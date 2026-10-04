Vecinos y adultos mayores fueron evacuados por el humo del incendio en los acantilados de Miraflores

Cerca de doce unidades de socorristas acudieron al acantilado de Miraflores para sofocar el fuego que consumió maleza y geomallas sintéticas cerca del parque Domodossola este domingo por la mañana (Latina)

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Un siniestro de regular magnitud se desató esta mañana 4 de octubre de 2026 en los acantilados de la Costa Verde, a la altura del parque Domodossola, en el distrito de Miraflores. El fuego, que se inició minutos después de las 9:00 a. m., arrasó con la maleza y las geomallas sintéticas del talud. Las primeras versiones apuntan a que el origen habría sido accidental: un cigarrillo encendido habría bastado para desatar la emergencia.

La columna de humo blanco que se elevó desde el acantilado fue visible desde distintos puntos del distrito y de zonas aledañas, y el viento se encargó de trasladar esa humareda hacia el área urbana, donde residentes y vecinos debieron tomar medidas de protección de inmediato.

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Cerca de 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú se desplegaron en el lugar para contener las llamas y evitar que avanzaran hacia infraestructuras próximas como el centro comercial Larcomar y la sede del Colegio Médico.

La humareda envolvió edificios y alertó a residentes del entorno

El humo del incendio en los acantilados de Miraflores se desplazó hacia edificios de Fátima y el Colegio Médico. Las autoridades pidieron a los vecinos extremar precauciones para evitar inhalar el aire contaminado. (Latina)

El desplazamiento del viento convirtió el humo en la principal amenaza para el entorno urbano inmediato. La nube se extendió hacia los edificios cercanos a la zona de Fátima y al sector del Colegio Médico del Perú, lo que obligó a las autoridades a alertar a los residentes para que extremaran precauciones y evitaran exponerse al aire contaminado.

La situación se volvió especialmente crítica en los minutos posteriores al inicio del siniestro, cuando la concentración de humo comenzó a dificultar la visibilidad y a afectar la calidad del aire en las inmediaciones.

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El Brigadier Mayor del Cuerpo de Bomberos del Perú, Mario Casaretto, fue claro al describir el panorama desde el terreno: “Ahí está la parte superior del Colegio Médico, como usted bien lo dice, está Fátima. Ahí tenemos un problema coordinando con las casas de las personas adultos mayores de Fátima, que el humo prácticamente está envolviendo la zona para que se le ponga buen recaudo, no solamente a esa zona, sino también a la gente que ve que el viento lleva el humo contra edificios que tienen que tener las precauciones para no inhalar el humo que se esté emanando producto de esta emergencia”.

La advertencia del brigadier resumió la doble dimensión del problema: por un lado, el foco activo en el acantilado; por el otro, la propagación aérea que convertía a los edificios residenciales en receptores involuntarios de gases y partículas.

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Evacuación preventiva de adultos mayores de Fátima

Una casa de reposo para adultos mayores fue evacuada de manera preventiva ante la presencia de humo. Equipos de salud trasladaron a los residentes hacia un lugar seguro por el riesgo respiratorio. (América TV)

El punto de mayor vulnerabilidad identificado por los equipos de emergencia fue la casa de reposo para personas adultas mayores ubicada en las cercanías de la zona de Fátima. La proximidad del establecimiento al corredor por donde el viento canalizaba el humo determinó que las autoridades sanitarias actuaran sin demora. El sector Salud activó su protocolo de respuesta ante emergencias y dispuso el traslado inmediato de los residentes del hogar hacia un lugar seguro, fuera del radio de afectación.

Para concretar la evacuación, se desplegaron unidades y ambulancias del ESTAE —el Equipo de Soporte y Trauma de Atención de Emergencias— que trasladaron a los adultos mayores con la premura que exigía la situación. La condición de vulnerabilidad de esa población, más susceptible a los efectos respiratorios del humo, fue el factor determinante para priorizar su resguardo por encima de cualquier otra intervención en la zona.

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La coordinación entre el personal de bomberos y los equipos de salud resultó central para que la evacuación se desarrollara de forma ordenada, en medio de una emergencia que avanzaba con rapidez sobre un área densamente poblada.

Cierre vial en la Costa Verde en plena jornada electoral

La emergencia en los acantilados obligó a cerrar el tramo sur-norte de la Costa Verde. El corte se produjo durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con miles de ciudadanos en desplazamiento. (América TV)

La emergencia tuvo además un impacto directo sobre la circulación vehicular en uno de los corredores costeros más transitados de Lima. Las autoridades dispusieron el cierre de la Costa Verde en el sentido sur-norte, lo que generó desvíos obligatorios para los conductores que utilizaban esa vía durante la mañana del domingo.

La restricción adquirió una dimensión adicional por el contexto del día: la jornada correspondía a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por lo que miles de ciudadanos se movilizaban hacia sus centros de votación. Las autoridades instaron a los conductores a optar por rutas alternativas para no verse atrapados en los cortes y llegar a tiempo a ejercer su derecho al sufragio.

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Mientras tanto, los bomberos continuaban trabajando para sofocar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran predios de mayor envergadura en las inmediaciones, entre ellos el complejo comercial Larcomar, ubicado sobre el mismo borde del acantilado.