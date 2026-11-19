Un paciente con malestar en el pecho espera el diagnóstico en un consultorio donde un monitor exhibe una radiografía pulmonar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una tos que no cede con el tiempo, dolor en el pecho o dificultad para respirar suelen confundirse con molestias respiratorias comunes. Sin embargo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que estos síntomas también pueden constituir señales de alerta del cáncer de pulmón, una enfermedad que progresa sin manifestaciones evidentes durante sus primeras etapas. La institución difundió la recomendación en el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se conmemora cada 17 de noviembre.

El doctor Octavio Cubas, especialista en Neumología de EsSalud, explicó que uno de los principales riesgos de la enfermedad radica en su capacidad de avanzar sin causar molestias perceptibles en sus fases iniciales, lo que complica la detección temprana. “Uno de los problemas del cáncer de pulmón es que puede avanzar sin producir molestias evidentes. Por eso, es importante que las personas no normalicen una tos que persiste o empeora, especialmente si se acompaña de otros síntomas”, señaló el especialista en declaraciones recogidas por la institución.

PUBLICIDAD

Un modelo anatómico digital ilustra el desarrollo de una masa tumoral dentro de los pulmones en un entorno de investigación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atenciones ya superan las de todo 2025

Hasta el 31 de octubre de 2026, EsSalud atendió a 3.945 personas con cáncer de pulmón, una cifra que ya se aproxima a los 3.966 pacientes registrados durante todo el año 2025. El dato cobra relevancia porque todavía restaban dos meses para el cierre del ejercicio.

Las atenciones médicas vinculadas a esta enfermedad también mostraron un incremento: pasaron de 16.663 durante 2025 a 17.362 en los primeros diez meses de 2026, lo que representa 699 atenciones adicionales en un período más corto. EsSalud precisó que estas cifras corresponden a consultas, controles y tratamientos, y no a nuevos diagnósticos, dado que un mismo paciente puede recibir múltiples atenciones a lo largo del año.

PUBLICIDAD

Un médico de EsSalud examina una serie de tomografías de tórax para identificar afecciones respiratorias y signos de cáncer de pulmón. (EsSalud)

Señales de alerta: Tos con sangre y pérdida de peso

Entre los principales signos de alerta del cáncer de pulmón se encuentran la tos persistente o que empeora con el tiempo, el dolor en el pecho, la dificultad para respirar, la tos con sangre, la ronquera, el cansancio frecuente y la pérdida de peso sin causa aparente. También se recomienda prestar atención a las infecciones respiratorias recurrentes o que no mejoran con tratamiento.

Cubas precisó que la presencia de estos síntomas no implica necesariamente un diagnóstico de cáncer, debido a que pueden asociarse a otras enfermedades respiratorias. No obstante, recomendó acudir a un establecimiento de salud cuando las molestias persistan o se agraven, en particular en personas con antecedentes de tabaquismo u otros factores de riesgo. La presencia de sangre al toser requiere una evaluación médica pronta, advirtió el especialista.

PUBLICIDAD

El médico neumólogo Octavio Cubas ausculta a un paciente durante una evaluación respiratoria en EsSalud. (EsSalud)

Tabaco no es el único factor de riesgo

Aunque el consumo de tabaco constituye el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, la enfermedad también puede presentarse en personas que nunca han fumado. La exposición al humo de cigarrillo de terceros, la contaminación del aire y el contacto prolongado con sustancias como el asbesto, la sílice y determinados gases de combustión pueden incrementar la probabilidad de desarrollarla.

Por ello, el especialista recordó que proteger la salud pulmonar no se limita a evitar el tabaco, sino que también requiere reducir la exposición a contaminantes ambientales y laborales, además de prestar atención a los cambios persistentes en la salud respiratoria.

PUBLICIDAD

Una mujer fuma un cigarrillo al aire libre, un hábito señalado por las autoridades sanitarias como el factor de riesgo primordial para el cáncer de pulmón. (EsSalud)

Diagnóstico temprano amplía opciones de tratamiento

Ante la sospecha de cáncer de pulmón, los especialistas realizan una evaluación clínica y, según las características de cada paciente, solicitan estudios de imágenes como radiografías o tomografías de tórax. La confirmación del diagnóstico generalmente requiere una biopsia, procedimiento que permite obtener una muestra de tejido para determinar la presencia de células cancerosas.

El tratamiento depende del tipo de tumor, el estadio de la enfermedad y las condiciones generales de salud del paciente. Entre las alternativas terapéuticas figuran la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas, que pueden aplicarse de manera individual o combinada según la evaluación médica. La detección en etapas tempranas puede ampliar las posibilidades de acceder a tratamientos con intención curativa y mejorar el pronóstico de los pacientes, según indicó EsSalud.

PUBLICIDAD