Día del Adulto Mayor: más de 5 millones de peruanos tienen 60 años o más, y muchos enfrentan soledad y violencia

Adultos mayores son el grupo poblacional que más se automedica. (Foto difusión)

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Cada 26 de agosto, el Perú conmemora el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, en un contexto marcado por el crecimiento de esta población. Según el Censo 2025, 5.055.316 personas tienen 60 años a más, equivalentes al 14,8% del país, frente al 11,7% registrado en 2017.

El mayor porcentaje se concentra en Puno (17,5%), seguido de Arequipa (17%), Huancavelica (16,9%) y Región Lima (16,4%). También superan el promedio nacional Junín, Moquegua, Callao y Lima Metropolitana.

Este cambio demográfico plantea nuevos desafíos para el Perú en salud, cuidados, transporte y protección social, con el objetivo de garantizar una vejez digna y autónoma.

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3.763 denuncias por violencia contra adultos mayores

Sin embargo, detrás de las cifras demográficas existe una realidad que afecta a miles de personas mayores: la violencia.

Solo en el primer semestre de 2025, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 3.763 denuncias por violencia contra personas adultas mayores a través de sus servicios especializados.

La violencia psicológica fue la modalidad más reportada, con 60,8% de los casos, seguida de la violencia física (35,4%), sexual (2,3%) y económica (1,6%).

Deshidratación e insomnio térmico: los principales riesgos del calor en adultos mayores, según el INSM. (Foto: Agencia Andina)

Las mujeres representan la mayoría de las víctimas: 72,6%, frente al 27,4% de hombres.

Los hijos aparecen como principales agresores

Uno de los aspectos más preocupantes de las estadísticas es que los principales agresores forman parte del círculo familiar cercano.

Los hijos e hijas representan el 44,9% de los agresores registrados. Después aparecen los cónyuges (11%), hermanos (9,93%), yernos o nueras (6,11%), sobrinos (5,47%), exconvivientes (3,82%), nietos (3,72%), convivientes (3,69%) y cuñados (1,88%).

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La situación evidencia la vulnerabilidad de quienes pueden depender precisamente de sus familiares para recibir compañía, cuidados o apoyo económico.

La soledad también deja huella en la salud mental

La violencia no es el único problema que puede afectar a las personas mayores. La soledad y el aislamiento social también pueden tener consecuencias importantes sobre su bienestar emocional.

Según datos del Minsa, dos de cada 10 adultos mayores en el Perú son afectados por algún tipo de trastorno mental, aunque la cifra podría ser mayor debido a que algunas afecciones no son diagnosticadas ni tratadas oportunamente.

El mismo artículo recoge información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual la soledad y el aislamiento social afectan a casi una cuarta parte de las personas mayores y constituyen factores de riesgo para diferentes problemas de salud mental.

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¿Por qué aumenta la sensación de soledad?

El psiquiatra Cristopher Salirrosas, jefe del Departamento de Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental, explicó a El Comercio que la soledad puede estar acompañada de ansiedad y angustia. En algunos casos, la persona puede sentirse separada de los demás y adoptar conductas de alejamiento que dificultan que las redes de apoyo puedan acercarse.

El especialista diferencia además la soledad del aislamiento social. Mientras que el aislamiento implica una falta de conexiones sociales, una persona puede sentirse sola incluso cuando mantiene contacto con otras personas.

En el caso de los adultos mayores, esta situación puede estar relacionada con diferentes experiencias: la salida de los hijos del hogar, la pérdida de la pareja u otros seres queridos, la discapacidad, la disminución de los ingresos después de la jubilación y la exclusión social.

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Duelo, jubilación y discriminación

Un adulto mayor con signos de depresión se sienta en silencio en el sillón de su casa, reflejando la soledad que muchos experimentan en la tercera edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo Mateo Carranza advierte que la exposición a situaciones adversas, la pérdida de capacidades y una menor funcionalidad pueden provocar angustia psicológica en las personas mayores.

Entre los acontecimientos que pueden afectar su bienestar están el duelo, la reducción de ingresos y la pérdida del sentido de propósito tras la jubilación. A ello se suman los prejuicios y la discriminación por motivos de edad.

Por ello, la salud de las personas mayores no debe abordarse únicamente desde el punto de vista físico. La posibilidad de mantener vínculos sociales, participar en la comunidad, conservar la autonomía y contar con redes de apoyo también resulta fundamental para su bienestar.

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Una población que requiere mayor protección

Los 5.055.316 peruanos de 60 años a más representan una parte cada vez más importante de la población nacional. En ese contexto, el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores no solo busca reconocer sus aportes, sino también poner sobre la mesa los problemas que todavía afectan a este grupo.

Las cifras de violencia y los datos sobre soledad y salud mental muestran que llegar a la vejez no debería significar enfrentar abandono, maltrato o aislamiento.

El desafío para el Perú pasa por fortalecer los servicios de atención y cuidado, prevenir todas las formas de violencia y promover espacios donde las personas mayores puedan mantener sus vínculos sociales y ejercer plenamente sus derechos.

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