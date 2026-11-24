Si bien la normativa laboral no contempla una ampliación automática del descanso, sí establece alternativas que permiten a los trabajadores acceder a un periodo libre más prolongado. Foto: Conde Travel

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Los trabajadores que buscan aprovechar los feriados de diciembre para disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso tendrán que considerar que el lunes 7 será una jornada laboral habitual. Hasta el momento, el Gobierno no ha dispuesto que esta fecha sea declarada día no laborable, por lo que quienes deseen ausentarse deberán coordinar previamente con sus empleadores las condiciones para recuperar las horas o utilizar parte de sus vacaciones.

Aunque no existe una disposición que permita extender automáticamente el descanso, hay mecanismos contemplados en la normativa laboral que pueden facilitar este objetivo. Los abogados laboralistas César Puntriano y Jorge Acevedo explicaron a Andina qué alternativas tienen los trabajadores del sector público y privado, así como los acuerdos que deben establecerse para evitar inconvenientes.

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¿Cómo negociar un descanso el lunes 7 de diciembre?

Ante la posibilidad de que el Ejecutivo no declare el lunes 7 como día no laborable, el abogado laboralista César Puntriano consideró que esta medida es poco probable. Recordó que, inicialmente, el Gobierno había planteado reducir la cantidad de feriados y luego optó por reorganizar estas fechas.

Frente a este panorama, el especialista identificó distintas fórmulas para que los trabajadores puedan unir el lunes con los feriados del martes 8 y miércoles 9. Una de ellas consiste en solicitar un día de vacaciones, siempre que la empresa acepte descontarlo del periodo vacacional acumulado.

Otra posibilidad es pactar que el trabajador no asista el lunes y recupere las horas posteriormente mediante jornadas adicionales. Esta compensación también puede adelantarse, por ejemplo, trabajando horas extra durante los días que restan de noviembre, siempre que las condiciones queden establecidas en un acuerdo escrito.

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También se puede acordar que el trabajador tome libre el lunes y compense ese tiempo después con horas adicionales de trabajo. Foto: Superprof Perú

Puntriano mencionó una tercera alternativa: laborar durante un domingo para compensar el día solicitado. Según explicó, el trabajo efectuado durante el descanso semanal puede recuperarse con otro día libre, sin que necesariamente corresponda un pago adicional por esa jornada.

¿Se pueden fraccionar las vacaciones por un solo día?

El abogado laboralista Jorge Acevedo recordó que la legislación permite dividir el periodo vacacional y utilizar hasta 15 días en jornadas individuales. Esta disposición abre la posibilidad de pedir el lunes 7 de diciembre como un día de vacaciones, sin necesidad de solicitar una semana completa de descanso.

Sin embargo, esta modalidad requiere la aceptación del empleador. El trabajador puede plantear la fecha que desea utilizar, pero no tiene la facultad de imponer unilateralmente el cambio de su jornada laboral.

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Acevedo también señaló que existe la opción de gestionar una licencia con goce de haber compensable. Bajo esta modalidad, la persona recibe su remuneración habitual pese a no trabajar ese día, con el compromiso de recuperar posteriormente el tiempo correspondiente.

La recuperación puede acordarse mediante horas adicionales durante otras jornadas, trabajo los sábados o domingos e incluso horas extras pendientes de compensación. El mecanismo debe quedar definido entre ambas partes para establecer cómo se devolverá el tiempo concedido.

El trabajador puede proponer el día que desea tomar libre, pero no decidir por cuenta propia una modificación de su horario laboral. Foto: Perú Info

¿Qué acuerdos deben quedar por escrito?

Los especialistas coincidieron en que ninguna de estas alternativas puede aplicarse por decisión exclusiva del trabajador. Por ello, no es suficiente comunicar a la empresa que no se asistirá el lunes 7 y que las horas serán recuperadas en otra fecha.

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En el caso de la compensación mediante sobretiempo, César Puntriano precisó que debe existir un acuerdo previo por escrito. Esto permite establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la recuperación de las horas y evitar que surjan discrepancias posteriormente.

Por su parte, Jorge Acevedo indicó que los acuerdos pueden formalizarse mediante documentos físicos o a través de las plataformas digitales de las empresas, siempre que estos medios permitan comprobar la autenticidad de la solicitud y la aceptación del empleador.

El abogado recomendó que, cuando se tramite una licencia con goce de haber compensable, se especifique claramente la forma en que se recuperará el tiempo no trabajado. De esta manera, ambas partes tendrán constancia de las condiciones pactadas.

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¿Cuáles son los feriados de diciembre de 2026?

El último mes del año contempla tres feriados nacionales. El primero será el martes 8 de diciembre, por la celebración de la Inmaculada Concepción; el segundo, el miércoles 9, en conmemoración de la Batalla de Ayacucho; y el tercero, el viernes 25, por Navidad.

No basta con informar a la empresa que se faltará el lunes 7 y que el tiempo será compensado posteriormente. Foto: difusión

Estas fechas están reconocidas en el Decreto Legislativo N.° 713, que regula los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

La legislación también establece las condiciones de pago para quienes deban trabajar durante un feriado. Si el empleado presta servicios en esas fechas y no recibe un descanso sustitutorio, tiene derecho a percibir tres conceptos: la remuneración correspondiente al feriado, el pago por la jornada efectivamente trabajada y una sobretasa del 100%.

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En términos prácticos, este beneficio equivale a tres remuneraciones diarias. No obstante, si el empleador concede otro día de descanso en reemplazo del feriado trabajado, no corresponde abonar la sobretasa adicional.