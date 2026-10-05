Un nuevo gigante eólico podría levantarse al sur de Lima: Fenix Power evaluará central de 255 MW en Ica

Fenix Power debe respetar las normas de protección ambiental y la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación.

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) otorgó a Fenix Power Perú S.A. una concesión temporal para elaborar los estudios de factibilidad del Parque Eólico Pampas II, un proyecto con capacidad instalada estimada de 255 megavatios (MW) que se ubicará en los distritos de Santiago y Ocucaje, en Ica.

La autorización, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 394-2026-MINEM/DM, tendrá una vigencia de 24 meses. Durante ese periodo, la empresa deberá desarrollar los estudios técnicos que definan la viabilidad de la central de generación eléctrica.

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Pampas II: concesión no autoriza construcción del parque eólico

La decisión no habilita el inicio de obras ni garantiza que el parque eólico entre en operación. La concesión temporal permite a Fenix Power realizar estudios de factibilidad, utilizar bienes de uso público y solicitar servidumbres temporales que resulten necesarias para evaluar el proyecto.

Al término de los 24 meses, la compañía deberá entregar los estudios ejecutados y obtener la conformidad de la Dirección General de Electricidad. Para avanzar hacia una posible construcción, el proyecto deberá completar las siguientes etapas regulatorias, ambientales y de conexión eléctrica que exige la normativa peruana.

Ica figura entre los principales departamentos peruanos que concentran la expansión de la tecnología eólica.

La concesión también obliga a la empresa a respetar las normas técnicas y de seguridad, las disposiciones de protección ambiental y las reglas vinculadas con la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación.

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Si Fenix Power incumple el cronograma de estudios, no presenta la documentación requerida o deja vencer la garantía de fiel cumplimiento, la Dirección General de Electricidad podrá ejecutar dicha garantía, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

El proyecto se ubicará entre Santiago y Ocucaje, en Ica

El Parque Eólico Pampas II tendrá una capacidad proyectada de 255 MW y se desarrollará en un área de los distritos de Santiago y Ocucaje, dentro de la provincia y el departamento de Ica.

La resolución delimita la zona de concesión temporal a través de 17 coordenadas UTM. Esos puntos definen el espacio en el que Fenix Power podrá realizar las evaluaciones previstas para determinar las características del proyecto, sus condiciones técnicas y los requerimientos para una futura infraestructura de generación.

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La capacidad prevista para Pampas II equivale a casi una cuarta parte de la potencia eólica instalada en el país.

La zona de Ica concentra una parte de los proyectos renovables en evaluación en el país. El Minem ha destacado que la región tiene condiciones favorables para la generación eólica y forma parte de los departamentos donde se concentra la expansión de esta tecnología, junto con Arequipa, Piura y Lambayeque.

En abril, el ministerio informó que el Parque Eólico Guarango, también situado en Ica, cuenta con una capacidad prevista de 330 MW y forma parte de un grupo de cinco proyectos eólicos con concesión definitiva de generación en el país.

Fenix Power amplía su cartera de proyectos renovables

Fenix Power Perú opera una central termoeléctrica de ciclo combinado en Chilca, en Lima, con una capacidad instalada de 572 MW. La compañía pertenece al grupo chileno Colbún, que en 2025 completó la adquisición de la totalidad de la empresa.

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La compañía ha informado que cuenta con una cartera de proyectos renovables en distintas fases de desarrollo. Entre sus iniciativas figuran proyectos eólicos y solares en Ica, Piura, Moquegua y Arequipa, aunque cada uno depende de trámites ambientales, estudios técnicos, contratos y condiciones del sistema eléctrico antes de materializarse.

Fenix Power pertenece al grupo chileno Colbún y opera una central termoeléctrica de ciclo combinado en Chilca.

El Parque Eólico Pampas II se incorpora a esa cartera en una fase inicial de evaluación. La resolución no establece el monto de inversión, la cantidad de aerogeneradores, una fecha de inicio de obras ni una eventual fecha de puesta en operación comercial.

Datos divulgados sobre la cartera de Colbún en Perú indican que el grupo impulsa seis iniciativas renovables con una capacidad conjunta superior a los 2.000 MW. Entre ellas figura un proyecto eólico denominado Pampas.

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Perú mantiene una amplia cartera eólica en trámite

El desarrollo de Pampas II ocurre mientras el país acumula proyectos eólicos en diversas fases administrativas. Un reporte sectorial difundido en enero señaló que Perú tenía 49 iniciativas eólicas en trámite, que sumaban 10.754 MW de capacidad proyectada.

La mayor parte de esos proyectos aún requiere permisos y estudios adicionales. De ese total, solo cinco tenían concesión definitiva de generación, con 988,2 MW en conjunto, según un recuento basado en datos de Osinergmin.

Con una capacidad estimada de 255 MW, Pampas II tendría una escala relevante dentro del mercado eólico peruano (1.021,3 MW). La potencia proyectada equivale a cerca de una cuarta parte de la capacidad eólica actualmente instalada en el país y lo ubicaría por encima de proyectos como Mórope y Caravelí.

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La concesión temporal concedida a Fenix Power marca el inicio formal de los estudios de factibilidad de Pampas II. El avance hacia una concesión definitiva dependerá de los resultados de esas evaluaciones y del cumplimiento de los procedimientos posteriores ante las autoridades competentes.