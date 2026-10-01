Perú

Presidente de la ATU defiende coordinación técnica entre Lima y Callao ante propuestas para eliminar la entidad

El presidente de la institución, David Hernández, señaló que cualquier cambio debe considerar un trabajo técnico entre ambas jurisdicciones y destacó los avances del Metropolitano y los corredores hacia el Callao

El presidente de la ATU, David Hernández, aseguró que con el programa Asiste los transportistas ya no tendrán que pasar por comisarías para denunciar extorsiones. (Foto: Andina Noticias)
El presidente de la ATU, David Hernández, aseguró que con el programa Asiste los transportistas ya no tendrán que pasar por comisarías para denunciar extorsiones. (Foto: Andina Noticias)
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El futuro de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) volvió al debate electoral luego de que distintos candidatos plantearan cambios en la institución, incluida su eliminación y el traslado de sus competencias a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ante estas propuestas, el presidente de la ATU, David Hernández, sostuvo que cualquier modificación debe partir de un análisis técnico y considerar la coordinación entre Lima y Callao.

En declaraciones brindadas este jueves a Canal N, Hernández señaló que la entidad mantiene como objetivo el régimen de gestión común para ambas jurisdicciones. Según explicó, este modelo requiere una coordinación técnica que permita implementar proyectos de transporte que involucren tanto a la capital como al primer puerto.

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El funcionario también sostuvo que la ATU debe entenderse como una institución técnica que puede trabajar junto con los gobiernos locales. “Por supuesto, la ATU es una institución técnica a disposición de los municipios para poder ejecutar”, afirmó. Su pronunciamiento se produce en momentos en que las propuestas sobre el futuro del organismo forman parte de la campaña para las elecciones municipales.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 23 octubre
El Día del Fiscalizador de la ATU, celebrado el 23 de octubre, rinde homenaje a quienes velan por la legalidad y el buen servicio en el transporte público urbano de Lima y Callao. (Andina)

Presidente de la ATU defiende coordinación técnica entre Lima y Callao

Hernández señaló que el régimen de gestión común constituye un objetivo para la ciudad y que Lima y Callao necesitan un coordinador técnico que permita articular los proyectos de transporte. El presidente de la ATU recordó que este esquema fue materia de conversaciones con las municipalidades de ambas jurisdicciones.

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“Nosotros creemos en el régimen de gestión común, que lo hemos discutido justamente con la Alcaldía de Lima, también con la Alcaldía del Callao”, declaró a Canal N.

Para el funcionario, la coordinación entre las autoridades locales resulta necesaria debido a que los servicios de transporte atraviesan los límites administrativos de Lima y Callao. En ese sentido, destacó que la voluntad política de ambas municipalidades permite avanzar en proyectos conjuntos.

Como ejemplo, mencionó la extensión del Metropolitano hacia el Callao y señaló que los corredores pueden ingresar actualmente hasta el Óvalo de La Perla. Hernández sostuvo que este tipo de avances responde precisamente al trabajo coordinado entre las autoridades de ambas jurisdicciones.

ATU impuso multas. (Foto: ATU)
ATU impuso multas. (Foto: ATU)

ATU se mantiene “a disposición de los municipios” ante posibles cambios, según Hernández

Consultado directamente sobre su postura frente a las propuestas que plantean eliminar la institución, Hernández puso el énfasis en la función técnica que cumple la ATU y en su relación con los gobiernos locales.

“La ATU es una institución técnica a disposición de los municipios para poder ejecutar”, manifestó el funcionario. Además, precisó que la entidad no cuenta con autonomía de gestión y que sus acciones están vinculadas con los objetivos de la comunidad.

Hernández también dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones institucionales si se encuentra una fórmula que permita garantizar la coordinación entre Lima y Callao. “Obviamente deberán hacerse los arreglos y propuestas institucionales”, sostuvo durante la entrevista.

Ante la pregunta de si la ATU debería eliminarse, el presidente de la entidad insistió en que debe respetarse el régimen de gestión común. Su planteamiento apunta a que cualquier alternativa institucional preserve una coordinación técnica entre las dos jurisdicciones y permita continuar con los proyectos de transporte.

Operativo sorpresa de la ATU y la PNP en Honorio Delgado. Foto: Agencia Andina.
Operativo sorpresa de la ATU y la PNP en Honorio Delgado. Foto: Agencia Andina.

Allison y Urresti plantean eliminar la ATU durante la campaña

Las declaraciones de Hernández se producen después de que candidatos a la Alcaldía de Lima incorporaran la eliminación o modificación de la ATU entre sus propuestas para el transporte urbano. Francis Allison, de Avanza País, planteó eliminar el organismo y presentó una iniciativa legislativa para derogar la Ley N.° 30900, norma que creó la entidad.

El operativo en el cruce de Angamos con Arequipa concluyó con la intervención de 11 vehículos que prestaban servicio de transporte público sin autorización de la ATU. Foto: ATU
El operativo en el cruce de Angamos con Arequipa concluyó con la intervención de 11 vehículos que prestaban servicio de transporte público sin autorización de la ATU. Foto: ATU

Allison también cuestionó las sanciones aplicadas por la autoridad a los transportistas y sostuvo que algunas multas pueden superar los S/16.000. Durante la campaña, además, planteó que las competencias vinculadas con el transporte regresen a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Por su parte, Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú, propuso impulsar una ley para eliminar la ATU y transferir sus funciones a la Municipalidad de Lima. El postulante argumentó que la gestión del transporte y del tránsito debe concentrarse en la administración municipal para abordar ambos problemas de manera conjunta.

Así, mientras las propuestas electorales plantean distintos cambios sobre la estructura y las competencias de la autoridad, Hernández sostuvo que cualquier modificación debe considerar la coordinación entre Lima y Callao. Para el presidente de la ATU, el régimen de gestión común constituye el punto central para organizar los servicios de transporte que atraviesan ambas jurisdicciones.

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