.

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La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, confirmó por su parte el acuerdo en entrevista con RPP. Según explicó, el acercamiento con el partido que lidera el excandidato presidencial Jorge Nieto no fue inmediato, sino que hubo “varias idas y venidas” antes de que la “madurez política” permitiera avanzar.

Ceremonia oficial de juramentación e incorporación de Mirtha Esther Vásquez Chuquilín como Senadora de la República para el periodo parlamentario 2026-2031, celebrada en el Hemiciclo del Senado.

“Ellos están en el marco de la democracia. Quien debe ser fiscalizado no debe presidir los órganos que lo van a fiscalizar”, declaró Vásquez, refiriéndose a la anunciada pretensión de Fuerza Popular, partido de la presidenta electa Keiko Fujimori, de buscar las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado.

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Cálculos

La coalición opositora reúne así a cuatro agrupaciones con representación en ambas cámaras. En el Senado, la suma de sus bancadas alcanzaría los 30 de un total de 60 votos, lo que plantea un escenario de empate con el bloque encabezado por Fuerza Popular, que cuenta con 22 senadores y podría sumar el respaldo de Renovación Popular (8 integrantes).

Ante esa posibilidad, Mirtha Vásquez señaló que, de producirse un empate, se procedería a una segunda vuelta, y llamó a los congresistas “demócratas” a reflexionar sobre la importancia del momento. “Esto no es un capricho ni es un interés de entrar en contradicción con el partido que tiene a una persona dirigiendo el Ejecutivo, sino es un tema de democracia”, dijo en entrevista con Canal N.

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“Sí hay una cosa fundamental. Cuando uno quiere fiscalizar a un poder, es decir, entre los tres poderes se tienen que fiscalizar, y si el Legislativo va a fiscalizar al Ejecutivo, lo ético y democrático es que quien fiscaliza no sea parte del mismo partido que está en el Ejecutivo”, añadió.

En la Cámara de Diputados, donde la alianza tendría un margen más holgado, Vásquez indicó que contarían con respaldo suficiente para acceder a la presidencia de esa mesa. Las listas para el Senado podían presentarse hasta el mediodía de este sábado 25 de julio, mientras que las de Diputados tenían plazo hasta las 5 de la tarde del mismo día.

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La elección de ambas mesas directivas se realizará en un pleno extraordinario este domingo, antes de la instalación oficial del nuevo Congreso bicameral prevista para el lunes 27 de julio y la ceremonia de cambio de mando del martes 28.