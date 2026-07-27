El costo de la electricidad se dispara 8 veces por El Niño: generación eólica en Perú casi desaparece del sistema

La menor disponibilidad hídrica entre mayo y noviembre redujo la producción hidroeléctrica y agravó el impacto de la baja eólica en el sistema eléctrico de Perú.

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El Niño ha generado una reducción significativa en la producción eólica en Perú, con caídas de hasta el 90% de la generación durante ciertas horas del día, especialmente por disminución de los vientos. Esta situación es inédita, pues en anteriores episodios de El Niño no existía una capacidad eólica relevante en el país.

En condiciones normales (sin El Niño), la producción eólica baja entre un 40% y 50% en las horas de menor viento, pero ahora la caída es aún más pronunciada e irregular.

De acuerdo con fuentes del sector, el fenómeno ha mostrado el alto grado de vulnerabilidad de la generación eólica frente a eventos climáticos extremos, con efectos que no estaban previstos en la planificación operativa del sistema.

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El Niño se lleva los vientos en plena temporada de sequía

La generación renovable representa en promedio el 11% de la producción eléctrica total en Perú. Esta participación se incrementa de manera constante debido a la incorporación de nuevas centrales eólicas y solares al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Sin embargo, la expansión no ha sido históricamente suficiente para cubrir el aumento de la demanda, sobre todo en época seca, que va de mayo a noviembre y donde disminuye el caudal de los ríos y, por tanto, la producción hidroeléctrica.

Un mapa del Pacífico muestra las anomalías de temperatura de la superficie oceánica relacionadas con el pronóstico de un Super El Niño histórico que proyecta un calentamiento superior a los 3°C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el resto del año, en la llamada “avenida” o temporada de lluvias (diciembre a abril), el caudal de los ríos suele aumentar y la producción hidroeléctrica se recupera, permitiendo mayor flexibilidad al sistema.

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En este 2026, a la merma de vientos y la temporada de sequía se suman no solo los efectos de El Niño, sino también la salida de servicio de la hidroeléctrica Quitaracsa por inundación desde hace tres años y la caída en la generación de Aguaytía debido a problemas técnicos.

El costo de la electricidad se dispara a 285 dólares por MWh

En consecuencia, el sistema ha empezado a estresarse. La quema de diésel —una forma coloquial de referirse a la generación de electricidad con centrales térmicas a base de diésel, que resulta mucho más costosa y contaminante— volvió a tomar protagonismo la semana pasada.

El costo marginal de la energía se elevó de 36 dólares por megavatio hora (MWh) a 285 dólares por MWh. El momento más crítico se vivió el lunes 20 de julio, cuando la generación eólica nacional se desplomó a solo 80 MW entre las 10 y 11 de la mañana.

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Kallpa. Las centrales térmicas son las encargadas de generar electricidad utilizando combustibles como gas natural, diésel o petróleo. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil (PERÚ - Etiquetas: SOCIEDAD ENERGÉTICA)

En condiciones normales, la capacidad eólica instalada en Perú asciende a aproximadamente 700 megavatios (MW), distribuidos entre el norte y el sur del país, con lo cual la caída bordeó el 90%, según cifras del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

En el norte, las principales eólicas son Cupisnique (La Libertad), Talara (Piura), y Duna y Huambos (Cajamarca). Estas últimas destacan por ser las primeras en operar en la sierra andina. En el sur, destacan Wayra I, el parque eólico más grande del país, Punta Lomitas y San Juan de Marcona.

Sin electricidad en el norte: ¿Las familias pagarán más en sus recibos?

Esta alza afecta principalmente a los usuarios libres (industrias que negocian directamente el precio de la electricidad con las generadoras) cuyos contratos contemplan ajustes en corto. Regulados y residenciales no ven un impacto inmediato en la tarifa, salvo que el alza se deba a congestión en las líneas de transmisión.

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Y esto es lo que ocurrió en el norte del país, donde el retraso del Proyecto “Enlace 500 kV Huánuco – Tocache – Celendín – Trujillo, ampliaciones y subestaciones asociadas", a cargo de ISA Energía Perú, provocó que se alcanzara el límite de capacidad de transporte eléctrico hacia esa región.

Las familias del norte del Perú estuvieron a punto de enfrentar alzas en sus recibos de luz debido a un retraso del MEF, en el marco de los cambios establecidos por la Ley 28832.

Ante esta situación, el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), autorizó la sobrecarga temporal de las líneas y dispuso la instalación de un sistema de protección de emergencia -también a cargo de ISA- para mitigar riesgos, mientras se completa la infraestructura pendiente.

El retraso del proyecto, que debía estar listo en julio de 2029, se debió a demoras en la licitación de ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De no haberse tomado medidas, las familias y pequeñas empresas de la zona norte del país habrían enfrentado un aumento en sus recibos. El problema es que ahora viene El Niño.

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