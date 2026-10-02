Perú

Reorganización del Minem pone en la mira a trabajadores que realicen las mismas labores

Desde este sábado 3 de octubre empieza el proceso de reorganización y “modernización” del Ministerio de Energía y Minas. ¿Habrán despidos?

foto de trabajadores saliendo del Ministerio de Energía y Minas
El Minem entra en reorganziación. ¿Qué se evaluará en el ministerio y sus instituciones? - Crédito TC
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Una nueva entidad entra en proceso de reorganización. El gobierno de Keiko Fujimori ha declarado hoy en proceso de “modernización y reorganización” al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y sus organismos públicos adscritos —entre los que están el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)—.

Así, desde este sábado 3 de octubre y por el plazo de hasta 120 días calendario, la entidad estará cambiando para buscar su efectividad y eficiencia del uso en sus recursos. ¿Esto involucrará despidos de trabajadores?

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Sí cabe la posibilidad, dado que la norma legal resalta la “necesidad de efectuar una revisión integral de su organización y funcionamiento, a fin de identificar y corregir duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones, cuando corresponda, así como adecuar su estructura organizacional a las necesidades actuales del sector”. Es decir, que si hay trabajadores que realizan la misma labor que otros, estos podrían ser movidos a puesto ‘vacíos’, o, también si estos no existe, la entidad prescindiría de ellos.

ministerio de energia y minas - minem
ministerio de energia y minas - minem

Minem empieza evaluación

Mediante Decreto Supremo Nº 018-2026-EM, publicado hoy en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano, se señala que el objetivo es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del Minem, para proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan para fortalecer su funcionamiento institucional y el ejercicio de la rectoría del sector Energía y Minas.

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Así, la norma indica que el Minem, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realiza un diagnóstico integral que comprende la determinación de las medidas de reforma y mejora organizacional del sector.

Para estos fines, “se evalúa la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones públicas, la gestión por procesos, los recursos humanos, la integridad pública y la articulación funcional de los organismos públicos adscritos”.

El nuevo Gabinete Ministerial toma forma. Guillermo Shinno es juramentado como Ministro de Energía y Minas en una ceremonia protocolar liderada por la jefa de Estado. | Canal N

“El diagnóstico se formalizará en un informe técnico que contiene los resultados de la evaluación y las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas, el cual se presenta a la Alta Dirección del Minem”, resalta Andina, el diario vocero del Gobierno.

Resultados en 60 días

Así, si bien el proceso tomará hasta 120 días calendario, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto presentará a la Alta Dirección del Minem un informe de avance sobre los resultados del diagnóstico a los 60 días calendario de publicado el presente decreto supremo.

De este modo, las recomendaciones contenidas en el informe técnico aprobado se implementan progresivamente por el Minem y sus organismos públicos adscritos, en el marco de sus respectivas competencias y con sujeción a los procedimientos establecidos en los Lineamientos de Organización del Estado y demás normativa aplicable.

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas
El ministro de Energía y Minas reveló el plan del gobierno para los proyectos mineros. - Crédito Minem

Cabe aclarar que lo establecido en el presente decreto supremo se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas y de sus organismos públicos adscritos, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Como se recuerda también, otras entidades también han entrado en proceso similares en este gobierno de Keiko Fujimori: el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Ministerio del Ambiente (Minam) son las tres más relevantes.

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