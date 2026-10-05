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Jairo Vélez reconoce el difícil momento de la selección peruana: “No es agradable”

El atacante de la ‘bicolor’ analizó el presente del equipo tras la gira por Norteamérica y destacó que estos partidos permiten al plantel conocer sus exigencias y encontrar aspectos por mejorar

El futbolista de la selección peruana expresó su pesar por el nuevo resultado adverso en esta ventana internacional. (Video: L1MAX)
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Jairo Vélez reconoció el complicado presente de la selección peruana y aseguró que el plantel es consciente de la situación que atraviesa. El atacante de la ‘bicolor’ señaló que, pese a los resultados, la gira por Norteamérica permite al equipo conocer sus exigencias y sacar conclusiones importantes para continuar mejorando de cara al nuevo proceso clasificatorio.

Es difícil, entendemos el momento, que no es agradable, pero en lo futbolístico sí pienso que tenemos que mejorar. Sacando lo positivo, realmente esto nos ayuda para entender y comprender al nivel que debemos jugar”, declaró el futbolista en conversación con L1MAX luego de la reciente derrota ante Canadá.

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Vélez evitó quedarse únicamente con el resultado y puso el foco en las enseñanzas que puede dejar esta serie de amistosos. Para el mediocampista, enfrentarse a selecciones de mayor exigencia permite identificar las falencias que todavía tiene el equipo y trabajar sobre ellas.

Jairo Vélez y su análisis del momento de Perú

El futbolista reconoció que resulta complicado hablar después de una derrota como la sufrida ante Canadá, aunque remarcó que este tipo de encuentros son necesarios para que el plantel pueda medir su verdadero nivel.

“La verdad cuesta un poco poder hablar después de este partido, pero creo que al final estos partidos nos ayudan bastante”, sostuvo.

Jairo Vélez ha participado en los tres amistosos de Perú en su gira por Norteamérica.
Jairo Vélez ha participado en los tres amistosos de Perú en su gira por Norteamérica. Crédito: FPF

Perú continúa su gira por Norteamérica sin conocer la victoria: cayó 4-1 ante Estados Unidos, empató 1-1 con México y perdió 2-0 frente a Canadá. Más allá de estos resultados, Vélez destacó que los encuentros sirven para que el plantel identifique los aspectos que debe corregir y pueda seguir avanzando en el proceso que atraviesa la selección.

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“Estamos en un proceso” y la conclusión de Vélez

Jairo Vélez también destacó que el equipo todavía se encuentra en una etapa de construcción. En ese sentido, el futbolista consideró que los encuentros internacionales son una herramienta importante para que los jugadores se adapten a las exigencias y el comando técnico pueda encontrar una base.

“Estamos en un proceso. Este nivel nos ayuda a mejorar. Yo creo que todos estos partidos nos van a ayudar para seguir mejorando, seguir creciendo e ir encontrando el equipo”, explicó.

La reflexión de Vélez llega en un momento en el que Perú busca encontrar respuestas futbolísticas bajo la conducción de Mano Menezes. El atacante de la ‘bicolor’ entiende que el camino todavía está en construcción y que los resultados adversos también pueden convertirse en una fuente de aprendizaje para el plantel.

Pablo Guedes – Nicolás Díaz – Alianza Lima – Perú – deportes – 30 septiembre
Jairo Vélez es el goleador de Perú en la era de Mano Menezes. (Selección Peruana)

¿Cuándo juega Perú vs Colombia?

La selección peruana tendrá una última oportunidad para cerrar la gira por Norteamérica con una actuación positiva. El combinado patrio enfrentará a Colombia este martes 6 de octubre desde las 18:45 horas de Perú, en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El encuentro será el cuarto y último compromiso de Perú durante esta fecha FIFA.

El partido podrá ser seguido en territorio peruano a través de América TV y América tvGO. Colombia también llega a este compromiso después de un empate ante México y una derrota frente a Paraguay, por lo que ambos seleccionados buscarán cerrar la fecha FIFA con mejores sensaciones.

Para Vélez y el resto del plantel peruano, será una nueva oportunidad para poner en práctica las conclusiones obtenidas durante la gira y continuar con la búsqueda de un equipo que pueda responder a las exigencias del próximo ciclo internacional.

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