Perú

Atentado en elecciones: detonan explosivos en local de votación de Celendín y suspenden jornada electoral

La emergencia obligó a suspender la votación en este local de Sorochuco. La Policía de Cajamarca habría detenido a dos personas consideradas sospechosas tras el incidente.

Imágenes de un voraz incendio que consume las instalaciones del colegio David Sánchez Infante en Sorochuco, el cual funcionaba como local de votación durante las elecciones municipales. | Celendín Noticias
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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 fueron suspendidas en un local de votación del distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, en Cajamarca, luego de la detonación de presuntos explosivos que provocó un incendio en la Institución Educativa David Sánchez Infante. El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo 4 de octubre, mientras ciudadanos acudían a sufragar.

De acuerdo con información preliminar difundida por medios locales como Celendín Noticias, el incidente se produjo aproximadamente a las 11:30 a. m., cuando varios electores se encontraban en el colegio habilitado como local de votación. Tras las detonaciones, se inició un incendio que afectó parte de la infraestructura del centro educativo.

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Explosiones provocaron incendio en colegio

Momentos de tensión en Sorochuco tras el incendio presuntamente provocado en el colegio David Sánchez Infante. Según testigos, un grupo de personas habría lanzado bombas molotov mientras se desarrollaban las elecciones. | Celendín Noticias

Las primeras versiones señalan que se escucharon detonaciones antes de que las llamas se propagaran por las instalaciones del colegio. Las imágenes difundidas durante la cobertura periodística muestran que el fuego alcanzó el techo del inmueble y afectó aulas y ambientes utilizados como locales de votación.

Ante la emergencia, las autoridades procedieron a suspender el desarrollo de la jornada electoral en este centro, debido al riesgo para los ciudadanos, miembros de mesa y personal encargado del proceso.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la naturaleza de los objetos que habrían provocado las detonaciones. La investigación deberá determinar si efectivamente se utilizaron explosivos y bajo qué circunstancias fueron introducidos al local.

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Varias personas permanecen en un terreno de hierba ante un edificio azul con humo saliendo de su techo y montañas en el fondo
Un incendio en la Institución Educativa David Sánchez Infante de Sorochuco provoca la suspensión del proceso electoral en el local de votación. (Celendín Noticias)

Se conoció además que la Policía Nacional habría detenido a dos personas consideradas sospechosas tras el incidente registrado en el local de votación.

Las circunstancias en las que se produjeron las detenciones y la eventual relación de estas personas con las detonaciones todavía deberán ser establecidas por las autoridades.

¿Qué pasó con el material electoral?

Otro de los puntos que permanece pendiente de confirmación es la posible afectación del material electoral instalado en el colegio David Sánchez Infante.

Personas con sombreros sentadas en una colina observan el humo que emerge de un edificio escolar situado en un terreno rodeado por montañas
Pobladores observan la columna de humo provocada por un incendio en la institución educativa David Sánchez Infante de Sorochuco durante la jornada electoral. (Celendín Noticias)

De acuerdo con el reporte difundido durante la jornada, las autoridades no habían confirmado hasta ese momento daños al material electoral. Se deberá determinar si las actas, cédulas u otros documentos utilizados por las mesas de sufragio fueron alcanzados por el fuego.

La suspensión también deja pendiente establecer qué medidas se adoptarán para los electores que tenían asignado este local de votación y no pudieron completar su participación en las elecciones.

Cajamarca había sido advertida sobre riesgos durante las elecciones

El incidente ocurre un día después de que la Defensoría del Pueblo informara que su Oficina Defensorial de Cajamarca había identificado situaciones de riesgo y conflictividad electoral en el ámbito de las ODPE de Cajamarca, Chota, Cutervo y San Pablo.

La institución recomendó al Frente Policial Cajamarca reforzar las acciones de prevención y garantizar el normal desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La jornada electoral continúa en el resto del país, mientras se espera información oficial sobre lo ocurrido en Sorochuco y las medidas que se adoptarán para los electores afectados.

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