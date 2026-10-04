Perú

Elecciones 2026: intervienen a electores en Machupicchu y Pimentel por presuntamente fotografiar sus votos en la cámara secreta

Ambos hechos ocurrieron durante la jornada electoral de este domingo 4 de octubre y quedaron bajo conocimiento de las autoridades para las diligencias correspondientes

Machupicchu, en Cusco, y Pimentel, en Lambayeque, registraron intervenciones relacionadas con presuntas fotografías de votos. Composición: Infobae
Machupicchu, en Cusco, y Pimentel, en Lambayeque, registraron intervenciones relacionadas con presuntas fotografías de votos. Composición: Infobae
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Un elector fue intervenido por la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el distrito de Machupicchu, luego de que presuntamente fotografiara su voto dentro de la cámara secreta. El hecho ocurrió este domingo 4 de octubre y quedó bajo conocimiento de las autoridades competentes.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el incidente, la persona habría registrado en una imagen la opción que marcó en la cédula antes de depositarla en el ánfora. El voto correspondía a la agrupación política Perú Primero y, tras detectarse la fotografía, fue declarado nulo.

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La intervención ocurrió durante el desarrollo normal de la jornada electoral en Machupicchu. Efectivos policiales y representantes del Ministerio Público participaron en las diligencias destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo la toma de la fotografía y determinar las acciones que correspondan.

El caso se suma a otro incidente reportado en la región Lambayeque, donde un ciudadano identificado como Oliver Talledo fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de fotografiar su cédula dentro de la cabina de votación de un local ubicado en Pimentel, Chiclayo. Ambos hechos están vinculados con la prohibición del uso de dispositivos para registrar imágenes dentro de la cámara secreta.

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Intervención policial y fiscal tras el incidente

Un elector habría fotografiado la opción que marcó en su cédula dentro de la cámara secreta. Su voto correspondía a Perú Primero y fue declarado nulo.
Un elector habría fotografiado la opción que marcó en su cédula dentro de la cámara secreta. Su voto correspondía a Perú Primero y fue declarado nulo.

La persona involucrada en el caso de Machupicchu fue intervenida por efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la toma de la fotografía y determinar si existe alguna responsabilidad conforme a la normativa vigente.

La intervención no implica por sí misma una determinación de responsabilidad penal. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán evaluar los hechos y las evidencias obtenidas durante las diligencias.

La prohibición de utilizar dispositivos para registrar imágenes dentro de la cámara secreta forma parte de las disposiciones electorales aplicables durante el sufragio. El objetivo es preservar las condiciones del voto y evitar que pueda conocerse o difundirse la opción elegida por un elector.

Otro elector fue detenido en Pimentel por fotografiar su cédula

Un ciudadano fue intervenido por agentes de la Policía Nacional en el colegio Jesús El Buen Pastor, en Pimentel, Chiclayo, tras ser señalado por presuntamente fotografiar su cédula de sufragio dentro de la cabina de votación. Exitosa

En Lambayeque, un hecho similar ocurrió en una mesa de sufragio ubicada en la institución educativa inicial Jesús Mi Buen Pastor, en el distrito de Pimentel, Chiclayo.

El ciudadano fue identificado como Oliver Talledo y, según la información proporcionada, fue intervenido por agentes de la Policía Nacional luego de que presuntamente fotografiara su cédula al interior de la cabina de votación.

El caso ocurrió en la mesa de sufragio 033485. Según la información atribuida a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de la ONPE en Chiclayo, el ciudadano fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Un video registrado por ciudadanos que se encontraban en el local muestra al intervenido bajo custodia de un agente policial mientras se realizaba la revisión de su teléfono celular. Las diligencias quedaron a cargo de las autoridades competentes.

JNE precisa prohibición del uso de celulares dentro de la cámara secreta

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El Jurado Nacional de Elecciones precisó que el uso de dispositivos para fotografiar o grabar dentro de la cámara secreta está prohibido. La entidad señaló: “Está prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas y de video dentro de la cámara secreta, según dispone el artículo 11 de la Resolución Jefatural N° 000155-2026-JN/ONPE”.

El JNE también aclaró que la referencia al Código Penal está relacionada con la prohibición de dar publicidad al sentido del voto. Esta precisión establece una diferencia entre la restricción sobre el uso de dispositivos dentro de la cámara secreta y la disposición vinculada con la difusión de la opción elegida.

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