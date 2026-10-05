Desde hoy, lunes 5 de octubre inician desvíos en Ventanilla y San Miguel por obras de la Línea 4 en la Av. Faucett

El cierre parcial de la avenida Elmer Faucett por obras del Metro de Lima genera intenso tráfico y demoras de hasta una hora en un acceso principal al Callao. (Foto: Perú 21)

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Los vehículos de transporte público y particular que circulen entre Ventanilla y San Miguel deberán usar desde el lunes 5 de octubre tres carriles por sentido de la avenida Elmer Faucett, debido al cierre temporal de sus vías auxiliares para construir un acceso a la estación El Olivar de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

La restricción abarca aproximadamente 400 metros de las vías auxiliares, entre los paraderos Aduanas y El Olivar, en ambos sentidos. El tránsito será concentrado en la calzada principal de la avenida durante la ejecución de los trabajos.

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El cierre permitirá construir el primer acceso a la estación E4-05 El Olivar, parte del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. La estación está ubicada en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y El Olivar.

La zona intervenida contará con señalización para orientar a los conductores. La Policía Nacional del Perú, orientadores y personal técnico de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) estarán presentes para contribuir a la fluidez vehicular.

Líneas 4 del Metro conectarán con Metropolitano y corredores en estaciones clave de Lima. (Foto: Agencia Andina)

La ATU también indicó que el desvío es temporal y pidió a los conductores prever el cambio en sus desplazamientos para reducir posibles demoras. El organismo también comunicará las modificaciones de tránsito que aplique el concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

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Hasta el momento, la estación El Olivar registra un avance físico total de 59,53 %. Sus obras civiles alcanzan un progreso de 92,70 %.

Interconexión en la Línea 3 y la Línea 4

La Línea 3 del Metro de Lima recorrerá un total de 34 kilómetros desde el distrito de Comas hasta San Juan de Miraflores, con 28 estaciones a lo largo de su trayecto. Este eje norte-sur reducirá los tiempos de viaje de más de dos horas y media a aproximadamente 54 minutos, y se estima que atenderá a cerca de 2 millones de pasajeros por día.

Por su parte, la Línea 4 conectará el este y el oeste de la ciudad a lo largo de casi 24 kilómetros, uniendo Santa Anita con Bellavista. Este recorrido permitirá reducir los tiempos de traslado de 2 horas y 40 minutos a cerca de 44 minutos, con una demanda proyectada de alrededor de un millón de usuarios diarios.

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Metro de Lima ampliará su red: conoce los puntos de conexión de las Líneas 3 y 4. (Foto: ATU)

Ambas líneas han sido diseñadas considerando la alta demanda de transporte en Lima y Callao, priorizando corredores de mayor flujo de pasajeros, lo que permitirá mejorar la eficiencia del sistema en su conjunto.

Como parte del diseño del sistema integrado de transporte, se han definido diversas estaciones de interconexión que permitirán enlazar las nuevas líneas con otros servicios existentes:

Línea 3 del Metro : Estación Central: conexión con el Metropolitano y la Línea 2. Estación Conde de San Isidro (Av. Arequipa con Av. Javier Prado): conexión con la Línea 4 y los corredores azul y rojo. Estación Cabitos: conexión con la Línea 1 del Metro.

Línea 4 del Metro : Estación Carmen de la Legua: conexión con la Línea 2. Eje de las avenidas La Marina y Javier Prado: conexión con el corredor rojo. Estación Conde de San Isidro: conexión con la Línea 3. Estación La Cultura: conexión con la Línea 1. Estación Mercado de Santa Anita: conexión con la Línea 2.



Estas interconexiones han sido planificadas para facilitar el tránsito entre distintos sistemas, permitiendo a los usuarios realizar viajes más cortos y con menos transbordos.