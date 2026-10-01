Informe del JEE advierte que Carlos Espá habría infringido neutralidad para apoyar a Rafael López Aliaga

El canciller Carlos Espá y el político Rafael López Aliaga aparecen retratados en una composición fotográfica.

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Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro concluyó que el canciller Carlos Espá habría vulnerado el deber de neutralidad electoral por declaraciones favorables a Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular.

El documento analiza la entrevista que Espá ofreció al programa Beto a Saber. Durante la conversación, el ministro de Relaciones Exteriores reconoció que los funcionarios públicos tienen prohibido expresar preferencias electorales, aunque luego dijo estar “más cerca al celeste que otro color”, en alusión al color representativo de Renovación Popular.

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La Coordinadora de Fiscalización del JEE Lima Centro, Karen Denisse Cárdenas Rivas, señaló que tales expresiones podrían estar comprendidas en infracción prevista en el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. La norma prohíbe a las autoridades realizar actos que favorezcan o perjudiquen a una organización política o a un candidato.

En el programa 'Beto a Saber', el canciller Carlos Espá es consultado sobre sus preferencias para la campaña municipal. Como funcionario público, evita dar una respuesta directa, pero utiliza una analogía para insinuar su apoyo a Rafael López Aliaga.

El reporte también tomó en cuenta las declaraciones de Espá sobre la gestión municipal de López Aliaga. El canciller afirmó que hubiera preferido que el líder de Renovación Popular concluyera su periodo como alcalde, debido a que dejó obras sin terminar. “En el caso hipotético, sin estar diciendo claramente qué preferencia tengo, que él reciba el favor popular y que salga elegido, va a tener la oportunidad de terminar esa obra”, sostuvo durante la entrevista.

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Para el área de fiscalización del JEE, esas frases aluden directamente al candidato de Renovación Popular. El documento precisa que, tras la renuncia del postulante a la alcaldía de Lima, el excandidato presidencial quedó al frente de la lista electoral de su agrupación.

Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro concluye que el ministro de Relaciones Exteriores del Perú habría vulnerado la neutralidad en periodo electoral.

Pleno del JEE decidirá

La fiscalización recordó que Carlos Espá, por su condición de ministro de Relaciones Exteriores, es un funcionario público sujeto a las reglas de imparcialidad durante el proceso electoral.

La conclusión sostiene que el canciller habría infringido el principio de neutralidad mediante actos favorables hacia la candidatura de Rafael López Aliaga. Por ello, la coordinadora recomendó elevar el expediente al pleno del JEE Lima Centro, que deberá evaluar el caso y determinar si inicia un proceso sancionador.

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Lidera encuestas

Según las últimas encuestas difundidas, Rafael López Aliaga lidera las encuestas de intención de voto para la alcaldía de Lima, a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

Según la encuesta de Ipsos para Perú21, realizada entre el 24 y el 25 de septiembre, López Aliaga concentra el 25% de la intención de voto, seguido por Carlos Bruce de Somos Perú con 14%, Francis Allison de Avanza País con 13% y Daniel Urresti de Podemos Perú con 8%

Otra medición, la de IMASOLU, con el mismo corte temporal, lo ubica todavía más arriba: 27,17% de los votos emitidos y 31,59% de los votos válidos. Le siguen Bruce (16,83% / 19,57%), Allison (11,83% / 13,76%) y Urresti (11,17% / 12,98%).

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La última encuesta de Datum también coloca a Renovación Popular en primer lugar, con 29,6%, frente al 17,2% de Somos Perú.

López Aliaga no figura formalmente como candidato a alcalde, sino como primer regidor de la lista de Renovación Popular, tras la renuncia de Luis Rubio a esa candidatura en agosto. El propio López Aliaga sostiene que, si su partido gana, podría asumir igualmente la alcaldía, lo que generó cuestionamientos de otros candidatos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no definir una postura formal sobre ese escenario.