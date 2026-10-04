Susel Paredes llamó a respetar los resultados electorales: “El que manda es el pueblo”

La candidata a la Alcaldía de Lima, Susel Paredes, desayunó este domingo en el restaurante Tío Candela, en el barrio de Monserrate, antes de dirigirse al distrito de San Luis para emitir su voto en las elecciones municipales.
Paredes compartió con personas cercanas a su campaña un desayuno que describió como tradicional de la zona.
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“Rebozado con café pasado, que es el desayuno tradicional de aquí del barrio de Monserrate”, afirmó durante la transmisión de Latina Noticias
Paredes pidió a la población mantener la calma durante la jornada y aceptar los resultados que se conozcan tras el cierre de la votación.
La aspirante a la alcaldía remarcó que respetará la decisión de los electores. “Aquí el que manda es el pueblo y lo que diga el pueblo, eso, a la hora de Dios, lo obedeceremos”, sostuvo.
De la misma manera, diversos candidatos como Carlos Bruce, Francis Allison, Samuel Daza, Rafael López Aliaga han participado de este tradicional desayuno.
¿Cómo revisar mi local de votación?
Los ciudadanos que participarán este 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 pueden verificar su centro de votación mediante la plataforma “Conoce tu local de votación”, habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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El servicio solicita el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y proporciona la dirección asignada, referencias de acceso, número de mesa, pabellón, piso y ubicación en el padrón.
También permite descargar un croquis del local e informa si el elector fue designado miembro de mesa, además de indicar dónde puede recibir capacitación. La ONPE recomendó confirmar los datos antes de salir, porque el local puede modificarse incluso durante la jornada por problemas de disponibilidad.
En estos comicios están convocados 26.314.724 electores para escoger 13.148 autoridades regionales y municipales en todo el país. La consulta busca evitar demoras y facilitar el cumplimiento del deber ciudadano antes de acudir hoy a las urnas.
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