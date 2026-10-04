Perú

Quién es Jeanette Alonzo, candidata a regidora por la alcaldía de Lima por Renovación Popular: perfil y hoja de vida

La postulación ante el Jurado Nacional de Elecciones la incorpora a la fórmula municipal encabezada por Rafael López Aliaga para los comicios regionales y municipales de 2026, tras los cambios producidos en la nómina partidaria

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular
Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular
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Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular a la Municipalidad de Lima, encabezada por Rafael López Aliaga. La postulación, presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ubica como la segunda en la línea de sucesión de un partido que busca revalidar su gestión en la capital.

La lista de Renovación Popular sufrió modificaciones en los últimos meses. En un inicio, Luis Isael Rubio Idrogo ocupaba la candidatura a la alcaldía junto a López Aliaga como primer regidor, pero Rubio renunció a ese puesto antes de que se venza el plazo de inscripción. López Aliaga asumió entonces la cabeza de la fórmula, pasando Alonzo a ser la segunda en la lista.

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Dos hombres sonrientes posan al aire libre, uno de ellos con traje blanco levanta el brazo mientras el otro viste polo azul y gorra con una 'R'
Luis Rubio, candidato a la Alcaldía de Lima, y Rafael López Aliaga, primer regidor, saludan en un acto de Renovación Popular. (FB/@Rafael López Aliaga)

El escenario generó incertidumbre sobre quién asumiría el sillón municipal en caso de que Renovación Popular resulte ganador en los comicios. Dado que López Aliaga ejerció como alcalde de Lima hasta su renuncia para postular a la presidencia, y que la normativa electoral prohíbe la reelección inmediata, distintas fuentes consultadas por medios peruanos señalan que el JNE aún no se pronuncia sobre si entregará las credenciales a los alcaldes reeleccionistas que encabezan listas tras la salida de los llamados “candidatos de fachada” o a los segundos regidores que ocupan ese lugar, como ocurre con Alonzo en la capital.

Una fuente del organismo electoral explicó que la indefinición responde a la necesidad de mantener imparcialidad frente a 129 casos similares registrados a nivel nacional. “No queremos inclinar la balanza”, señaló la fuente en referencia a la disyuntiva entre otorgar la alcaldía a los exalcaldes que figuran como cabeza de lista o a los regidores que quedaron en segundo lugar.

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Dos hombres sostienen tijeras frente a una cinta roja, uno con gorra y polo azules, el otro con saco blanco y corbata celeste. Varias personas observan detrás
Rafael López Aliaga, con gorra azul y polo del mismo color, y el exfuncionario Luis Rubio, con saco blanco y corbata celeste, participan en el corte de una cinta roja durante un evento rodeados de personas.

Trayectoria política y cargo actual en Renovación Popular

Alonzo Contreras ejerce en la actualidad como regidora metropolitana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cargo que ocupa desde 2023 dentro del período 2023-2026, de acuerdo con la hoja de vida presentada ante el JNE. El documento consigna que continúa en funciones en la actualidad, en el marco de la gestión municipal liderada por López Aliaga antes de su salida del cargo.

Dentro de la estructura partidaria de Renovación Popular, Alonzo ocupa desde 2025 el cargo de gerente central de Finanzas. La hoja de vida también registra que fue designada secretaria nacional de Economía de la agrupación, aunque un escrito presentado ante el JNE el 30 de mayo de 2026 solicitó rectificar un error material en la fecha de inicio de ese cargo, que originalmente figuraba como 16 de enero de 2025 y que la propia candidata corrigió al 16 de enero de 2026.

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular
Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

Formación académica y perfil profesional

La candidata nació el 31 de mayo de 1974 en el distrito limeño de Jesús María y reside actualmente en Pueblo Libre. Según su declaración jurada, obtuvo el bachillerato en Contabilidad en 2001 y el título de contadora pública en 2002, ambos en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 2024 completó una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte.

En el plano laboral, Alonzo se desempeña desde 1996 y hasta la actualidad como contadora en la organización Promotora Desarrollo Educación y Cultura, con sede en el Jirón Costa Rica, en Jesús María. Esta experiencia, sumada a su cargo como regidora metropolitana desde 2013 según otro registro del formulario, conforma la base profesional que la candidata presenta ante el organismo electoral.

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular
Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

Declaración patrimonial ante el JNE

De acuerdo con la declaración jurada de ingresos y bienes correspondiente al ejercicio fiscal 2025, Alonzo reportó una remuneración bruta anual de 185.152 soles provenientes del sector privado, además de otros ingresos por 90.030 soles vinculados a rentas de predios y acciones. El total de ingresos declarados asciende a 275.182 soles.

En cuanto a su patrimonio, la candidata declaró cuatro inmuebles inscritos en registros públicos: un departamento en Magdalena del Mar valorado en 100.170 soles, un lote en Carabayllo de 44.520 soles y dos propiedades adicionales en Magdalena del Mar, una de ellas tasada en 285.000 soles. También registró un terreno en José Leonardo Ortiz, en la región Lambayeque, adquirido mediante crédito que vence en junio de 2028. Entre sus bienes muebles figuran tres vehículos de la marca Toyota, con un valor conjunto cercano a los 280.096 soles. El formulario no consigna sentencias condenatorias firmes en su contra.

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular
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