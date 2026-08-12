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Ley de aumento de pensión a S/3.500 para maestros será llevada al TC por Colegio de Economistas

El Colegio de Economistas de Lima (CEL) ya ‘cocina’ su segunda demanda de inconstitucionalidad, esta vez, para la Ley de pensiones dignas, aprobada por el anterior Congreso

maestra en marcha del SUTEP
El gobierno ha incumplido con la reglamentación de la Ley de pensiones dignas para maestros, y ahora esta podría ser declarada inconstitucional. - Crédito SUTEP
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través su titular, Elmer Cuba, ha revelado en Latina el futuro de las leyes ‘costosas’ que aprobó el Congreso anterior. Como se recuerda, en una entrevista anterior, Cuba había señalado ante El montonero que solo bastaba con ‘atacar’ una de las leyes más caras, que era la de la pensión para maestros, la Ley de pensión digna.

Sobre esta se ha vuelto a pronunciar, y si bien también se mencionan otras leyes que se buscarán llevar al Tribunal Constitucional para buscar que sean declaradas inconstitucionales —en pocas palabras, eliminar las leyes—, se ha detallado que ya el Colegio de Economistas de Lima prepara la demanda contra la Ley de pensión digna, que elevaría este monto a S/3.500,70 para maestros cesantes y jubilados.

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Así, el mismo presidente del CEL, José Manuel Mesía Herrera, ya ha reafirmado ante RPP que sí llevarán la Ley de pensiones de S/3,500,70 ante el TC. “Yo la firmé y calculo que en una semana debe estar presentada. Está en revisión. Ya la he firmado y debe presentarse”, indicó Mesía Herrera.

profesor enseñando en escuela con alumnos
La Ley de "pensión digna" para maestros va más de un mes sin reglamento y este ya no se promulgaría para asegurar el monto de S/3.500,70 - Crédito Andina

Ley de pensiones dignas: ¿de qué se trata?

Vamos por partes: como ya había informado Infobae Perú anteriormente, la Ley estaba en riesgo de no ser reglamentada e inclusive derogada, dado los anuncios del Consejo Fiscal por su costo al Estado, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que cambió de parece sobre la iniciativa de gasto del Congreso.

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¿De qué se trata esta medida? La Ley aprobó que la pensión de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, sea equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial

Así, lo que se busca es que estos servidores públicos “obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente”. Como se sabe, la RIM de la primera escala magisterial equivale actualmente a S/3.500,70.

Elmer Cuba respondía así hace un mes cuando le preguntaban sobre las medidas a tomar en caso asuma como titular del MEF. El Montonero - YouTube

De esta manera, los maestros jubilados y cesantes de la CPM tendrían que recibir un monto de este valor como mínimo mensualmente, al jubilarse. Como se sabe, la pensión máxima de la ONP es de S/1.000. Esta nueva pensión para los maestros equivale al 300% a ese monto.

Los maestros beneficiados de estos serán los jubilados y cesantes del sector público de:

  • La educación básica regular
  • La educación básica alternativa
  • La educación básica especial
  • La educación técnico-productiva.

Esto aplicaría para los maestros, así estén bajo el Sistema Privado de Pensiones, a pesar de que esta sea aparentemente incompatible con fijar un monto exacto de pensión.

Elmer Cuba
Aumento de pensión a S/3.500 para maestros con las horas contadas: Para el MEF es “demasiado cara”. - Crédito Perumin

Ahora, sin embargo, tras ya más de un mes de incumplido el plazo para reglamentarla, se conoce que la medida del monto de S/3.500,70 podría nunca llegar a aplicarse.

MEF negociará aumento alterno

El MEF, además de confirmar que el CEL estará presentado esta demanda de inconstitucionalidad, ha revelado en Latina que buscará negociar con los maestros un aumento menor para sus pensiones, reconociendo que el monto actual que reciben es bajo.

Es decir, dejarían que la Ley de pensión digna se derogue por medio del TC, pero igual tenderían puentes con este sector para dar un monto de aumento. Este, sin embargo, no estaría cerca de esa RIM de la Primera Escala Magisterial.

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