SBS exigirá a bancos, cajas y financieras demostrar desde 2027 si tienen capital suficiente para resistir tres años de crisis

La nueva regulación patrimonial de la SBS abarca a bancos, cajas, financieras, el Banco de la Nación, Agrobanco, COFIDE y el Fondo MIVIVIENDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los bancos, cajas, financieras y otras entidades supervisadas deberán demostrar cada año que cuentan con patrimonio efectivo suficiente para cubrir sus riesgos incluso ante escenarios económicos adversos.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó la Resolución N° 02387-2026, que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026.

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La norma crea un reglamento específico para la gestión del patrimonio efectivo, un concepto que reúne los recursos que permiten a una entidad absorber pérdidas y mantener su solvencia.

En otras palabras, la SBS busca que las empresas del sistema no se limiten a cumplir el mínimo de capital exigido, sino que planifiquen con anticipación cómo responderían ante una crisis, un aumento de morosidad o cambios desfavorables en el mercado.

Las entidades financieras evaluarán cada año su capital con proyecciones a tres años bajo escenarios base, de estrés y de estrés severo.

Las entidades deberán proyectar su situación financiera para los próximos tres años

El reglamento alcanza a las empresas comprendidas en el literal A del artículo 16 de la Ley General del Sistema Financiero, además del Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y el Fondo MIVIVIENDA.

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Estas entidades deberán realizar, al menos una vez por año, una autoevaluación sobre si su patrimonio efectivo será suficiente durante un horizonte de tres años. El análisis deberá contemplar un escenario base, un escenario de estrés y otro de estrés severo.

La evaluación no se limitará a las condiciones normales de la economía. Las empresas tendrán que calcular cómo responderían si aumentan los incumplimientos de pago, cambian las tasas de interés, se deteriora la calidad de sus créditos o surgen otros riesgos que afecten su posición financiera.

La SBS publicará, como máximo el último día hábil de diciembre de cada año, las proyecciones macroeconómicas que servirán como referencia para elaborar esos escenarios. También difundirá incrementos de tasas de incumplimiento según cada empresa y tipo de crédito para los análisis de sensibilidad.

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La SBS difundirá en diciembre las proyecciones macroeconómicas oficiales que las empresas usarán como referencia en sus análisis de riesgo.

El directorio deberá definir planes para reforzar el capital si fuera necesario

La resolución establece que el directorio tendrá la responsabilidad final sobre la gestión y suficiencia del patrimonio efectivo. Entre sus tareas estará aprobar la estrategia de capital, revisar el informe anual de autoevaluación y verificar que los recursos de la empresa guarden relación con los riesgos asumidos y los objetivos de crecimiento.

La gerencia deberá monitorear de forma continua los riesgos y proponer medidas cuando detecte que el capital podría quedar por debajo del nivel objetivo. Estas medidas pueden incluir la reinversión de utilidades, el fortalecimiento patrimonial, cambios en la calidad de activos o mejoras en los controles internos.

Tener más capital no será la única respuesta exigida por la SBS. La norma indica que las empresas también deberán reforzar su gestión de riesgos, establecer límites internos, aumentar provisiones o corregir fallas en sus controles. El patrimonio efectivo no podrá utilizarse como sustituto de una administración deficiente.

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El directorio de cada entidad mantendrá la responsabilidad final sobre la estrategia de capital y la revisión de las autoevaluaciones patrimoniales.

El reporte anual deberá presentarse en abril de cada año

Las entidades deberán remitir a la SBS el Informe de Autoevaluación de Suficiencia de Patrimonio Efectivo (IASPE) dentro de los 30 días calendario de abril de cada año. El documento tendrá que ser aprobado previamente por el directorio.

El informe incluirá proyecciones financieras, el patrimonio mínimo regulatorio, el nivel objetivo de capital, los resultados de los escenarios de estrés, análisis de sensibilidad y acciones previstas para reforzar la solvencia. Los primeros anexos deberán presentarse con información al cierre de diciembre de 2026, durante abril de 2027.

La Superintendencia podrá solicitar documentación adicional, requerir que una empresa corrija o elabore nuevamente su informe y exigir medidas complementarias si considera que los planes no se ajustan al nivel de riesgo o a la concentración de mercado de la entidad.

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Las empresas del sistema financiero remitirán el Informe de Autoevaluación de Suficiencia de Patrimonio Efectivo a la SBS en abril de cada año.

La auditoría interna deberá revisar el cumplimiento de las nuevas reglas

La Resolución SBS N° 02387-2026 también modifica el Reglamento de Gestión de Riesgo de Crédito y el Reglamento de Auditoría Interna. Las áreas de auditoría deberán incluir en sus planes anuales la revisión del cumplimiento de estas obligaciones.

Además, la SBS ajustó el reporte sobre requerimientos patrimoniales para precisar que un mismo recurso de capital no podrá usarse dos veces para cumplir exigencias regulatorias distintas. Con ello, el regulador busca que las entidades mantengan recursos propios disponibles para responder a riesgos de crédito, mercado, operación y concentración.