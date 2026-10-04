Abren las mesas de votación en Perú: así comenzó la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La imagen muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en una cabina electoral de Perú, durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzaron este domingo 4 de octubre con la instalación progresiva de las mesas de sufragio en distintas partes del país. Desde las primeras horas de la mañana, los miembros de mesa acudieron a los locales asignados para cumplir con los procedimientos previos al inicio de la votación.

El horario previsto para el sufragio es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que los miembros de mesa deben presentarse desde las 6:00 a. m. para instalar las mesas y dejar todo listo para recibir a los electores. Sin embargo, durante el inicio de la jornada se registraron locales de votación que tardaron algunos minutos en abrir sus puertas o en habilitar todas sus mesas, por lo que algunos ciudadanos tuvieron que esperar después de las 7:00 a. m. para poder ingresar o sufragar.

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La jornada comenzó con la instalación de las mesas

El inicio de las elecciones no supone que todos los ciudadanos comiencen a votar exactamente a las 6:00 a. m. Esa hora corresponde a la llegada de los miembros de mesa y al proceso de instalación, que incluye la revisión del material electoral y la preparación de la mesa para recibir a los electores.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó durante la mañana que algunas mesas ya habían sido instaladas desde las primeras horas en diferentes puntos del territorio nacional.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ofrece un discurso durante una actividad oficial en Perú.

“Ya tenemos conocimiento, así que ya se han instalado mesas en algunos lugares desde las seis de la mañana”, señaló Burneo durante sus declaraciones sobre el inicio de la jornada.

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El titular del JNE también destacó el trabajo realizado para trasladar el material electoral hacia las zonas más alejadas del país y reconoció a los trabajadores que participaron en este despliegue.

Algunas mesas comenzaron a instalarse antes de las 7 de la mañana

La instalación de las mesas puede concretarse antes del inicio oficial del sufragio. Burneo explicó que ya se tenía información sobre mesas instaladas desde las 6:00 a. m. en determinados lugares, principalmente en zonas del interior del país.

Durante la cobertura de la jornada también se reportó que una primera mesa había quedado instalada alrededor de las 6:30 a. m. en Aymaraes, en la región Apurímac.

Estos horarios corresponden al proceso de instalación de las mesas y no significan que el horario general de votación haya sido adelantado. Para los electores, el periodo establecido para acudir a sufragar comienza a las 7:00 a. m.

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Al mismo tiempo, la apertura de los locales y la habilitación de las mesas no se produjo de manera simultánea en todos los puntos del país. En algunos locales de votación de Lima se reportó que las puertas se abrieron minutos después de las 7:00 a. m., mientras que algunas mesas todavía terminaban de instalarse cuando ya había electores esperando para votar.

Por ejemplo, durante la cobertura de la mañana se informó de demoras en la apertura de algunos accesos y de mesas que todavía estaban siendo armadas después de las 7:00 a. m. Estas situaciones generaron esperas puntuales, aunque el proceso electoral continuó con la instalación progresiva de las mesas.

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12/04/2026 April 12, 2026, Five, Peru: Lima, Peru, April 12, 2026 - Elections / Presidential / Peru - Thousands of Peruvians were unable to cast their votes during the two-day election period, in which Keiko Fujimori currently leads the polls, followed by Lopez Aliaga in second place and Ricardo Belmont Casinelli in third. The National Elections Board and the ONPE (National Office of Electoral Processes) are currently opening polling stations located in schools in southern Limaâ?"including the Lara Bonilla National Educational Institution in the Lurin districtâ?"under strict security measures on the ground and in the air. The two-day elections conclude on April 14, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m...Credit: Naldy Castillo Gomez/TheNews2(Foto: Naldy Castillo Gomez/Thenews2/Zumapress) POLITICA Europa Press/Contacto/Naldy Castillo Gomez

El JNE mantiene además un sistema de fiscalización desplegado en los locales de votación para verificar el desarrollo de las diferentes etapas del proceso. La plataforma institucional reporta fiscalizadores en los locales y permite hacer seguimiento a la instalación, sufragio y escrutinio.

Roberto Burneo pidió una jornada electoral en paz

Durante su intervención, el presidente del JNE hizo un llamado a los ciudadanos, candidatos, organizaciones políticas y autoridades para que respeten las reglas establecidas para la jornada.

Burneo destacó el trabajo de los miembros de mesa, a quienes calificó como fundamentales para que millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. También pidió a las instituciones encargadas de la seguridad adoptar las medidas necesarias para proteger a los electores, miembros de mesa, trabajadores del sistema electoral y candidatos.

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El titular del organismo electoral resaltó además la presencia de observadores internacionales y el despliegue de personal de fiscalización durante la votación, el escrutinio y las siguientes etapas del proceso.

El JNE informó que su labor continuará durante la jornada y posteriormente, incluyendo el repliegue del material electoral y las funciones de administración de justicia electoral que corresponden al organismo.

¿A qué hora pueden acudir a votar los electores?

Los ciudadanos habilitados para participar en las ERM 2026 pueden acudir a sus locales de votación desde las 7:00 a. m. y emitir su voto hasta las 5:00 p. m.

Antes de salir de casa, la recomendación es verificar el local y número de mesa asignados en la plataforma oficial de la ONPE. La campaña institucional de las ERM 2026 mantiene habilitada la consulta del local de votación y de la condición de miembro de mesa.

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El elector debe acudir con su DNI. Para estas elecciones, Reniec autorizó excepcionalmente el uso de documentos vencidos durante la jornada electoral, como parte de las medidas destinadas a facilitar la participación ciudadana.

Un despliegue nacional para las Elecciones 2026

La apertura de las mesas forma parte de un operativo que comenzó mucho antes de este domingo con la impresión, ensamblaje, traslado y distribución del material electoral.

El JNE informó previamente que fiscalizó el despliegue del material hacia las diferentes regiones del país para garantizar que este llegara a los locales de votación antes de la jornada.

La plataforma de fiscalización electoral del JNE muestra que el material fue impreso y ensamblado en su totalidad y que el despliegue hacia las oficinas descentralizadas también fue completado. El organismo mantiene el seguimiento de la llegada del material a los locales y de las etapas posteriores del proceso.

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Este domingo, los electores elegirán a las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030. La jornada comprende la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales y sus respectivos regidores, según la jurisdicción electoral.