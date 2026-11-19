Conoce los pormenores del encuentro entre Keiko Fujimori y Xi Jinping que resultó en una donación de más de 22 millones de dólares para Perú. La noticia cubre también las futuras relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llevó la preocupación por el impacto del fenómeno El Niño a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en la ciudad china de Shenzhen.

Este miércoles 18 de noviembre de 2026, durante su intervención, la mandataria solicitó a las economías que integran este bloque sumar esfuerzos para ayudar al Perú a enfrentar las consecuencias de un evento climático que podría comprometer a distintas regiones y afectar a miles de familias.

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“Afectará a muchas personas, por eso pedimos a las economías de APEC que se pongan del lado de Perú para responder ante los efectos derivados de El Niño”, manifestó Fujimori ante los representantes de las economías participantes.

Los mandatarios de las economías de APEC, entre ellos la presidenta Fujimori, posan para la fotografía oficial frente a un panel con la vista urbana de Shenzhen.

El pedido se produce después de que, el viernes 30 de octubre, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtiera que el Niño costero podría mantener una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. El organismo también proyectó que, entre noviembre de 2026 y enero de 2027, las lluvias continuarían por encima de lo normal en la costa norte, la sierra occidental, la costa central y la sierra central occidental, con episodios de intensidad moderada a fuerte.

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Peru's President Keiko Fujimori looks on during a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting in Shenzhen, Guangdong province, China November 17, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

ENFEN advierte que El Niño costero podría mantener una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027

La preocupación expresada por la mandataria tiene como referencia los reportes de los organismos encargados de monitorear las condiciones del océano y la atmósfera. En su comunicado del 30 de octubre de 2026, el ENFEN señaló que el calentamiento del océano persistía en gran parte del Pacífico tropical y que alcanzaba su mayor intensidad frente a las costas peruanas desde el inicio del evento.

De acuerdo con la evaluación del organismo, el Niño costero, correspondiente a la región Niño 1+2, mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Después de ese periodo, su intensidad tendería a disminuir gradualmente hasta junio del mismo año. En el Pacífico central, en tanto, se proyectaba que El Niño continuara con un calentamiento de magnitud muy fuerte hasta febrero.

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El pronóstico de lluvias también muestra diferencias entre las regiones del país. Mientras que en la costa norte, la sierra occidental, la costa central y la sierra central occidental se esperan precipitaciones superiores a los valores habituales, en sectores de la sierra suroriental, la sierra centro-oriental y la Amazonía se prevén condiciones normales o inferiores a lo normal. La situación sería más marcada en la región del Titicaca.

Peru's President Keiko Fujimori arrives for the welcome banquet at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Shenzhen, Guangdong province, southern China, November 18, 2026. Iori Sagisawa/Pool via REUTERS

Keiko Fujimori explica las medidas económicas que prepara el Gobierno

Durante su participación en APEC, Fujimori sostuvo que la solidez económica del Perú ha permitido aplicar medidas contracíclicas para enfrentar los posibles efectos de El Niño sobre la economía y la producción nacional. La mandataria planteó que estas acciones buscan evitar que el impacto climático termine debilitando la actividad económica, reduciendo las inversiones o afectando la generación de puestos de trabajo.

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“Con miras a este problema lanzamos medidas contracíclicas, para evitar que la economía se enfríe, y esto va a permitirnos tener mayores inversiones, generar puestos de trabajo y, al igual que ustedes, velar para que los niveles de pobreza en el Perú sigan disminuyendo”, señaló Fujimori al explicar la estrategia económica de su administración. Entre los anuncios destacó la construcción de 500 colegios por año, además de la reparación y mejora de instalaciones que puedan resultar afectadas por las lluvias.

China's President Xi Jinping (R) shakes hands with Peru's President Keiko Fujimori before leaders take a group photo during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Shenzhen, in China's southern Guangdong Province, on November 19, 2026. GREG BAKER/Pool via REUTERS

“Nuestro país va a invertir fuertemente en infraestructura, por ejemplo, en colegios, 500 colegios por año. Y, además, con miras al fenómeno El Niño, vamos a reparar y mejorar gran parte de nuestra infraestructura”, expresó durante su intervención ante los representantes internacionales.

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Fujimori también reconoció que el país enfrenta otros retos, entre ellos el desarrollo tecnológico y la innovación. “El Perú es consciente de que afrontamos muchos desafíos como el impulso de la innovación en beneficio de los jóvenes peruanos”, afirmó.

A giant screen from the media centre shows Peru President Keiko Fujimori attending the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting in Shenzhen, Guangdong province, China November 19, 2026. REUTERS/Florence Lo

China anunció una donación de US$ 15 millones y maquinaria por US$ 7,5 millones

Uno de los principales resultados de la agenda internacional de Fujimori fue el compromiso de cooperación anunciado por el presidente chino, Xi Jinping, luego de la reunión bilateral que ambos sostuvieron el martes 17 de noviembre de 2026 en Shenzhen.

La mandataria informó que China entregará al Perú una donación no reembolsable de 15 millones de dólares y otros 7,5 millones de dólares en maquinaria para contribuir con las acciones frente al fenómeno El Niño. En conjunto, el apoyo asciende a 22,5 millones de dólares.

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“El presidente Xi Jinping anunció que China donará 15 millones de dólares de una forma no reembolsable. Y luego 7 millones y medio adicionales en maquinarias. O sea, en total son 22 millones y medio de dólares que nuestro país va a recibir con miras al fenómeno El Niño”, explicó Fujimori tras el encuentro.

Keiko Fujimori y Xi Jinping en un saludo oficial frente a las banderas de China y Perú

La reunión entre ambos mandatarios también estuvo marcada por asuntos comerciales y diplomáticos. Fujimori destacó que China es el principal socio comercial del Perú y recordó que ambas naciones mantienen una relación diplomática de 55 años, además de una Asociación Estratégica Integral vigente desde 2013.

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“Para mí es la tercera vez que me encuentro en China, así es que lo primero que hago es ratificar el principio de una sola China como marco fundamental de las relaciones internacionales. El Perú y China son dos países amigos con 55 años de amistad, y para nosotros es muy importante su país porque es nuestro principal aliado comercial”, expresó la presidenta desde Shenzhen.

La mandataria también resaltó la presencia de empresas chinas en territorio peruano y las condiciones que, según sostuvo, ofrece el país para atraer inversiones extranjeras. “Nuestro país cuenta con una Constitución que les da la bienvenida a todas las inversiones y en esa apertura es que agradecemos y valoramos la presencia de más de 200 empresas chinas en el Perú”, subrayó.

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El presidente de China, Xi Jinping, encabeza una reunión bilateral con la delegación de Perú en una sala decorada con banderas de ambos países y arreglos florales.

Fujimori espera que Japón también se sume a la cooperación para enfrentar El Niño

Tras el compromiso anunciado por China, la presidenta manifestó su expectativa de que Japón también pueda apoyar al Perú ante las dificultades que podría ocasionar el fenómeno climático. La solicitud forma parte de su agenda internacional, que contempla una visita oficial a ese país el viernes 20 de noviembre de 2026.

“Espero que Japón también se sume para ayudarnos en estos momentos difíciles”, expresó Fujimori, de acuerdo con la declaración difundida tras su reunión con Xi Jinping.

La mandataria tiene previsto sostener un encuentro con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, además de participar en actividades destinadas a fortalecer las relaciones bilaterales. La agenda contempla asuntos vinculados con la gestión del riesgo de desastres, las tecnologías de la información y comunicación, la cooperación agrícola y educativa, así como otros campos de interés para ambos países.

Pobladores de la costa norte de Perú observan el funcionamiento de un generador atmosférico de agua potable instalado para prevenir el desabastecimiento ante el Fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú busca respaldo de las economías de APEC y destaca su apertura comercial

Durante su intervención, Fujimori también recordó que el Perú cuenta con acuerdos comerciales con 60 países, los cuales representan el 82 % del producto bruto interno mundial, según las cifras mencionadas por la presidenta. La mandataria sostuvo que esta apertura ha servido de base para el crecimiento de la inversión privada y de las reservas internacionales netas, entre otros indicadores.

El objetivo de destacar estos datos fue mostrar ante los líderes de Asia-Pacífico la posición del Perú como una economía abierta al comercio y a la llegada de capitales extranjeros. APEC representa un espacio estratégico para el país, debido a que reúne a 21 economías que concentran una parte importante de la producción y el intercambio comercial mundial.

Fujimori también destacó el nuevo paso dado en la relación con China a través del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio, vigente desde el domingo 1 de noviembre de 2026. Este instrumento busca fortalecer las condiciones de intercambio entre ambos mercados y forma parte de la estrategia peruana para ampliar sus oportunidades comerciales.

Las delegaciones encabezadas por el presidente chino, Xi Jinping, y su par peruana, Keiko Fujimori, asisten a una reunión bilateral en el marco de la APEC, celebrada en Shenzhen, provincia de Guangdong (China). 17 noviembre 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

La presidenta consideró que la participación en el foro permite promover productos nacionales y abrir nuevos destinos para las exportaciones. En ese sentido, mencionó que antes de viajar conversó con integrantes de su gabinete sobre las posibilidades de impulsar el acceso de productos peruanos a otros mercados, especialmente en el sector agrario.

“He conversado antes de salir también con varios ministros de Estado y el titular de Agricultura me hizo precisiones respecto a varios productos nuestros a los que tenemos que abrirles las puertas en diferentes otros países”, señaló.

La mandataria también resaltó la importancia de la innovación como parte de la transformación económica y tecnológica. Durante su visita a Shenzhen, una ciudad reconocida por su desarrollo tecnológico e industrial, manifestó su interés en replicar algunas experiencias para mejorar los servicios que brinda el Estado peruano.

“La innovación es su bandera. Y para nosotros, para el Perú, que queremos mejorar los servicios de los ciudadanos, utilizar la tecnología es algo también que queremos replicar”, afirmó.

Peru's President Keiko Fujimori looks on during a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting in Shenzhen, Guangdong province, China November 17, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool