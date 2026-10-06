Pymes vulnerables ante el fenómeno El Niño: Seis medidas preventivas que pueden tomar ya

¿Estás las Pymes preparadas para el Fenómeno El Niño? Un banco da recomendaciones para las empresas sobre cómo afrontar el FEN. - Crédito Difusión

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El Fenómeno El Niño de este 2026 y 2027 ha sido calificado como un ‘extraordinario’. Y con este, el impacto en las empresas puede ser alto.

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) suelen ser las más vulnerables cuando fenómenos climáticos como El Niño (FEN) afectan la infraestructura, el transporte, el abastecimiento o el acceso a servicios básicos. Así, no solo se trata de las que sean del sector agrícola.

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Por ello, los especialistas recomiendan que los negocios no esperen a que ocurra una emergencia para tomar medidas. “Esta temporada viene con un pronóstico más intenso de lo habitual, y la mejor forma de enfrentarla es anticiparse. Las empresas que revisan hoy su operación, su caja y sus proveedores son las que mejor sostienen sus ventas y se recuperan más rápido”, resalta Ian Scofield, gerente de la División de Banca Negocios de Interbank, quien resalta justamente el ser preventivo.

Una gráfica del Senamhi explica los efectos del fenómeno El Niño global en Perú, donde la sierra sur presenta ausencia de lluvias junto con un aumento de las temperaturas.

Prevenir ante El Niño

Según el último comunicado oficial del ENFEN, El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, con lluvias por encima de lo normal entre octubre y diciembre en la costa norte y central. De acuerdo con el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las lluvias intensas podrían elevar entre 20% y 30% los costos de transporte de los negocios si se interrumpen carreteras o vías de acceso.

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Así, ante un escenario de lluvias intensas, interrupciones de servicios o dificultades logísticas, el especialista de Interbank recomienda que las pequeñas y medianas empresas se preparen con las siguientes acciones.

Primero: identificar las actividades críticas del negocio. El primer paso es determinar cuáles son las operaciones indispensables para seguir atendiendo clientes y generando ingresos. También es importante conocer qué recursos las hacen posibles, desde energía eléctrica e internet hasta transporte o acceso al local. Así, contar con alternativas previamente definidas puede facilitar la continuidad de las operaciones si alguno de estos servicios se ve afectado temporalmente.

Un reporte periodístico de Latina Noticias aborda las variaciones climáticas en Lima y el impacto de los fenómenos El Niño costero y El Niño global en Perú. El informe cuenta con testimonios de transeúntes, declaraciones de Rosario Julca, especialista del Senamhi, e intervenciones de Gabriel Amaro sobre los efectos previstos en la agricultura.

Segundo: mantener las finanzas organizadas. El especialista recomienda tener claridad sobre los gastos indispensables para la operación y los compromisos financieros vigentes.

Tercero: proteger equipos, inventario y documentación. Las lluvias intensas o inundaciones pueden generar pérdidas significativas si no se toman medidas preventivas. Equipos electrónicos, mercadería, inventarios y documentos importantes deben ubicarse en zonas seguras y protegidas. Asimismo, conviene revisar y reforzar periódicamente techos, sistemas de drenaje, conexiones eléctricas y áreas de almacenamiento para identificar vulnerabilidades antes de que se conviertan en un problema.

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Cuarto: respaldar la información y fortalecer la comunicación. La información es uno de los activos más importantes para cualquier empresa. Mantener copias de respaldo de documentos, contratos, registros e información de clientes permite retomar operaciones con mayor rapidez ante cualquier eventualidad. También resulta recomendable que los colaboradores conozcan los protocolos de emergencia y los canales de comunicación que deberán utilizar en caso de contingencia.

Aumenta el sueldo mínimo. El pago de S/100 para las MYPES, por cada trabajador, llegará a finales de octubre. - Crédito Presidencia

Quinto: evaluar proveedores y rutas alternativas. Las interrupciones en carreteras o vías de acceso pueden afectar el abastecimiento de insumos y la distribución de productos. Por ello, es recomendable identificar proveedores alternativos y evaluar opciones logísticas que permitan mantener operativas las actividades esenciales. Una planificación previa puede ayudar a evitar retrasos y reducir el impacto económico de las interrupciones temporales.

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Más formas de cobrar

La sexta recomendación viene por Diversificar las formas de cobro. Es decir, aceptar diversos medios de pago. Interbank considera sumamente importante este punto para los negocios, ya que brinda a los clientes la posibilidad de elegir cómo desean concretar su compra: con tarjeta de débito o crédito, con QR, con billeteras digitales, etc.

¿Cómo ayudaría a una coyuntura de El Niño? Para el banco el comercio electrónico toma protagonismo, ya que omite la necesidad de estar físicamente en los locales.