Perú

Francis Allison: “Rafael López Aliaga es racista, misógino, mentiroso (...) y un cobarde con los delincuentes”

El candidato de Avanza País cuestionó al líder de Renovación Popular por su gestión y lanzó críticas contra su respuesta ante la inseguridad ciudadana

Francis Allison
Francis Allison cuestionó a Rafael López Aliaga y lanzó duras críticas contra su gestión al frente de la Municipalidad de Lima
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El candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, cuestionó este miércoles al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien acusó de mantener una actitud distante frente a los ciudadanos y lanzó críticas sobre la transparencia de su gestión.

“Rafael López Aliaga es el típico rico de antes, de los cincuentas, ese que creía que estaba sobre la ley y sobre la gente, que creía que era más importante”, opinó en diálogo con la radio Exitosa.

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Allison acusó además al aspirante a primer regidor del municipio capitalino de ser “racista, clasista, misógino” y “claramente mentiroso”, y cuestionó presuntas irregularidades en la ejecución de obras.

“Claramente puedo decir que su gestión no es transparente, la cantidad de obras a dedo. O sea, él tiene mucho que explicar respecto también a la honorabilidad de la gestión. Yo me pregunto claramente, ¿el señor es corrupto o tonto? Porque o él se lleva la plata o en sus narices se la llevaron y él no se dio cuenta", avanzó.

Allison acusó al alcalde de ser “racista, clasista, misógino” y “claramente mentiroso”, además de poner en duda la transparencia de su administración
Allison acusó al alcalde de ser “racista, clasista, misógino” y “claramente mentiroso”, además de poner en duda la transparencia de su administración

Allison también cuestionó la actitud de López Aliaga frente a la prensa y los ciudadanos, a quienes, según dijo, trata de forma “muy achorada” y “malcriada” cuando recibe preguntas que no le gustan, así como frente a las mujeres, aunque sostuvo que no mantiene la misma postura ante la delincuencia.

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“Es un cobarde con los delincuentes. O sea, a la hora de elegir al enemigo, yo me peleo pues con los maleantes, yo sí los enfrento firmemente, yo ofrezco seguridad ciudadana a la gente, ofrezco pagar recompensas”, dijo.

“Curiosamente, a la hora de luchar contra la inseguridad ciudadana, te ofrece que Carlos Álvarez, un cómico, sea quien te conteste el teléfono cuando te extorsionan, gente que te matan. Se burla de la necesidad y la desesperanza y el miedo de los ciudadanos cuando dice que su plan es que Carlos Álvarez te proteja”, agregó.

Al igual que el candidato de Avanza País, Daniel Urresti (Podemos Perú) también cuestionó al exalcalde por los insultos homófobos dirigidos contra su rival electoral Carlos Bruce, a cinco días de las elecciones regionales y municipales del próximo domingo.

Carlos Bruce es el actual alcalde de Surco.
El candidato de Avanza País planteó una polémica interrogante sobre la gestión municipal: “¿Eres corrupto o eres tonto?”

“¿De dónde grita (López Aliaga)? Desde dentro del clóset, que abre la puertita y dice: ‘¡Bebita!’. Y lo cierra de nuevo y se queda adentro”, afirmó entre risas.

Urresti diferenció la situación de Bruce, quien ha hablado públicamente sobre su homosexualidad desde 2024, de la de López Aliaga, sobre quien aseguró que existe, en su opinión, “un secreto a voces” y personas que “dudan” sobre su orientación sexual.

“Entonces, él cuando le dice bebita a otra, ¿de dónde grita? Desde dentro del clóset”, insistió.

Los ciudadanos elegirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de vicegobernadores, consejeros y regidores, para un total de 13.148 autoridades.

En Lima Metropolitana se elegirá al alcalde de la capital y a otros 42 alcaldes distritales. La atención electoral se concentra especialmente en la disputa por el municipio capitalino, en la que participan 26 organizaciones políticas.

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