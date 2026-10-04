Perú

Jefe de la ONPE defiende a la institución de las acusaciones de Rafael López Aliaga: “Siempre hemos sido transparentes”

El candidato afirmó que meterá “20 años a la cárcel” a los funcionarios del organismo electoral pór “haber robado” la voluntad popular

Primer plano de Bernardo Pachas, un hombre de mediana edad con cabello gris, hablando en un micrófono durante una conferencia de prensa de ONPE
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, habla en una conferencia de prensa. (ONPE)
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El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, rechazó las acusaciones de Rafael López Aliaga contra el organismo electoral y sostuvo que las irregularidades de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 deben resolverse en la investigación en curso.

López Aliaga, quien encabezó la lista municipal de Renovación Popular y participó como candidato presidencial en la primera vuelta, afirmó que declarará el 7 de octubre. “Voy a declarar como acusador a toda la mafia criminal de ONPE y voy a meterlos a la cárcel 20 años por haber robado la voluntad popular”, afirmó durante una actividad electoral.

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Por su parte, Pachas indicó que la ONPE entregó al Ministerio Público toda la documentación vinculada con el caso. El organismo espera que los trabajadores sean notificados para ampliar sus declaraciones ante las autoridades.

Al responder a los cuestionamientos de López Aliaga en la misma entrevista, el jefe interino de la institución afirmó: “Nosotros no somos ninguna banda criminal”.

Un hombre con chaqueta azul oscura y camisa clara habla ante un micrófono frente a una pantalla roja.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habla ante un micrófono durante una conferencia de prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jefe de ONPE acusa falla logística en Lima

Bernardo Pachas explicó que los inconvenientes registrados durante la primera vuelta de las Elecciones Generales estuvieron circunscritos a una falla logística ocurrida en una zona de Lima. “Siempre hemos sido transparentes, siempre. Una falla logística sucedida en una zona del país, de Lima, lamentablemente, no nos hace delincuentes a los que estuvimos y a los que estamos y estaremos”, sostuvo.

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El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que la controversia debe resolverla la instancia que investiga el caso. “En el medio hay un proceso de investigación que resolverá el tema. Nosotros siempre actuamos con honestidad, con transparencia y respeto a la ley”, afirmó Pachas.

¿Cuándo terminará la vigencia de la Ley Seca?

Según la Ley Orgánica de Elecciones, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas comenzó a las 8:00 a.m. del sábado 3 de octubre y se mantendrá hasta la misma hora del lunes 5, según el Artículo 351 de la norma.

Juan Heredia, especialista de capacitación y formación electoral de la ONPE, indicó que los miembros de mesa pueden pedir al elector que se retire y vuelva cuando hayan pasado los efectos del alcohol.

aviso de Ley seca en local de venta de bebidas alcohólicas
Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

¿Cómo marcar correctamente el símbolo o fotografía del candidato?

En las ERM 2026, el elector debe marcar con una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro que corresponde al símbolo de la organización política de su preferencia.

No es necesario escribir el nombre del candidato ni colocar números. Tampoco corresponde marcar fotografías, porque la cédula de estas elecciones está diseñada alrededor de los símbolos de las organizaciones políticas.

La marca debe permitir identificar con claridad la voluntad del elector. Por ello, lo recomendable es realizar una sola cruz o aspa en el recuadro correspondiente, evitando añadir palabras, dibujos, firmas u otros trazos.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE
Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

Horario oficial de las Elecciones municipales y regionales 2026

Oficialmente, el proceso electoral ya empezó, y la jornada de votación iniciará con la instalación de mesas a las 6:00 a. m., hora en que deben estar presentes los miembros de mesa.

Así podrás entenderlo mejor:

  • 6:00 a. m. - llegada de miembros de mesa, que preparan la instalación, como se les señaló en las capacitaciones
  • 7:00 a. m. - se abren las mesas de sufragio para todos los electores
  • 5:00 p. m. - se cierran las mesas de sufragio
  • 5:00 p. m. - empieza el conteo de votos de los miembros de mesa.

Si un elector llega a su local de votación luego de la hora de cierre, a las 5:00 p. m., no podrá votar y tendrá que pagar la multa por haberlo hecho. Quienes sí podrán hacerlo son las personas que se encuentren dentro del local y aún no hayan emitido su voto a la hora de cierre.

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