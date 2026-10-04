Perú

Yiddá Eslava y Julián Zucchi dejan atrás las diferencias y se reconcilian con un abrazo

La expareja reapareció nuevamente junta de manera pública en el pódcast del argentino

Un hombre con camiseta blanca abraza a una mujer de espaldas en un estudio de grabación iluminado
Yiddá Eslava y Julián Zucchi se abrazan durante un programa tras resolver sus diferencias.
Guardar

Yiddá Eslava y Julián Zucchi dejaron atrás las diferencias y se abrazaron durante una nueva aparición pública juntos. La escena ocurrió el 2 de octubre en Suena WOW, el pódcast que conduce el actor argentino, y mostró una dinámica distinta a la que ambos habían expuesto después de su separación.

La actriz asistió al programa en medio de la promoción de sus proyectos artísticos. Frente a las cámaras, conversó con el padre de sus hijos y compartió un abrazo que generó comentarios entre los seguidores de la expareja.

PUBLICIDAD

El acercamiento llamó la atención porque, en anteriores intervenciones públicas, Yiddá Eslava y Julián Zucchi habían dejado al descubierto las tensiones que atravesaron tras el fin de su relación. Esta vez, el tono fue diferente: intercambiaron gestos de complicidad y pusieron el foco en el vínculo que construyen como padres.

Después de su paso por el espacio digital, Eslava explicó que la invitación tuvo un motivo laboral, pero también respondió a la intención de mantener una relación más estable con Zucchi.

Julián Zucchi manda mensaje y pide perdón a nanas de sus hijos.
Julián Zucchi manda mensaje y pide perdón a nanas de sus hijos. (Foto: Captura de IG)

“Recibí la invitación para ir al podcast de Juli. Como ando en campaña para promocionar mi show, acepté. Además, su programa me parece muy bueno”, declaró al diario Trome.

PUBLICIDAD

La intérprete precisó que el abrazo no implicó un cambio en su situación sentimental. “Ese abrazo tan necesario no es de pareja, sino de padres que después de mucho lograron estar bien por sus hijos”, sostuvo en declaraciones recogidas por el medio peruano.

Para la actriz, la prioridad está en el bienestar de los menores y en la posibilidad de sostener una comunicación sin los conflictos que marcaron etapas anteriores. La expareja comparte la crianza de sus hijos y busca consolidar acuerdos que les permitan acompañarlos de forma conjunta.

“Es lo que nos une, siempre vamos a ser familia”, expresó Eslava. También señaló que ambos lograron encontrar una nueva forma de relacionarse, basada en el respeto y en una convivencia más ordenada como padres.

Un hombre con camiseta blanca abraza a una mujer en un set con una pantalla de fondo y luces decorativas
Yiddá Eslava y Julián Zucchi se abrazan en un estudio de grabación tras resolver sus diferencias personales.

La protagonista de La habitación negra definió esa dinámica como un trabajo en equipo. “Estamos contentos de haber encontrado el equilibrio en la amistad, el respeto, en poder llevarnos mucho mejor como padres, porque es lo que somos: un equipo como papás”, afirmó.

Yiddá Eslava aclaró que no habrá reconciliación

El abrazo difundido en el pódcast provocó especulaciones en redes sociales sobre una eventual vuelta de la pareja. Varios usuarios interpretaron el encuentro como una señal de que la relación sentimental podía reanudarse, luego de los conflictos que ambos hicieron públicos tras la ruptura.

Eslava descartó esa posibilidad y estableció que el acercamiento responde a un proceso de amistad y coparentalidad. La actriz remarcó que los dos tienen definidos los límites de su relación actual.

Estamos retomando un poco la amistad, pero dejando en claro que estamos bien así”, dijo. Para la artista, la familia no depende de que ella y Zucchi retomen el matrimonio o una relación de pareja.

Se puede ser familia sin necesidad de ser pareja”, puntualizó la actriz, quien continúa enfocada en sus actividades profesionales y en la promoción de su espectáculo.

Imagen dividida mostrando a Yiddá Eslava riendo a la izquierda y a Julián Zucchi con la mano cerca de su boca a la derecha, ambos mirando al frente
Yiddá Eslava agradeció públicamente a Julián Zucchi por hacerse cargo de sus hijos mientras ella participa en el reality show ‘La Granja VIP’. (Panamericana TV)

El mensaje también apuntó a frenar las interpretaciones surgidas después de la emisión de Suena WOW. Aunque el intercambio fue recibido de forma positiva por parte de una porción de sus seguidores, Eslava sostuvo que el vínculo con Zucchi se limita a la amistad y a la responsabilidad compartida por sus hijos.

La reaparición conjunta dejó así una imagen de distensión entre ambos. Tras un periodo de diferencias expuestas en televisión y redes sociales, Yiddá Eslava y Julián Zucchi mostraron que buscan sostener una relación respetuosa como padres, sin que ello suponga una reconciliación amorosa.

Temas Relacionados

Yiddá EslavaJulián Zucchiéru-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ONPE confirma que ningún local de votación fue afectado por incendio en Miraflores

Una enorme nube de humo blanco pudo ser observada desde distintos puntos del distrito, incluido el parque Kennedy y sus alrededores

ONPE confirma que ningún local de votación fue afectado por incendio en Miraflores

Incendio en Miraflores EN VIVO: enorme nube de humo cerca a Larcomar cubre parte del distrito

El siniestro ocurre en el acantilado de la Costa Verde y más de 15 unidades de la Compañía de Bomberos del Perú llegaron a la zona para las labores correspondientes

Incendio en Miraflores EN VIVO: enorme nube de humo cerca a Larcomar cubre parte del distrito

Elecciones regionales y municipales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. Sigue en vivo las últimas noticias, incidencias en los locales de votación, instalación de mesas, participación ciudadana y resultados oficiales de la ONPE, además de toda la información que necesitas para votar

Elecciones regionales y municipales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

La periodista no dudó en hacerle un curioso comentario a su colega en plena jornada electoral

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Daniel Urresti califica de “pusilánime” al JNE por no aclarar situación de exalcaldes en las listas municipales

El candidato de Podemos Perú preguntó quién asumiría la alcaldía si una de estas fórmulas gana las elecciones municipales

Daniel Urresti califica de “pusilánime” al JNE por no aclarar situación de exalcaldes en las listas municipales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Susel Paredes llamó a respetar los resultados electorales: “El que manda es el pueblo”

Susel Paredes llamó a respetar los resultados electorales: “El que manda es el pueblo”

Elecciones 2026: Francis Allison llama a los ciudadanos a que “voten por quien crean”

Candidatos a la alcaldía de Lima para las Elecciones municipales y regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

¿Dónde votar HOY en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: qué se elige, cómo se vota y qué debes saber hoy domingo 4 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

DEPORTES

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”