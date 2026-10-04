Perú

LlNK oficial para conocer los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales estará habilitado desde las 5 p.m.

Los centros de votación a nivel nacional iniciarán el conteo de votos una vez que cierren sus puertas a los electores. Quienes aún no hayan emitido su voto podrán hacerlo siempre que sigan al interior del local

Jornada de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ODPE Huamanga - I.E. Maricarmen Salas Distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, región Ayacucho
Jornada de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ODPE Huamanga - I.E. Maricarmen Salas Distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, región Ayacucho
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Desde el inicio de la jornada electoral convocada para hoy por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya trabaja para que los votantes puedan conocer en tiempo real los resultados del conteo de los votos y su avance.

La ONPE ya cuenta con una página web específica dedicada al contenido específico vinculado con las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a la que cualquier ciudadano puede acceder para informarse sobre cómo solicitar sus justificaciones en caso de no poder participar de las votación, además de saber más sobre las autoridades que se elegirán.

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ONPE prepara web para conocer los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales
ONPE prepara web para conocer los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales

Actualmente en la sección destacada de la web, se puede ver un gráfico que redirige a los usuarios a la sección dedicada a los resultados electorales y que será el punto de ingreso oficial para los peruanos a nivel nacional. De forma directa, el link para revisar el conteo oficial es resultadoelectoral.onpe.gob.pe

Aunque la web de resultados no estará activa desde el inicio de la jornada electoral, los ciudadanos podrán ingresar a ella a partir de las 5:00 p.m., cuando los centros de votación cierren y se inicie el proceso de conteo de votos.

ONPE prepara web para conocer los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales
ONPE prepara web para conocer los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales

Horario oficial de las Elecciones municipales y regionales 2026

Oficialmente, el proceso electoral ya empezó, y la jornada de votación iniciará con la instalación de mesas a las 6:00 a. m., hora en que deben estar presentes los miembros de mesa.

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Así podrás entenderlo mejor:

  • 6:00 a. m. - llegada de miembros de mesa, que preparan la instalación, como se les señaló en las capacitaciones
  • 7:00 a. m. - se abren las mesas de sufragio para todos los electores
  • 5:00 p. m. - se cierran las mesas de sufragio
  • 5:00 p. m. - empieza el conteo de votos de los miembros de mesa.

Si un elector llega a su local de votación luego de la hora de cierre, a las 5:00 p. m., no podrá votar y tendrá que pagar la multa por haberlo hecho. Quienes sí podrán hacerlo son las personas que se encuentren dentro del local y aún no hayan emitido su voto a la hora de cierre.

¿Cuántos peruanos están habilitados para votar en las Elecciones 2026?

El padrón electoral definitivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 está integrado por 26.314.724 electores habilitados para acudir a las urnas.

Dos mujeres con chalecos azules con las siglas ONPE están en un aula junto a carteles informativos y una caja electoral.
Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales acondicionan un aula para el proceso de votación en Perú. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese total, 26.314.648 son ciudadanos peruanos, mientras que 76 corresponden a extranjeros residentes en el país que cumplieron los requisitos establecidos para participar en las elecciones municipales.

El padrón fue elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre la base del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó la fiscalización correspondiente y aprobó la relación definitiva de electores el 5 de junio.

La cifra final quedó establecida después del cierre del padrón electoral, realizado el 7 de abril, de acuerdo con el cronograma de las ERM 2026.

Un total de 97.317 candidaturas fueron registradas para los diferentes cargos que estarán en disputa en las Elecciones 2026, según la información difundida a partir del análisis de la ONPE.

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