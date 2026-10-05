Renovación Popular se impuso en estos distritos de Lima en las elecciones municipales de 2026

Rafael López Aliaga y la controversia por su eventual retorno a la Municipalidad de Lima| Foto: ONPE

Guardar

Renovación Popular obtuvo mayor respaldo en 26 distritos de Lima Metropolitana, un resultado que sostiene la ventaja de la lista encabezada por Rafael López Aliaga, quien es primer regidor, sobre Francis Allison, de Avanza País, en la carrera por la Municipalidad de Lima.

La actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con corte a las 06:42 del 5 de octubre, muestra que el organismo ya contabilizó 24.238 de las 26.351 actas, equivalente al 91,981% del total.

PUBLICIDAD

Aún quedan 1.907 actas para envío al Jurado Electoral Especial (JEE), que representan el 7,237%, y 206 actas pendientes, equivalentes al 0,782%. La resolución de las actas observadas será determinante para el resultado final de una contienda que se mantiene con escaso margen entre las dos primeras listas.

Rafael López Aliaga se dirige a los medios de comunicación tras la difusión de las proyecciones electorales para la Alcaldía de Lima. (Latina Noticias)

Los distritos donde Renovación Popular obtuvo la mayor votación

El respaldo a Renovación Popular se concentró en 26 distritos de Lima Metropolitana. La agrupación quedó en primer lugar en Ancón, Barranco, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas e Independencia.

También registró la mayor votación en Jesús María, La Molina, Lince, Los Olivos, Lurigancho, Lurín y Miraflores.

La lista se completa con Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Santa María del Mar, Santa Rosa y Santiago de Surco.

PUBLICIDAD

Más de 1.900 actas pasarán a evaluación de los Jurados Electorales Especiales

El avance del conteo no equivale a la proclamación de resultados. Las 1.907 actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales deberán pasar por el procedimiento de revisión que corresponde a los casos observados.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interviene como instancia final en los procesos de apelación que puedan surgir durante esta etapa. Por ello, el resultado de la elección metropolitana todavía puede registrar variaciones antes de la proclamación de las autoridades para el período 2027-2030.

Especialistas de la ONPE capacitan a miembros de mesa en un aula con material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales en Perú. (ONPE)

¿Qué sucede con la postulación de Rafael López Aliaga?

El caso de Rafael López Aliaga abre una discusión sobre los límites de la prohibición de reelección inmediata de autoridades municipales. El artículo 194 de la Constitución Política del Perú impide que los alcaldes y gobernadores regionales postulen de manera consecutiva al mismo cargo al término de su período.

PUBLICIDAD

López Aliaga ya ejerció la alcaldía de Lima, por lo que no podía inscribirse otra vez como candidato a alcalde para las elecciones municipales de 2026. Renovación Popular presentó inicialmente una lista encabezada por Luis Rubio, mientras López Aliaga fue incluido como primer regidor, cargo que equivale al de teniente alcalde.

La controversia surgió después de la renuncia de Rubio. Sus opositores sostienen que la inscripción de López Aliaga como primer regidor buscó mantener abierta la opción de que vuelva a ocupar el despacho municipal sin postular formalmente a la alcaldía. Consideran que ese mecanismo podría contradecir el sentido de la norma constitucional.

PUBLICIDAD

El argumento de Renovación Popular se apoya en la Ley Orgánica de Municipalidades. Su artículo 24 establece que el teniente alcalde, es decir, el primer regidor hábil, reemplaza al alcalde ante vacancia o ausencia. La discusión electoral deberá determinar si ese reemplazo puede aplicarse en este caso y si la renuncia del candidato principal modifica la validez de la lista antes de la proclamación.