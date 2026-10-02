Reorganización del Minem pone en la mira a trabajadores que realicen las mismas labores

El Minem entra en reorganziación. ¿Qué se evaluará en el ministerio y sus instituciones? - Crédito TC

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Una nueva entidad entra en proceso de reorganización. El gobierno de Keiko Fujimori ha declarado hoy en proceso de “modernización y reorganización” al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y sus organismos públicos adscritos —entre los que están el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)—.

Así, desde este sábado 3 de octubre y por el plazo de hasta 120 días calendario, la entidad estará cambiando para buscar su efectividad y eficiencia del uso en sus recursos. ¿Esto involucrará despidos de trabajadores?

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Sí cabe la posibilidad, dado que la norma legal resalta la “necesidad de efectuar una revisión integral de su organización y funcionamiento, a fin de identificar y corregir duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones, cuando corresponda, así como adecuar su estructura organizacional a las necesidades actuales del sector”. Es decir, que si hay trabajadores que realizan la misma labor que otros, estos podrían ser movidos a puesto ‘vacíos’, o, también si estos no existe, la entidad prescindiría de ellos.

ministerio de energia y minas - minem

Minem empieza evaluación

Mediante Decreto Supremo Nº 018-2026-EM, publicado hoy en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano, se señala que el objetivo es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del Minem, para proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan para fortalecer su funcionamiento institucional y el ejercicio de la rectoría del sector Energía y Minas.

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Así, la norma indica que el Minem, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realiza un diagnóstico integral que comprende la determinación de las medidas de reforma y mejora organizacional del sector.

Para estos fines, “se evalúa la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones públicas, la gestión por procesos, los recursos humanos, la integridad pública y la articulación funcional de los organismos públicos adscritos”.

El nuevo Gabinete Ministerial toma forma. Guillermo Shinno es juramentado como Ministro de Energía y Minas en una ceremonia protocolar liderada por la jefa de Estado. | Canal N

“El diagnóstico se formalizará en un informe técnico que contiene los resultados de la evaluación y las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas, el cual se presenta a la Alta Dirección del Minem”, resalta Andina, el diario vocero del Gobierno.

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Resultados en 60 días

Así, si bien el proceso tomará hasta 120 días calendario, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto presentará a la Alta Dirección del Minem un informe de avance sobre los resultados del diagnóstico a los 60 días calendario de publicado el presente decreto supremo.

De este modo, las recomendaciones contenidas en el informe técnico aprobado se implementan progresivamente por el Minem y sus organismos públicos adscritos, en el marco de sus respectivas competencias y con sujeción a los procedimientos establecidos en los Lineamientos de Organización del Estado y demás normativa aplicable.

El ministro de Energía y Minas reveló el plan del gobierno para los proyectos mineros. - Crédito Minem

Cabe aclarar que lo establecido en el presente decreto supremo se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas y de sus organismos públicos adscritos, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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Como se recuerda también, otras entidades también han entrado en proceso similares en este gobierno de Keiko Fujimori: el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Ministerio del Ambiente (Minam) son las tres más relevantes.