Yiddá Eslava y Julián Zucchi dejan atrás las diferencias y se reconcilian con un abrazo

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se abrazan durante un programa tras resolver sus diferencias.

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Yiddá Eslava y Julián Zucchi dejaron atrás las diferencias y se abrazaron durante una nueva aparición pública juntos. La escena ocurrió el 2 de octubre en Suena WOW, el pódcast que conduce el actor argentino, y mostró una dinámica distinta a la que ambos habían expuesto después de su separación.

La actriz asistió al programa en medio de la promoción de sus proyectos artísticos. Frente a las cámaras, conversó con el padre de sus hijos y compartió un abrazo que generó comentarios entre los seguidores de la expareja.

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El acercamiento llamó la atención porque, en anteriores intervenciones públicas, Yiddá Eslava y Julián Zucchi habían dejado al descubierto las tensiones que atravesaron tras el fin de su relación. Esta vez, el tono fue diferente: intercambiaron gestos de complicidad y pusieron el foco en el vínculo que construyen como padres.

Después de su paso por el espacio digital, Eslava explicó que la invitación tuvo un motivo laboral, pero también respondió a la intención de mantener una relación más estable con Zucchi.

Julián Zucchi manda mensaje y pide perdón a nanas de sus hijos. (Foto: Captura de IG)

“Recibí la invitación para ir al podcast de Juli. Como ando en campaña para promocionar mi show, acepté. Además, su programa me parece muy bueno”, declaró al diario Trome.

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La intérprete precisó que el abrazo no implicó un cambio en su situación sentimental. “Ese abrazo tan necesario no es de pareja, sino de padres que después de mucho lograron estar bien por sus hijos”, sostuvo en declaraciones recogidas por el medio peruano.

Para la actriz, la prioridad está en el bienestar de los menores y en la posibilidad de sostener una comunicación sin los conflictos que marcaron etapas anteriores. La expareja comparte la crianza de sus hijos y busca consolidar acuerdos que les permitan acompañarlos de forma conjunta.

“Es lo que nos une, siempre vamos a ser familia”, expresó Eslava. También señaló que ambos lograron encontrar una nueva forma de relacionarse, basada en el respeto y en una convivencia más ordenada como padres.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se abrazan en un estudio de grabación tras resolver sus diferencias personales.

La protagonista de La habitación negra definió esa dinámica como un trabajo en equipo. “Estamos contentos de haber encontrado el equilibrio en la amistad, el respeto, en poder llevarnos mucho mejor como padres, porque es lo que somos: un equipo como papás”, afirmó.

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Yiddá Eslava aclaró que no habrá reconciliación

El abrazo difundido en el pódcast provocó especulaciones en redes sociales sobre una eventual vuelta de la pareja. Varios usuarios interpretaron el encuentro como una señal de que la relación sentimental podía reanudarse, luego de los conflictos que ambos hicieron públicos tras la ruptura.

Eslava descartó esa posibilidad y estableció que el acercamiento responde a un proceso de amistad y coparentalidad. La actriz remarcó que los dos tienen definidos los límites de su relación actual.

“Estamos retomando un poco la amistad, pero dejando en claro que estamos bien así”, dijo. Para la artista, la familia no depende de que ella y Zucchi retomen el matrimonio o una relación de pareja.

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“Se puede ser familia sin necesidad de ser pareja”, puntualizó la actriz, quien continúa enfocada en sus actividades profesionales y en la promoción de su espectáculo.

Yiddá Eslava agradeció públicamente a Julián Zucchi por hacerse cargo de sus hijos mientras ella participa en el reality show ‘La Granja VIP’. (Panamericana TV)

El mensaje también apuntó a frenar las interpretaciones surgidas después de la emisión de Suena WOW. Aunque el intercambio fue recibido de forma positiva por parte de una porción de sus seguidores, Eslava sostuvo que el vínculo con Zucchi se limita a la amistad y a la responsabilidad compartida por sus hijos.

La reaparición conjunta dejó así una imagen de distensión entre ambos. Tras un periodo de diferencias expuestas en televisión y redes sociales, Yiddá Eslava y Julián Zucchi mostraron que buscan sostener una relación respetuosa como padres, sin que ello suponga una reconciliación amorosa.

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