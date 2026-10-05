Violencia electoral en Loreto: disparos y ánforas incendiadas tras acusaciones de irregularidades electorales

Reporte informativo sobre la quema de cédulas de sufragio y ánforas en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto. Las imágenes muestran material electoral destruido por fuego en la vía pública durante la noche y a grupos de pobladores concentrados en la zona tras incidentes reportados en la jornada electoral.

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En el distrito de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas, región Loreto, una jornada electoral derivó en disparos, quema de ánforas y retención de representantes de los organismos electorales tras denuncias de presuntos votos golondrinos que, según los pobladores, habrían favorecido a un candidato de Perú Libre. La prioridad de las autoridades era reforzar la seguridad y evacuar a quienes permanecían en viviendas del sector.

La tensión aumentó durante la tarde, cuando residentes de la localidad conocieron sobre la presunta llegada de electores desde Yurimaguas. Un grupo se concentró en el principal centro de votación del distrito y cuestionó la presencia de personas que, de acuerdo con la denuncia, no residirían de manera habitual en Santa Cruz. El reclamo derivó en una confrontación por el control del material electoral.

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Parte de las cédulas, listas y ánforas fue llevada a la plaza del sector, donde los manifestantes prendieron fuego al material. La destrucción de documentos y equipos utilizados en el proceso electoral abrió la posibilidad de una investigación por presuntos delitos contra el ejercicio del derecho de sufragio y contra la integridad de la jornada de votación.

Varias personas queman ánforas y cédulas de sufragio en Alto Amazonas, Loreto, tras denuncias de irregularidades en el proceso electoral.

Los disparos comenzaron al anochecer y se reportaron personas heridas

Los enfrentamientos se intensificaron desde las 19:35, cuando se informó de disparos en distintos puntos de Santa Cruz. De acuerdo con los reportes iniciales, algunos pobladores portaban armas de retrocarga, de uso frecuente para actividades de caza en comunidades de la zona. La presencia de estas armas elevó el riesgo para los electores, las autoridades y el personal asignado al proceso.

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Pobladores del distrito de Santa Cruz, en Alto Amazonas, queman cédulas de sufragio y ánforas tras denunciar irregularidades en la jornada electoral.

También se registraron personas heridas durante los incidentes. Los afectados recibieron atención en el establecimiento de salud local, mientras se evaluaba si era necesario su traslado a otro centro médico. Hasta ese momento, no se había precisado la cantidad de lesionados ni la gravedad de sus cuadros.

Un grupo de personas quema cédulas de sufragio y material de votación en la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto.

La identificación de los presuntos responsables se concentraba en un grupo de alrededor de 25 personas, señalado como el que promovió las acciones desde las primeras horas de la tarde. Entre ellos habría personas que participaron en la quema del material electoral y en el enfrentamiento con los efectivos policiales que llegaron al distrito. Las autoridades debían determinar la responsabilidad individual de los involucrados y establecer si existieron coordinaciones previas.

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Personal de la ONPE, del JNE y personeros quedó retenido en viviendas

Representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y personeros de organizaciones políticas permanecían retenidos o bajo resguardo en diferentes viviendas de Santa Cruz. La medida buscaba evitar que quedaran expuestos a los grupos que mantenían el control de parte de la zona y exigían explicaciones sobre el padrón electoral.

Una multitud se congrega de noche en Alto Amazonas durante un reporte informativo sobre la quema de cédulas de sufragio y ánforas electorales.

La situación generó preocupación por la integridad de quienes participaron en la instalación de mesas, la custodia de las ánforas y el traslado de las actas. En una elección, los miembros de mesa, coordinadores electorales y personeros cumplen funciones distintas, pero todos intervienen en etapas sensibles del proceso. La imposibilidad de movilizarse con normalidad comprometió la seguridad de las personas y la preservación de los documentos que no fueron destruidos.

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Habitantes de Santa Cruz en la provincia de Alto Amazonas se manifiestan durante la jornada electoral tras denunciar el presunto traslado de electores.

El concepto de voto golondrino se utiliza para describir el traslado o cambio de domicilio de electores hacia una jurisdicción donde no tendrían residencia efectiva, con el propósito de influir en un resultado. En distritos con pocos votantes, la llegada de un grupo reducido puede alterar la competencia por una alcaldía o una representación local. Las denuncias en Santa Cruz deberán ser evaluadas por las entidades competentes mediante la revisión del padrón, los registros de domicilio y las actas electorales disponibles.

El<b> </b>aislamiento fluvial demoró el envío de apoyo policial

Santa Cruz solo tiene acceso por vía fluvial. El trayecto desde Yurimaguas puede tomar cerca de cinco horas de navegación, una condición que dificultó el traslado inmediato de refuerzos y la evacuación de las personas retenidas. Las limitaciones de conectividad a internet también afectaron la comunicación con las autoridades regionales y nacionales durante las horas de mayor tensión.

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El distrito contaba con cinco policías para atender la emergencia, una dotación insuficiente frente a los incidentes registrados. Por ese motivo, se solicitó apoyo a la Región Policial San Martín, considerada la jurisdicción con mayores posibilidades de enviar personal en un plazo menor. El traslado desde Iquitos demandaría más tiempo por la distancia y las condiciones de acceso a la zona.

Varios pobladores se concentran frente a la entrada de una escuela con fuego y humo tras la quema de ánforas en el distrito de Santa Cruz, Loreto.

La intervención de los refuerzos debía centrarse en liberar a los representantes electorales, brindar atención a los heridos y recuperar el control del sector donde se produjo la quema de ánforas. Además, las autoridades deberán establecer el alcance de la destrucción del material y definir las medidas que correspondan para resguardar la validez del proceso electoral en Santa Cruz.

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