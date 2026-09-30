Perú

Ventas de arándano peruano aumentan en 80% en Estados Unidos

Entre enero y julio, los envíos de esta fruta alcanzaron los USD 620,2 millones, impulsados por una mayor demanda internacional y un crecimiento de 45,1% en el volumen exportado

El aumento de las ventas coincidió además con un mayor acercamiento comercial entre Perú y Estados Unidos.
El aumento de las ventas coincidió además con un mayor acercamiento comercial entre Perú y Estados Unidos. Foto: SilvestrePerú
Guardar

Las exportaciones peruanas de arándanos frescos mantienen una trayectoria positiva pese a las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno El Niño (FEN). En los primeros siete meses del año, las ventas de esta fruta crecieron 64,8% frente al mismo periodo de 2025.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino para este producto peruano, al concentrar más de la mitad del valor exportado. El crecimiento de las ventas hacia ese mercado también se produjo en un contexto de fortalecimiento del diálogo comercial entre Lima y Washington, que actualmente incluye conversaciones sobre medidas arancelarias y otros aspectos de la relación bilateral.

PUBLICIDAD

Estados Unidos concentra la mayor parte de los envíos

Entre enero y julio, los envíos de arándanos frescos sumaron 84,8 mil toneladas, volumen que representa un aumento de 45,1% respecto de las 58,5 mil toneladas exportadas durante el mismo periodo del año anterior. El resultado permitió que el valor de las ventas creciera a un ritmo mayor que el volumen despachado.

Estados Unidos fue el mercado que registró el mayor crecimiento entre los principales destinos. Las ventas hacia ese país llegaron a USD 347,6 millones, cifra 79,5% superior a la obtenida en los primeros siete meses de 2025 y equivalente al 56% del valor total exportado. Los Países Bajos ocuparon el segundo lugar, con USD 104,9 millones y una participación de 16,9%, mientras que China recibió productos por USD 36,1 millones, equivalente al 5,8%.

PUBLICIDAD

Durante los primeros siete meses del año, las exportaciones de arándanos frescos alcanzaron 84,8 mil toneladas.
Durante los primeros siete meses del año, las exportaciones de arándanos frescos alcanzaron 84,8 mil toneladas. Foto: AgroPerú Informa

Producción nacional mantiene expansión

En el mercado peruano, la superficie destinada al cultivo de arándanos alcanza las 29.127 hectáreas. La Libertad concentra 12.888 hectáreas, seguida de Lambayeque con 7.519 e Ica con 4.199 hectáreas. En conjunto, estas tres regiones reúnen el 84% del área nacional dedicada a esta fruta.

El desempeño productivo también muestra diferencias entre regiones. Hasta julio, La Libertad registró un incremento de 106% en su producción, asociado a la incorporación de variedades de mayor rendimiento y a condiciones climáticas favorables. En Ica, el avance estuvo relacionado principalmente con el aumento de las áreas cosechadas y la demanda existente en los mercados internacionales.

Perú mantiene liderazgo mundial

El crecimiento de los envíos ocurre mientras el Perú conserva su posición como uno de los principales actores del mercado internacional de arándanos frescos. Al cierre de 2025, el país superó a Chile y España como principal productor y exportador mundial de esta fruta.

Durante todo el año pasado, las exportaciones peruanas de arándanos superaron los USD 2.457 millones. En ese periodo se enviaron 373.514 toneladas al exterior, cantidad que representó un aumento de 14,6% respecto al volumen registrado en 2024.

El aumento de las exportaciones se da mientras Perú mantiene una posición destacada en el mercado mundial de arándanos frescos.
El aumento de las exportaciones se da mientras Perú mantiene una posición destacada en el mercado mundial de arándanos frescos. Foto: FreshFruit

Perú y Estados Unidos mantienen diálogo comercial

El desempeño de los arándanos peruanos en Estados Unidos se desarrolla en paralelo a las conversaciones que ambos países mantienen sobre su relación comercial. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se reunió en Washington D. C. con el representante comercial estadounidense, embajador Jamieson Greer, para revisar distintos asuntos de la agenda bilateral.

Durante el encuentro se abordaron las medidas arancelarias aplicadas actualmente por Estados Unidos, así como la continuidad de los intercambios técnicos. También se revisaron asuntos vinculados con el avance del Perú en materia de trabajo forzoso. “Esta reunión reafirma la voluntad de ambos países de seguir trabajando constructivamente para avanzar hacia una relación cada vez más sólida”, señaló Valencia.

La reunión forma parte del proceso de negociación sobre comercio recíproco que Estados Unidos desarrolla con diferentes socios. En el caso peruano, la primera ronda se realizó en 2025 y posteriormente continuaron los intercambios intersesionales y las conversaciones técnicas durante 2025 y 2026.

Perú y Estados Unidos mantienen además un Acuerdo de Promoción Comercial vigente desde el 1 de febrero de 2009. Para 2026, Estados Unidos figura como el segundo socio comercial más importante del Perú y como el principal destino de sus exportaciones no tradicionales.

Temas Relacionados

arándanoEstados Unidosexportaciones peruanasperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú 1-0 México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Con golazo de Jairo Vélez, la ‘blanquirroja’ viene ganando a los ‘aztecas’ en el Sports Illustrated Stadium. Los de Mano Menezes muestra otra actitud tras duro resultados con Estados Unidos. Sigue las incidencias del cotejo

Perú 1-0 México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Gol de Jairo Vélez, tras presión alta que desajustó a la defensa, para 1-0 de Perú vs México en partido amistoso por fecha FIFA 2026

El ‘Corviche’ sigue en lo suyo en la era Mano Menezes. Se hizo cargo de la apertura del marcador contra los ‘aztecas’, tras aprovechar una desconcentración en defensa

Gol de Jairo Vélez, tras presión alta que desajustó a la defensa, para 1-0 de Perú vs México en partido amistoso por fecha FIFA 2026

Carla Campos-Salazar se sumó al respaldo a ‘Cuto’ Guadalupe tras sentencia contra Magaly Medina: “La vida privada no se exhibe”

La expareja de Víctor Caballero, quien semanas atrás apareció en un ampay de ‘Magaly TV La Firme’, difundió el pronunciamiento de ‘Cuto’ en sus historias de Instagram.

Carla Campos-Salazar se sumó al respaldo a ‘Cuto’ Guadalupe tras sentencia contra Magaly Medina: “La vida privada no se exhibe”

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Conoce qué símbolos utilizar, qué errores pueden invalidar tu elección y qué papeleta corresponde según tu circunscripción

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

‘Chicho’ Salas asume un nuevo reto en la Liga 2: buscará el ascenso con la Universidad San Martín

El entrenador peruano vuelve a dirigir luego de su salida de Santos FC y tendrá la misión de conducir al cuadro ‘santo’ en la recta final del campeonato

‘Chicho’ Salas asume un nuevo reto en la Liga 2: buscará el ascenso con la Universidad San Martín
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿No puedes votar este domingo 4 de octubre en las ERM 2026? Así puedes tramitar la dispensa y evitar la multa

López Aliaga tilda de “mezquino” al Gobierno de Fujimori y advierte con usar su “arma poderosa” si frena tren Lima-Chosica

Jorge Nieto frena a Keiko Fujimori: “En lugar de amenazar (al Congreso), gobierne. El crimen sigue”

Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán reacciona al fallo que favorece a su tío ‘Cuto’ Guadalupe en juicio contra Magaly Medina

Jefferson Farfán reacciona al fallo que favorece a su tío ‘Cuto’ Guadalupe en juicio contra Magaly Medina

Zuliet Seminario, Miss Grand Perú, impactó en el desfile en traje de baño del Miss Grand International 2026

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

Yahaira Plasencia revela que fue su novio Luis Fernando quien le escribió a Magaly Medina para conciliar

DEPORTES

Perú 1-0 México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú 1-0 México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Gol de Jairo Vélez, tras presión alta que desajustó a la defensa, para 1-0 de Perú vs México en partido amistoso por fecha FIFA 2026

‘Chicho’ Salas asume un nuevo reto en la Liga 2: buscará el ascenso con la Universidad San Martín

Universitario acelera el retorno de Fabián Bustos: negociaciones avanzadas para que el DT vuelva a dirigir a los ‘cremas’

Alineaciones de Perú vs México HOY: titulares confirmados del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026