ERM 2026: link de la ONPE para seguir los resultados oficiales

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

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Los ciudadanos que participaron este domingo 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM) podrán seguir el avance del cómputo oficial a través de la plataforma digital de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El organismo electoral informó que el portal se habilitará desde las 17.00 horas, con datos que se actualizarán conforme lleguen las actas procesadas.

Para consultar la información, los electores deben ingresar al enlace de resultados oficiales de la ONPE. Allí podrán revisar los resultados por región, provincia y distrito, de acuerdo con la información que incorpore la entidad. El acceso permite verificar el conteo de votos de cada circunscripción sin depender de cifras difundidas por terceros.

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El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, señaló a El Comercio que la plataforma estaría disponible a partir de esa hora. La publicación inicial no representa un resultado definitivo.

El portal reflejará el procesamiento progresivo de las actas electorales. Por ello, las variaciones entre candidatos o listas pueden producirse mientras las mesas remiten su documentación.

Durante esta jornada, la ONPE habilitó más de diez mil locales de votación en el país para recibir a más de 26 millones de ciudadanos. Los comicios definirán cargos regionales, provinciales y distritales.

Cada registro incorporado al sistema permitirá conocer la tendencia de las votaciones, aunque la proclamación de autoridades seguirá los procedimientos establecidos por los organismos electorales.

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El pago de la multa por no cumplir como miembro de mesa no queda habilitado al día siguiente de las elecciones. Primero debe concluir la revisión de documentos y registros para confirmar quiénes son omisos. (ONPE)

Más de 13 mil autoridades serán elegidas en todo el país

Según los datos del proceso, los votantes elegirán 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. También decidirán 196 alcaldías provinciales y 1.724 regidurías en ese nivel.

En los distritos estarán en disputa 1.696 alcaldías y 9.118 regidurías. En conjunto, la jornada definirá la elección de 13.148 autoridades para los próximos cuatro años.

La página de resultados ONPE 2026 reúne la información oficial que la institución difunda sobre el conteo de votos. Para efectuar una consulta, el usuario puede seleccionar la jurisdicción de interés y revisar los datos disponibles. La herramienta también permite seguir el porcentaje de actas procesadas, un indicador necesario para interpretar la evolución de los resultados.

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La revisión por internet será relevante para quienes permanecen fuera de su localidad, para familiares de postulantes y para ciudadanos que quieran confirmar la información electoral.

La ONPE no ha indicado una hora para la difusión de resultados consolidados. El avance dependerá del traslado de las actas, de su recepción y del procesamiento en los centros de cómputo habilitados.

Los resultados corresponden a una elección que se desarrolla después de los comicios generales del 12 de abril y de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Esta vez, la decisión se concentra en autoridades que gestionarán asuntos locales y regionales, como seguridad ciudadana, transporte, limpieza pública, infraestructura, prevención de desastres y servicios municipales.

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El padrón definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comprende 26.314.724 ciudadanos, incluidos 76 extranjeros habilitados para las votaciones municipales. Los electores pueden consultar exclusivamente los canales oficiales para seguir el conteo.