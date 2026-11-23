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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,78 soles, lo que representa una disminución de 0,3% en comparación con el precio de cierre de 3,79 soles de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,82%, aunque su variación interanual muestra una caída del -5,35%.

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