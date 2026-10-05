Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, lunes 5 de octubre de 2026

Varios surtidores de una estación de servicio en Lima registran los precios en soles de diversos combustibles junto a un panel informativo de Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios de los combustibles en Lima muestran diferencias entre estaciones de servicio este lunes 5 de octubre de 2026. La plataforma Facilito, administrada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite conocer las tarifas declaradas para gasohol, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de acudir a un grifo.

En la consulta general de establecimientos de la capital, el gasohol regular se ofreció entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. El gasohol premium registró montos desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV apareció con precios de S/ 23,19 a S/ 26,99 por galón.

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Cada establecimiento actualiza sus propios valores en la plataforma, por lo que las tarifas pueden modificarse a lo largo del día. Antes de iniciar un recorrido, los usuarios deben revisar la condición operativa del grifo, confirmar que el combustible se encuentre disponible y realizar una nueva búsqueda si transcurrieron varias horas desde la primera consulta.

Un surtidor de combustible en una estación de servicio peruana registra los precios de gasohol, diésel, GLP y GNV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 mostró una brecha de S/ 3,80 por galón entre los extremos de la consulta

La mayor diferencia de precios correspondió al diésel B5 S-50 UV. El valor más bajo y el más alto identificados en la consulta general tuvieron una distancia de S/ 3,80 por galón. Esa brecha puede incidir en el presupuesto de quienes utilizan vehículos de trabajo, recorren largas distancias o deben abastecer tanques de mayor capacidad.

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El gasohol regular presentó una diferencia de S/ 2,54 por galón, con montos desde S/ 19,75 hasta S/ 22,29. En el caso del gasohol premium, el rango fue de S/ 20,79 a S/ 24,99 por galón. La variación entre grifos puede trasladarse al gasto total de cada carga, sobre todo en vehículos que consumen gasolina de manera frecuente.

Para un conductor que adquiere 12 galones de gasohol regular, la diferencia entre elegir el valor más bajo y el más alto de la muestra supera los S/ 30. Antes de optar por una estación alejada, conviene considerar el gasto del traslado, el tráfico previsto y el combustible que se utilizará para llegar al establecimiento.

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Gasohol regular: entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón

Gasohol premium: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón

Mayor diferencia detectada: S/ 3,80 por galón en diésel B5 S-50 UV

Estaciones de servicio exhiben paneles con precios de combustibles de Osinergmin y Facilito a lo largo de una avenida en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Los Olivos y Comas registraron referencias menores para algunos combustibles

Los precios también varían según el distrito. En Villa El Salvador, el gasohol regular fue declarado desde S/ 18,79 por galón y el gasohol premium desde S/ 20,09. Se trata de tarifas correspondientes a establecimientos puntuales, por lo que pueden cambiar cuando el operador actualiza la información registrada en Facilito.

En Los Olivos, el gasohol regular apareció desde S/ 19,09 por galón. San Juan de Lurigancho registró valores desde S/ 19,40 para ese mismo producto. Entre las referencias para gasohol premium, una de las menores se ubicó en San Miguel, donde el precio inicial fue de S/ 20,99 por galón.

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El diésel también tuvo diferencias por zonas. En Comas, la plataforma mostró registros desde S/ 22,79 por galón, seguido de Carabayllo, con S/ 22,99. En el Rímac, el valor de referencia partió de S/ 23,99. La tarifa más baja no siempre supone la opción más conveniente si el traslado exige desvíos, implica congestión o demanda un consumo adicional.

Los conductores pueden revisar estas referencias antes de salir:

En Villa El Salvador , gasohol regular desde S/ 18,79 y premium desde S/ 20,09

En Los Olivos , gasohol regular desde S/ 19,09

En San Juan de Lurigancho , gasohol regular desde S/ 19,40

En San Miguel , gasohol premium desde S/ 20,99

En Comas, diésel B5 desde S/ 22,79

El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

La herramienta de Osinergmin permite realizar búsquedas de GNV y GLP vehicular, además de gasoholes y diésel. Cada producto tiene una unidad de comercialización distinta: el GNV se vende en soles por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se expende en soles por galón. Esa diferencia debe considerarse al calcular el gasto de abastecimiento.

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No todos los grifos ofrecen los cuatro productos. Por ese motivo, antes de dirigirse a una estación es necesario seleccionar el combustible que utiliza el vehículo y revisar el listado de establecimientos disponibles. Esta verificación adquiere relevancia para quienes realizarán viajes interprovinciales o circularán por zonas con menor concentración de puntos de venta.

Para consultar los precios, el usuario debe ingresar a la web o aplicación de Facilito, elegir departamento, provincia y distrito, y luego seleccionar el producto requerido. El sistema muestra ubicación, valor declarado, combustibles ofrecidos y condición operativa. Los resultados pueden ordenarse por distancia o tarifa.

Antes de cargar combustible, conviene comprobar:

Que el grifo figure como operativo

Que el producto requerido aparezca como disponible

Que el precio publicado coincida con el mostrado en el surtidor

Que la distancia hasta la estación no elimine el ahorro previsto

Que el vehículo reciba el mantenimiento recomendado por el fabricante

El precio del combustible representa una parte del gasto mensual del vehículo. El consumo también depende del estado del motor, los filtros, el sistema de inyección, la presión de los neumáticos, el peso transportado y la forma de conducción. Planificar recorridos, evitar aceleraciones bruscas y mantener la presión adecuada de las llantas puede ayudar a moderar el uso de combustible.

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