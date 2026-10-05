Efemérides del 5 de octubre en Perú: Hoy se recuerda la gran proeza de Daniel Alcides Carrión y su relación con el Día de la Medicina Peruana

La visión de Daniel Alcides Carrión siempre estuvo puesta en el bienestar, así como su espíritu investigador y científico que ha inspirado a generaciones. Foto: Perú info

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Cada 5 de octubre, el calendario peruano concentra hechos vinculados con la salud, la creación de distritos y la trayectoria de figuras de la cultura nacional. La fecha tiene como eje el homenaje a Daniel Alcides Carrión García, cuya muerte en 1885 dio lugar a la conmemoración del Día de la Medicina Peruana.

Carrión era estudiante de Medicina cuando decidió someterse a una inoculación experimental para estudiar la verruga peruana, enfermedad que afectaba a poblaciones de la zona andina. El 27 de agosto de 1885 recibió material procedente de una lesión verrucosa de un paciente internado en el Hospital Nacional Dos de Mayo, en Lima.

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Durante las semanas posteriores, el joven registró la evolución de los síntomas. Su estado de salud se deterioró hasta que ya no pudo continuar con las anotaciones, que quedaron en manos de sus compañeros. Murió el 5 de octubre de 1885, a los 28 años, después de haber desarrollado la enfermedad que buscaba investigar.

Daniel Alcides Carrión es recordado por su aporte al estudio de la bartonelosis

El experimento de Daniel Alcides Carrión permitió reunir observaciones sobre la relación entre la verruga peruana y la fiebre de La Oroya, dos manifestaciones clínicas de la bartonelosis. La enfermedad está asociada con la bacteria Bartonella bacilliformis y se transmite por la picadura de insectos flebótomos en determinadas zonas del país.

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El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación los dos ejemplares de La verruga peruana y Daniel A. Carrión (1886), conservados en la Biblioteca Nacional del Perú. (Composición: Infobae)

La decisión de inocularse material contaminado respondió a los métodos de investigación que se utilizaban durante el siglo XIX, antes de la consolidación de las normas modernas de bioética y de los protocolos de investigación con seres humanos. Su caso quedó ligado a la historia de la medicina peruana por el registro clínico que dejó sobre el desarrollo de la enfermedad.

Una mano con guante médico sostiene una placa de Petri con cultivo bacteriano en un laboratorio, como representación del homenaje a la medicina peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud estableció el 5 de octubre como una fecha de homenaje a Carrión y al ejercicio de la profesión médica. La conmemoración también reconoce el trabajo de los médicos en la atención, la investigación, la prevención y el seguimiento de enfermedades que continúan presentes en distintas regiones del país.

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Un laboratorio de medicina del siglo XIX evoca el entorno de investigación y el legado científico del estudiante peruano Daniel Alcides Carrión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Jerónimo de Tunán y Chongos Bajo fueron creados el 5 de octubre de 1854

La fecha también forma parte de la historia administrativa de Junín. El 5 de octubre de 1854 fue creado el distrito de San Jerónimo de Tunán, ubicado en la provincia de Huancayo, durante el gobierno de José Rufino Echenique. La localidad se encuentra a unos 16 kilómetros de la ciudad de Huancayo.

San Jerónimo de Tunán forma parte del valle del Mantaro y mantiene actividades vinculadas con la agricultura, el comercio local y las tradiciones artesanales. Su cercanía con Huancayo favorece el desplazamiento diario de habitantes que estudian, trabajan o realizan trámites en la capital regional.

Ese mismo día fue creado el distrito de Chongos Bajo, también en Junín, mediante un decreto sin número. El territorio está situado a unos 22 kilómetros al suroeste de Huancayo y conserva manifestaciones religiosas y arquitectónicas que forman parte de su identidad local.

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El paisaje rural del valle del Mantaro abarca iglesias coloniales y terrenos agrícolas en la región peruana de Junín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chongos Bajo conserva espacios de devoción y memoria en el valle del Mantaro

Entre los lugares asociados con Chongos Bajo figura la Iglesia del Copón, vinculada con las prácticas religiosas de la población. El recinto integra el circuito de templos y construcciones históricas que se encuentran en varios distritos del valle del Mantaro, donde las festividades religiosas tienen presencia en la vida comunal.

Otro punto conocido en el distrito es la Cani Cruz, espacio de peregrinación y oración al que acuden fieles de la zona. Allí es habitual el encendido de velas de distintos colores como parte de peticiones personales, agradecimientos y prácticas de devoción que se transmiten entre generaciones.

Las efemérides distritales permiten revisar procesos que dieron forma a la organización territorial de Junín durante el siglo XIX. La creación de estas jurisdicciones estableció autoridades locales y delimitaciones administrativas que, con cambios posteriores, definieron la presencia institucional del Estado en las comunidades de la región.

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El impresionante valle del Mantaro a más de 3, 800 metros a nivel del mar. (Foto: Infobae/Yuriko Cabeza)

Enrique Barreda y Laos dejó una obra marcada por el paisajismo y el impresionismo

El 5 de octubre también recuerda a Enrique Domingo Barreda y Laos, pintor peruano nacido en Lima en 1879 y fallecido en 1944. Su obra se vinculó con el paisajismo y recibió influencia del impresionismo, corriente que conoció durante sus años de formación y residencia en Europa.

Barreda y Laos estudió y vivió en Inglaterra y Francia, países donde amplió su formación artística. En sus pinturas abordó paisajes urbanos, escenas rurales y entornos naturales, con atención a la luz, la atmósfera y las variaciones cromáticas. Parte de su producción fue exhibida en el Museo de Arte de Lima.

Además de su trabajo como pintor, desarrolló actividades como diplomático y escritor. Participó en iniciativas relacionadas con la formación artística y respaldó la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. El gobierno francés le concedió la Legión de Honor por su trayectoria y sus vínculos culturales con ese país.

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Enrique Domingo Barreda fue uno de los pintores peruanos más reconocidos a nivel mundial. (Estudio Courret)

Bambas fue establecido en 1940 como distrito de la provincia de Corongo

Otra fecha vinculada con el 5 de octubre corresponde a la creación del distrito de Bambas, en la provincia de Corongo, región Áncash. La jurisdicción fue establecida en 1940 mediante la Ley N.º 9189, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche.

El distrito tiene como capital a la localidad de Bambas y registra una extensión de 151,134 km². Se encuentra a una altitud de 3.002 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población de 474 habitantes, de acuerdo con los datos consignados para la jurisdicción.

Su territorio incluye valles y puntos de observación natural desde los que se aprecia el Callejón de Huaylas. La historia de Bambas se suma a las conmemoraciones del 5 de octubre, una jornada que reúne el recuerdo de la investigación médica de Carrión, la formación de distritos de Junín, la obra de Barreda y Laos y la creación de una jurisdicción andina en Áncash.

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