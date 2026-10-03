Perú

“Si no lleva el DNI, no podrá votar”: Reniec extiende atención el fin de semana por las ERM 2026

Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, informó que 600.000 documentos ya están listos para ser recogidos. La entidad abrirá 258 agencias este sábado 3 y domingo 4 de octubre para tramitar duplicados y atender casos urgentes antes de la votación

Crece la entrega de DNI: más de 340 mil documentos repartidos antes de elecciones
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Los ciudadanos que acudan a votar este domingo 4 de octubre deberán portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico. La constancia de trámite, una fotografía del documento en el celular o cualquier otro comprobante no reemplazan la identificación requerida en la mesa de sufragio.

Ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció atención ampliada durante el fin de semana.

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La jefa nacional del organismo, Carmen Velarde, indicó que existen 600.000 DNI ya tramitados y pendientes de recojo. La funcionaria pidió a los ciudadanos revisar el estado de su documento y acudir a la agencia correspondiente antes de la jornada electoral.

Reniec habilitará 258 agencias para atender trámites presenciales y virtuales de quienes perdieron su documento o fueron víctimas de robo en los días previos a las elecciones. La entidad informó que varias oficinas extenderán su horario este sábado y que el domingo abrirán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., el mismo periodo previsto para la votación.

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“Si ocurriese [una pérdida o robo], tienen que saber que Reniec va a atender en 258 agencias los sábados, los domingos para que puedan hacer su trámite virtual o su trámite presencial”, explicó Velarde.

Carmen Velarde
Carmen Velarde aclaró que sí se puede votar con el DNI azul. Foto: Paula Elizalde

DNI Express permitirá entregar duplicados en una o dos horas

La entidad aplicará el sistema DNI Express para casos urgentes. El mecanismo permite emitir duplicados con mayor rapidez para que los ciudadanos puedan recoger el documento y llegar a su local de votación. Según Velarde, el tiempo de entrega puede variar según la agencia y la ubicación del solicitante.

“Aquel que necesite DNI Express porque ya está el día de las elecciones y tiene que votar lo va a tener en una hora o máximo dos horas”, afirmó.

Para este servicio, Reniec reforzó sus 31 centros de impresión a escala nacional. Los equipos trabajan en tres turnos, durante la mañana, tarde, noche y madrugada, con el objetivo de reducir el tiempo entre la solicitud y la emisión del DNI.

La titular del organismo señaló que la institución alcanzó en varios días el “inventario cero DNI”, una situación en la que los documentos ingresados para impresión salen sin acumularse. “No dejen solo a su DNI. Tenemos 600.000 DNI para ser entregados”, exhortó.

Los ciudadanos también pueden solicitar el duplicado de forma virtual a través del aplicativo DNI Biofacial. Velarde recomendó eliminar las versiones antiguas y descargar la actualización, que incorpora validación mediante reconocimiento facial conectado al sistema biométrico del Reniec.

“Cuando es virtual, va directamente al centro de evaluación. Miran los datos, miran el trámite y directamente va a imprimir”, explicó. La vía digital evita el traslado de documentos físicos desde una agencia y puede reducir el plazo de atención.

Para sufragar, los electores deberán verificar su local de votación, mesa y condición de miembro de mesa en la plataforma de consulta electoral de la ONPE. Las mesas abrirán a las 7:00 a. m. y cerrarán a las 5:00 p. m. Quienes estén dentro del local o en la fila antes del cierre podrán votar, pero deberán presentar su DNI físico.

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