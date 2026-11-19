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El fervor por convertirse en millonario volvió a encender las pantallas y los dispositivos de miles de hogares peruanos la noche de este miércoles 18 de noviembre. El tradicional sorteo de La Tinka congregó la expectativa general al poner en juego un robusto Pozo Millonario de S/ 10,703,522.

Aunque la ilusión de un nuevo magnate nacional se sintió a flor de piel durante la transmisión oficial, las seis bolillas principales volvieron a esquivar la jugada perfecta de los participantes. Sin embargo, la fortuna no se fue con las manos vacías, ya que tanto la Boliyapa como la modalidad del ‘Sí o Sí’ repartieron importantes premios en efectivo en el país.

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Sorteo de La Tinka del 15 de noviembre: bolillas ganadoras, ganadores del ‘Sí o Sí’ y el pozo que superará los S/ 11 millones. Captura: La Tinka.

Pasadas las 22:50 horas, bajo la atenta mirada de un notario público y la conducción en vivo a través de la señal de América Televisión, la urna principal comenzó a girar para extraer los números de la suerte. Una a una, las esferas determinaron el destino de la jornada. La combinación oficial de números ganadores quedó conformada por el 43, 17, 19, 42, 39 y 46.

Sorteo de La Tinka del 15 de noviembre: bolillas ganadoras, ganadores del ‘Sí o Sí’ y el pozo que superará los S/ 11 millones. Captura: La Tinka.

Ganadores de la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’ del 15 de noviembre

Cuando la jugada principal deja con la miel en los labios a los apostadores, los ojos se posan sobre la ‘Boliyapa’ y el ‘Sí o Sí’. Para la modalidad de la Boliyapa, la esfera extraída fue el número 26. El reporte de resultados detalló que en esta edición sí hubo un ganador con 5 aciertos más la boliyapa (quien se llevó un premio de S/ 100,000), además de 8 boletos premiados con 5 aciertos simples.

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Por su parte, la dinámica del ‘Sí o Sí’ requirió extraer las bolillas 44, 1, 12, 29 y 11 hasta dar con los boletos premiados, resultando ganadora la bolilla 11. En esta sección, cuatro afortunados tinkeros se repartieron el premio de esta modalidad.

Tras no reventar el premio mayor en esta jornada, el Pozo Millonario de La Tinka continuará acumulándose y pondrá en juego un monto estimado de S/11′250, 627 para su próximo sorteo, programado para el domingo 22 de noviembre.

Sorteo de La Tinka del 15 de noviembre: bolillas ganadoras, ganadores del ‘Sí o Sí’ y el pozo que superará los S/ 11 millones. Captura: La Tinka.

Cómo reclamar los premios de La Tinka

Los jugadores que obtuvieron algún acierto en el sorteo del 15 de noviembre pueden hacer efectivo el cobro de sus ganancias en los puntos de venta autorizados a nivel nacional, siempre que el monto sea menor a S/ 5,000. Para montos mayores o iguales a esa cifra, incluidos los S/ 100,000 de la Boliyapa y el pozo del ‘Sí o Sí’, es necesario presentar el boleto original en buen estado junto con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en las oficinas principales de Intralot en Lima.

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Quienes participaron a través de la plataforma web de La Tinka tienen la opción de gestionar el desembolso directamente desde su cuenta virtual. El sistema permite transferir los fondos a una cuenta bancaria registrada o generar un código de cobro para retirarlo en efectivo en los locales habilitados, cumpliendo con los plazos establecidos en el reglamento oficial del juego.