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Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

El Ministerio Público dispuso iniciar las indagaciones por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional

El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)
El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)
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El Ministerio Público dispuso iniciar diligencias preliminares contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga y “los que resulten responsables” por presuntos delitos contra la voluntad popular y otros, en una investigación vinculada al proceso electoral 2026 en el que participó como candidato presidencial.

Según el documento oficial del Ministerio Público, luego de los resultados difundidos tras la jornada electoral del 12 de abril de 2026, el denunciado habría cuestionado la legitimidad del proceso por presuntas irregularidades y convocado movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde habría dirigido expresiones contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos.

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La disposición indica que se realice una investigación seguida contra el denunciado por presuntos delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en agravio del Estado, a través de la Procuraduría Pública del JNE.

El discurso de Rafael López Aliaga sobre fraude electoral incluye otra vez referencias a violencia sexual. Video: Facebook Rafael López Aliaga

López Aliaga hizo referencia a violencia sexual en marcha contra el JNE

Durante una de sus protestas convocadas cerca a la sede del Jurado Nacional de Elecciones, Rafael López Aliaga aseguró que hubo fraude electoral y exigía una “elecciones complementarias” que no estaban contempladas en la ley electoral. En la denominada “Marcha de la Democracia”, que convocó para el domingo 19 de abril con el fin de “defender los votos”, el candidato presidencial volvió a recurrir a la violencia sexual para sostener su narrativa.

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López Aliaga señaló que, debido a la demora en la instalación de mesas y a que se escogieron lugares alejados como locales de votación, alrededor de 1 millón de peruanos no pudieron participar en los comicios.

Muy al contrario de su intención y la de su partido de anular votos, López Aliaga reconoció que este es un derecho fundamental del ciudadano que ha sido violado. En ese sentido, hizo una invocación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, para que convoque a elecciones complementarias, dado que varios peruanos han “sido violados”.

Rafael López Aliaga: “Si Burneo hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones; le voy a meter todo mi plan Morrocoy, bien grandazo se lo voy a meter para que se haga hombre”

“Señor Burneo, convoque usted a elecciones complementarias. Los peruanos han sido violados, han sido maltratados, han sido vejados”, expresó.

Con un tono amenazante, López Aliaga se dirigió a Roberto Burneo y le exigió la convocatoria a elecciones complementarias e indicó que “n o sabe con quién se ha metido”, expresó.

Cabe señalar que no es la primera vez que el candidato de Renovación Popular hace referencia a la violencia sexual y amenaza al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En uno de sus primeros mítines convocados, cuando el conteo rápido dejó de favorecerlo, amenazó con “meterle todo el plan Morrocoy” para que “se haga hombre”.

“Si Burneo hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones, le voy a meter todo mi plan Morrocoy, bien grandazo se lo voy a meter para que se haga hombre”, exclamó.

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