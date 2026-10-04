Perú

Victoria pírrica en las exportaciones: sostuvieron más de 1,5 millones de empleos, pero 12 de 15 sectores cayeron

La joyería colapsa y retrocede 75,1%, mientras arándanos, paltas, uvas, espárragos y mangos contuvieron el eslabón agroexportador peruano, según ADEX. ¿Cómo le fue a los concentrados de cobre?

exportaciones
El empleo asociado a las exportaciones tradicionales aumentó un 27,6%, mientras que el sector no tradicional descendió un 6%.
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Las exportaciones peruanas estuvieron asociadas a más de 1 millón 513 mil empleos directos en el periodo anualizado entre agosto de 2025 y julio de 2026, un aumento de 7,6% frente a los 12 meses previos, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El avance del indicador estuvo impulsado por la minería, la agroindustria y el agro tradicional. Sin embargo, el resultado general convivió con una caída del empleo en 12 de los 15 sectores analizados, entre ellos joyería, confecciones, maderas y metalmecánica.

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Los puestos vinculados a las exportaciones equivalen al 32,3% del empleo formal privado

El reporte “Empleo asociado a las exportaciones – julio 2026” calculó 786 mil 308 empleos vinculados a envíos no tradicionales y 727 mil 355 relacionados con productos tradicionales.

Mientras el empleo del rubro tradicional creció 27,6%, los puestos asociados a las exportaciones no tradicionales retrocedieron 6% frente al periodo de agosto de 2024 a julio de 2025.

El Banco Central de Reserva del Perú informó que, a julio de 2026, el país contaba con 4 millones 700 mil empleos privados formales, 6,1% más en comparación con un año antes. Bajo esa referencia, los puestos directamente relacionados con las exportaciones representaron 32,3% del total.

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Hemenster - joyeria
Doce de los quince sectores económicos analizados redujeron los puestos de trabajo vinculados a sus ventas al exterior.

La agroindustria y la minería concentraron casi 1,1 millones de puestos de trabajo

La agroindustria lideró la generación de empleo exportador, con 575 mil 827 puestos, seguida por la minería, con 484 mil 866, y el agro tradicional, con 225 mil 678.

Los tres rubros concentraron 84,9% de los empleos asociados a las ventas al exterior. El reporte atribuyó este resultado a la demanda por arándanos, paltas, uvas, espárragos y mangos, además de café y azúcar. También incidieron los envíos de cobre, oro, cinc, hierro, molibdeno y plomo.

Pese a ese impulso, solo agro tradicional, minería primaria y pesca y acuicultura cerraron el periodo con una variación positiva. Los dos primeros sectores crecieron 29,4%, mientras pesca y acuicultura avanzó 8,4%.

Joyería, confecciones y pesca tradicional registraron las mayores caídas

La joyería encabezó las contracciones, con una reducción de 75,1% en los empleos directos asociados a sus exportaciones. Le siguieron la pesca tradicional, con una caída de 20,7%, las confecciones, con 14,6%, las maderas, con 12,7%, y la metalmecánica, con 12,5%.

El comportamiento de los sectores muestra una concentración del crecimiento del empleo exportador en actividades primarias y agroindustriales, mientras varias ramas manufactureras registraron descensos en sus puestos asociados a los despachos internacionales.

agroexportacion frutas
La agroindustria encabezó la generación de puestos exportadores con 575.827 empleos, impulsada por la demanda de frutas y hortalizas.

Estados Unidos fue el principal destino por empleos asociados a los envíos

Estados Unidos encabezó la lista de mercados que más puestos de trabajo directos generaron en el Perú, con 365 mil 133. La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con 307 mil 162, seguida por China, con 293 mil 843.

Canadá aportó 70 mil 593 empleos e India 68 mil 017. En términos de crecimiento interanual, Australia registró la mayor expansión, con 153,2%, seguida por India, con 64,5%, y China, con 25,9%.

Por continentes, Asia fue el principal generador de puestos asociados a las exportaciones, con 474 mil 346. América del Norte registró 468 mil 223, Europa 371 mil 092, América Latina 172 mil 959, Oceanía 21 mil 719 y África 5 mil 114.

La costa concentró siete de cada 10 empleos ligados a las exportaciones

La costa, incluida Lima y Callao, concentró 73,1% de los empleos exportadores. Ocho de sus 11 regiones elevaron sus cifras: Arequipa, Áncash, Tacna, Tumbes, Moquegua, Lambayeque, La Libertad e Ica.

La zona andina reunió 23,9% del total y la Amazonía 2,9%, pese a abarcar cerca de 60% del territorio nacional. Lima lideró el ranking regional con 289 mil 596 empleos, seguida por Ica, La Libertad, Cajamarca y Piura.

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