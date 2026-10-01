Perú

Informe del JEE advierte que Carlos Espá habría infringido neutralidad para apoyar a Rafael López Aliaga

Jurado Electoral Especial deberá determinar si inicia un proceso sancionador contra el canciller por sus declaraciones aparentemente a favor del candidato de Renovación Popular

Retrato doble de un hombre con anteojos y traje a la izquierda, y un hombre con gorra azul y saco sonriendo a la derecha
El canciller Carlos Espá y el político Rafael López Aliaga aparecen retratados en una composición fotográfica.
Guardar

Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro concluyó que el canciller Carlos Espá habría vulnerado el deber de neutralidad electoral por declaraciones favorables a Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular.

El documento analiza la entrevista que Espá ofreció al programa Beto a Saber. Durante la conversación, el ministro de Relaciones Exteriores reconoció que los funcionarios públicos tienen prohibido expresar preferencias electorales, aunque luego dijo estar “más cerca al celeste que otro color”, en alusión al color representativo de Renovación Popular.

PUBLICIDAD

La Coordinadora de Fiscalización del JEE Lima Centro, Karen Denisse Cárdenas Rivas, señaló que tales expresiones podrían estar comprendidas en infracción prevista en el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. La norma prohíbe a las autoridades realizar actos que favorezcan o perjudiquen a una organización política o a un candidato.

En el programa 'Beto a Saber', el canciller Carlos Espá es consultado sobre sus preferencias para la campaña municipal. Como funcionario público, evita dar una respuesta directa, pero utiliza una analogía para insinuar su apoyo a Rafael López Aliaga.

El reporte también tomó en cuenta las declaraciones de Espá sobre la gestión municipal de López Aliaga. El canciller afirmó que hubiera preferido que el líder de Renovación Popular concluyera su periodo como alcalde, debido a que dejó obras sin terminar. “En el caso hipotético, sin estar diciendo claramente qué preferencia tengo, que él reciba el favor popular y que salga elegido, va a tener la oportunidad de terminar esa obra”, sostuvo durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Para el área de fiscalización del JEE, esas frases aluden directamente al candidato de Renovación Popular. El documento precisa que, tras la renuncia del postulante a la alcaldía de Lima, el excandidato presidencial quedó al frente de la lista electoral de su agrupación.

Documento oficial del Jurado Nacional de Elecciones de Perú con texto mecanografiado, logotipo institucional y firma digital al pie de página
Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro concluye que el ministro de Relaciones Exteriores del Perú habría vulnerado la neutralidad en periodo electoral.

Pleno del JEE decidirá

La fiscalización recordó que Carlos Espá, por su condición de ministro de Relaciones Exteriores, es un funcionario público sujeto a las reglas de imparcialidad durante el proceso electoral.

La conclusión sostiene que el canciller habría infringido el principio de neutralidad mediante actos favorables hacia la candidatura de Rafael López Aliaga. Por ello, la coordinadora recomendó elevar el expediente al pleno del JEE Lima Centro, que deberá evaluar el caso y determinar si inicia un proceso sancionador.

Lidera encuestas

Según las últimas encuestas difundidas, Rafael López Aliaga lidera las encuestas de intención de voto para la alcaldía de Lima, a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

Según la encuesta de Ipsos para Perú21, realizada entre el 24 y el 25 de septiembre, López Aliaga concentra el 25% de la intención de voto, seguido por Carlos Bruce de Somos Perú con 14%, Francis Allison de Avanza País con 13% y Daniel Urresti de Podemos Perú con 8%

Otra medición, la de IMASOLU, con el mismo corte temporal, lo ubica todavía más arriba: 27,17% de los votos emitidos y 31,59% de los votos válidos. Le siguen Bruce (16,83% / 19,57%), Allison (11,83% / 13,76%) y Urresti (11,17% / 12,98%).

La última encuesta de Datum también coloca a Renovación Popular en primer lugar, con 29,6%, frente al 17,2% de Somos Perú.

López Aliaga no figura formalmente como candidato a alcalde, sino como primer regidor de la lista de Renovación Popular, tras la renuncia de Luis Rubio a esa candidatura en agosto. El propio López Aliaga sostiene que, si su partido gana, podría asumir igualmente la alcaldía, lo que generó cuestionamientos de otros candidatos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no definir una postura formal sobre ese escenario.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaCarlos EspáElecciones Regionales y Municipales 2026peru-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ llegan con ventaja luego de conseguir una victoria por la mínima diferencia en la altura de Tarma. Sigue todas las incidencias del duelo

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Álvaro Barco seguirá su carrera como dirigente en Europa luego de su polémica salida de Universitario: este es su nuevo club

El directivo peruano recibió cuestionamientos durante su etapa en la ‘U’ por algunas contrataciones que no cumplieron con las expectativas

Álvaro Barco seguirá su carrera como dirigente en Europa luego de su polémica salida de Universitario: este es su nuevo club

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posan juntos por primera vez en un evento público

El español se presentó en Madrid en un musical de cuatro de sus canciones y la peruana se lució con él

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posan juntos por primera vez en un evento público

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Camila Monge se refirió a la participación de la selección peruana en el torneo clasificatorio al Mundial, que se disputará en Maracaibo, Venezuela

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Cortes de luz en Lima y Callao este viernes 2 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Los cortes no comprenderán necesariamente a todos los vecinos de los distritos mencionados, ya que la suspensión será focalizada en las calles y manzanas señaladas.

Cortes de luz en Lima y Callao este viernes 2 de octubre: revisa zonas y horarios afectados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tras perder protagonismo en Juntos por el Perú, José Domingo Pérez busca inscribir su propio partido político

Tras perder protagonismo en Juntos por el Perú, José Domingo Pérez busca inscribir su propio partido político

Fuerza Popular no insistirá con los 66 puntos del pedido de facultades: “Entendemos que ese es el consenso”

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Comisión de Constitución retoma hoy el debate sobre facultades: tres bancadas plantean otorgarlas parcialmente

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posan juntos por primera vez en un evento público

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posan juntos por primera vez en un evento público

Magaly Medina cuestiona a Samantha Batallanos por viajes de lujo financiados por “sponsors”: revela membresías de hasta 30 mil dólares

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

Milett Figueroa en ‘Los Tinelli 2′: dónde ver en Perú la serie de Marcelo Tinelli y su familia

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. a los besos en reality ‘El Sultanato’

DEPORTES

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Álvaro Barco seguirá su carrera como dirigente en Europa luego de su polémica salida de Universitario: este es su nuevo club

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Los elogios de Giancarlo Granda a 6 jugadores de la selección peruana tras el empate con México en amistoso FIFA

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026