Perú

Con la fuerza del sol: energías renovables quintuplican su participación en la matriz eléctrica peruana en solo 10 años

Perú proyecta añadir unos 18 gigavatios de potencia instalada hacia fines de 2030 para ampliar la capacidad renovable del sistema eléctrico, según el MINEM

Filas de paneles solares en primer plano con numerosas turbinas eólicas en la distancia bajo un cielo de atardecer con tonos naranjas y azules sobre un paisaje seco.
El Gobierno prevé aprobar en diciembre de 2026 el Plan de Transición Energética 2027-2036 junto con otros instrumentos de planificación energética de largo plazo.
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La participación de la energía solar y eólica en la matriz eléctrica de Perú pasó de cerca de 2% en 2015 a bordear 10% en 2025, un avance que quintuplicó el peso de las renovables no convencionales en diez años.

El viceministro de Electricidad, Luis Enrique Santillán Cervantes, sostuvo que el país cuenta con proyectos que podrían añadir unos 18 gigavatios (GW) de potencia instalada hacia fines de 2030.

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El funcionario presentó las proyecciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) durante el Smart Energy Summit 2026, donde expuso los instrumentos de planificación, la cartera de obras y las normas que el Gobierno prepara para incorporar nuevas tecnologías al sistema eléctrico.

La energía hidroeléctrica y el gas aún sostienen la mayor parte del sistema

Pese al crecimiento de las fuentes solar y eólica, la generación eléctrica peruana continúa basada principalmente en centrales hidroeléctricas y en el gas natural. La visión oficial hacia 2050 plantea una ampliación de los parques eólicos en el norte y sur de la costa, además de centrales solares concentradas en el sur del país.

La proyección también contempla una expansión de la generación distribuida, con sistemas solares de menor escala para zonas rurales y urbanas. En la Amazonía, el planteo apunta a sustituir de forma gradual la generación que usa combustibles fósiles por proyectos solares, recursos hídricos y producción de hidrógeno a partir del agua.

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Santillán señaló que las renovables no convencionales ganaron presencia en los últimos 10 años. Su participación aumentó ocho puntos porcentuales entre 2015 y 2025, aunque aún representa una parte minoritaria dentro de una matriz donde las fuentes hidráulicas y térmicas conservan un rol central.

La central hidroeléctrica del Mantaro, la más grande del país, solo funciona al 40% de su capacidad
La matriz eléctrica de Perú mantiene el peso principal de las hidroeléctricas y del gas natural, mientras la estrategia oficial prevé sumar parques eólicos y centrales solares.

El Gobierno prevé aprobar el Plan de Transición Energética en diciembre

La Política Energética Nacional vigente cubre el período 2020-2040 y plantea metas de confiabilidad, continuidad, eficiencia, diversificación de fuentes, acceso universal y menor impacto ambiental. A ello se suma una estrategia de desarrollo con horizonte en 2050.

Entre las prioridades hacia 2031, el Ministerio de Energía y Minas incluyó el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, la ampliación de infraestructura, el cierre de brechas en la Amazonía y un marco regulatorio que dé mayor previsibilidad a las inversiones.

El Plan de Transición Energética 2027-2036 se aprobaría en diciembre de 2026, según informó el viceministro. El ministerio también redacta el Plan Energético Nacional de Largo Plazo y ultima el Plan Trienal de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica.

foco - luz - electricidad
El Ministerio de Energía y Minas presentó en el Smart Energy Summit 2026 una hoja de ruta eléctrica con obras, planificación y normas para nuevas tecnologías.

La cartera de generación supera los USD 6.500 millones

Perú cuenta con 33 proyectos de generación eléctrica en marcha, que suman más de 5.000 megavatios (MW) de potencia y una inversión superior a USD 6.500 millones. La cartera incluye 11 proyectos solares, cinco eólicos, 16 hidroeléctricos y uno térmico.

Las iniciativas renovables representan 32 de los 33 proyectos anunciados. Sin embargo, la exposición no precisó qué proporción de la potencia total ni de la inversión corresponde a cada tecnología.

El funcionario indicó que el país dispone de un potencial renovable relevante, aunque la transcripción del evento presenta diferencias que deben ser verificadas con la presentación oficial.

Santillán mencionó potenciales de 7 GW y 30 GW para fuentes solar y eólica, con niveles actuales de aprovechamiento de 8% y 5%, respectivamente. También aludió a un potencial geotérmico cercano a 3 GW.

Torre de alta tensión de electricidad
La red de transmisión en Perú creció de 9.000 a 20.000 kilómetros en 18 años y suma proyectos por más de USD 12.000 millones en distintas regiones.

La red de transmisión pasó de 9.000 a 20.000 kilómetros en 18 años

La expansión de las renovables exige mayor capacidad de transporte de electricidad. En ese sentido, Santillán afirmó que la extensión de las redes de transmisión pasó de 9.000 kilómetros a 20.000 kilómetros en los últimos 18 años, un crecimiento de 11.000 kilómetros.

El sistema sumó 6.000 kilómetros de líneas de 220 kilovoltios y 1.500 kilómetros en redes de 123 kilovoltios. Actualmente hay 33 proyectos de transmisión en ejecución, con una inversión superior a USD 2.000 millones en 20 regiones. De ellos, 23 se encuentran en estudios, nueve en construcción y uno ya entró en operación comercial.

A esa cartera se agregan 19 proyectos en proceso de adjudicación, con una inversión proyectada de USD 10.000 millones y alcance en 13 regiones. Para este año, el ministerio prevé el ingreso de 18 proyectos de transmisión.

El Ejecutivo también prepara reglamentos sobre contratación de energía, servicios complementarios, tarifas en sistemas aislados y generación distribuida a pequeña escala. Santillán afirmó que el objetivo es dar mayor claridad a los procesos sin reducir las exigencias aplicables al sector.

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