Italia busca ampliar sus inversiones en Perú y apunta a nuevos proyectos en sectores estratégicos

Durante una reunión empresarial, se informó que el intercambio entre Perú e Italia superó los 900 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 10,2% más que un año antes. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El intercambio comercial entre Perú e Italia alcanzó más de 900 millones de euros durante el primer semestre de 2026, equivalente a más de USD 1.008 millones. El resultado representó un incremento de 10,2% frente al mismo periodo de 2025 y fue presentado durante el primer Business Forum Italia-Perú.

El encuentro congregó a autoridades, representantes del sector empresarial y una delegación integrada por 13 compañías italianas. Durante la reunión, la viceministra de Asuntos Exteriores de Italia, María Tripodi, sostuvo que el siguiente paso consiste en profundizar el vínculo económico mediante inversiones, cooperación empresarial y alianzas industriales.

PUBLICIDAD

Italia busca ampliar su presencia económica en Perú

Tripodi señaló que Italia pretende fortalecer una relación que vaya más allá del intercambio de bienes y permita incrementar la participación de empresas italianas en los procesos de desarrollo y modernización de la economía peruana.

“Queremos construir juntos una cooperación económica cada vez más articulada y estructurada, capaz de valorizar no solo las exportaciones, sino también las inversiones, la cooperación empresarial, así como la participación de nuestros empresarios en los procesos de desarrollo y modernización de la economía peruana”, señaló.

Italia busca ampliar el vínculo comercial e impulsar una mayor participación de sus empresas en el desarrollo y modernización de la economía peruana. Foto: Reddit

Italia considera a Perú un interlocutor relevante en América Latina y plantea contribuir con tecnología, capacidades industriales y conocimiento especializado. La intención también contempla impulsar proyectos y asociaciones de largo plazo que permitan ampliar su presencia en la región.

Sectores con oportunidades de cooperación

Sandro Stapleton, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sostuvo que existe margen para profundizar la relación bilateral a través de inversiones, comercio e innovación. Entre las actividades con mayor potencial mencionó infraestructura, transportes y telecomunicaciones, maquinaria y tecnología, agroindustria y textiles.

PUBLICIDAD

“El potencial de cooperación existe y lo vemos en infraestructura, transportes y telecomunicaciones; maquinaria y tecnología; agroindustria y textiles; así como en la industria química, farmacéutica y dispositivos médicos. Tenemos los actores y los sectores; solo debemos convertirlos en resultados concretos”, subrayó.

Por su parte, Miguel Torres, primer vicepresidente de la República y presidente del Senado, señaló que también existen oportunidades en maquinaria pesada, infraestructura e innovación agrícola, además de tecnología. A ello sumó la ubicación estratégica del Perú en la cuenca del Pacífico.

Sandro Stapleton, primer vicepresidente de la CCL, señaló que ambos países pueden ampliar su vínculo mediante inversiones, comercio e innovación. Foto: CCL

Torres destacó las posibilidades asociadas con la modernización de ciudades, la diversificación de la matriz energética y el fortalecimiento de actividades productivas. En ese escenario, resaltó la complementariedad entre ambos países y la experiencia italiana para combinar tradición, innovación y capacidades técnicas.

Seguridad jurídica será clave para atraer inversiones

El fortalecimiento del vínculo económico también dependerá de las condiciones para desarrollar nuevos proyectos. Torres remarcó que la llegada de capital requiere un entorno caracterizado por estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica.

PUBLICIDAD

“Sabemos que la inversión requiere certezas. Por ello, desde el Senado, asumimos un compromiso firme de respaldar la seguridad jurídica, garantizar reglas estables y transparencia, elementos claves para fortalecer la inversión”, manifestó.

Con el comercio bilateral en crecimiento durante la primera mitad de 2026, ambos países apuntan a trasladar ese avance hacia nuevas inversiones, cooperación empresarial y alianzas industriales. Las oportunidades identificadas abarcan sectores como infraestructura, tecnología, agroindustria, maquinaria, industria química, farmacéutica y dispositivos médicos.