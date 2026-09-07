Perú

Se hundió la joyería peruana: exportaciones cayeron 71,8% en el primer semestre de 2026 tras arancel en EEUU

Estados Unidos redujo su participación en las exportaciones peruanas de joyería del 85% al 47,9% y recibió envíos por USD 11,215 millones, alertó ADEX

Joyería
Los artículos de joyería de metales preciosos fueron la principal partida exportada de Perú, con USD 19,844 millones entre enero y junio de 2026.
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Las exportaciones peruanas de joyería y orfebrería sumaron USD 23 millones 397 mil entre enero y junio de 2026, una cifra que implicó una caída de 71,8% frente al mismo periodo de 2025, cuando los despachos alcanzaron USD 82 millones 844 mil.

La Asociación de Exportadores (ADEX) atribuyó el retroceso a la menor demanda de Estados Unidos, principal mercado de destino para el sector.

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Estados Unidos redujo a la mitad su peso en envíos peruanos

El mercado estadounidense concentraba en años previos cerca del 85% de las exportaciones peruanas de joyas. Durante el primer semestre de este año, esa participación descendió a 47,9%, de acuerdo con cifras de ADEX.

Los despachos hacia la nación norteamericana totalizaron USD 11 millones 215 mil, lejos de los USD 71 millones 100 mil registrados entre enero y junio de 2025. El gremio exportador señaló que las condiciones arancelarias aplicadas por ese país afectaron la demanda y las decisiones de compra de los importadores.

Joyería - Joyas - Peru
El alza del arancel de Estados Unidos del 10% al 12,5% dejó a Perú en desventaja frente a México y Jordania en el mercado de joyería.

Hasta el 24 de julio, la oferta peruana de joyería estaba sujeta a una tasa arancelaria de 10%. Desde esa fecha, el gravamen aumentó a 12,5%. México y Jordania, competidores del rubro en ese mercado, mantienen una tasa de 10%, según informó la institución.

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La diferencia arancelaria habría llevado a clientes estadounidenses a retrasar sus órdenes de compra y, en algunos casos, a cancelar pedidos. El impacto alcanzó sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que exportan directamente o que proveen productos y servicios a la cadena de joyería y orfebrería.

México fue el segundo destino y aumentó sus compras

México se ubicó como el segundo principal destino de la joyería peruana, con compras por US$ 8 millones durante los primeros seis meses de 2026. Ese monto representó un crecimiento de 11,6% respecto al mismo lapso del año anterior.

También figuraron entre los mercados de destino España, Chile, Ecuador, Canadá, Francia, Argentina, Colombia y Bolivia. La principal partida exportada fue la de artículos de joyería de metales preciosos, que acumuló US$ 19 millones 844 mil en el periodo analizado.

exportaciones
Las pymes de joyería y orfebrería de Perú fueron las más afectadas por la caída de pedidos en Estados Unidos, según ADEX.

El retroceso del primer semestre profundizó la contracción que ya había mostrado el sector en 2025. Ese año, las exportaciones peruanas de joyería al mundo llegaron a US$ 105 millones, un descenso de 46,8% frente a los US$ 197 millones registrados en 2024.

ADEX indicó que el desempeño del rubro se deterioró a partir de abril de 2025, después de la aplicación del arancel en Estados Unidos. En ese año, 118 empresas realizaron envíos al exterior y el sector generó 2.928 puestos de trabajo, de los cuales 1.885 fueron empleos directos.

ADEX realizará un congreso para fortalecer al sector

Frente a este escenario, ADEX organizará el VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería el 26 y 27 de noviembre. La actividad buscará reforzar las capacidades de las empresas y promover la internacionalización de la cadena productiva.

El programa incluirá exposiciones de especialistas peruanos y extranjeros sobre desarrollo de marca, costeo, precios de exportación, fotografía estratégica, artesanía, lujo y participación en ferias internacionales.

ADEX
ADEX convocó al VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería en noviembre.

Además, habrá un panel titulado “El reto no es exportar, es mantenerse”, donde firmas con experiencia en mercados externos expondrán sus estrategias. El encuentro también incorporará un espacio dedicado al panorama internacional de la joyería peruana y mundial.

Antes de ese congreso, algunas empresas participarán en el pabellón EA Gift & Souvenirs de Expoalimentaria, prevista del 23 al 25 de septiembre. Entre las firmas anunciadas figuran Lovandi, con joyas de oro, plata y enchapadas en oro, y Urin Huanca, dedicada a la artesanía y joyería artesanal.

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