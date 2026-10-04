Perú

¿Una cábala para Urresti? El candidato de Podemos desayunó en el mismo AAHH que Keiko Fujimori: así se justificó

Junto a su plancha de San Juan de Lurigancho, Daniel Urresti descartó la necesidad de sumar acuerdos con otros postulantes para asegurar la victoria en Lima

Daniel Urresti
Daniel Urresti comenzó la jornada electoral de 2026 con un desayuno con simpatizantes en San Juan de Lurigancho.
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El candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, inició la jornada electoral con un desayuno en San Juan de Lurigancho y aseguró que desconocía que el establecimiento había sido utilizado por Keiko Fujimori durante la segunda vuelta presidencial. El postulante afirmó que el lugar fue elegido por el candidato distrital de su agrupación para reunirse con sus simpatizantes.

Como se recuerda, la hoy jefa de Estado realizó su desayuno electoral para la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en el sector 2 de la Asociación de Vivienda El Paraíso, ubicado en el distrito antes citado.

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Ah, ¿sí? No lo sabía. Este es nuestro candidato de San Juan de Lurigancho, él escogió el lugar donde queremos compartir con todos aquellos que nos han apoyado, nuestros votantes. Estamos seguros de que hoy ganamos”, declaró Urresti ante la prensa.

El aspirante de Podemos Perú acudió al local en el inicio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que convocan a más de 26 millones de electores en todo el país. La jornada definirá a las autoridades regionales, provinciales y distritales para el periodo 2027-2030.

Urresti descartó buscar apoyos tras la declinación de Luis Miguel Llanos

Durante sus declaraciones, Urresti fue consultado por la decisión de Luis Miguel Llanos, candidato de Progresemos, de declinar su postulación a la Alcaldía de Lima para respaldar a Francis Allison, representante de Avanza País.

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El candidato de Podemos Perú descartó que necesite adhesiones de otros postulantes para imponerse en los comicios. “No es necesario. Con los votos que tenemos es suficiente para ganar. Vayan todos a votar”, manifestó para América Televisión.

Urresti sostuvo que su agrupación confía en el respaldo recogido durante la campaña y pidió a sus simpatizantes acudir a sus respectivos locales de votación. El candidato había cerrado sus actividades proselitistas con actos en distritos de Lima Norte y Lima Este, entre ellos San Juan de Lurigancho.

El candidato de Podemos Perú entregó una carta a la misión de la OEA con cuestionamientos al proceso electoral.
El candidato de Podemos Perú entregó una carta a la misión de la OEA con cuestionamientos al proceso electoral.

El candidato llevó a la OEA sus cuestionamientos por el caso de Renovación Popular

Dos días antes de la elección, Daniel Urresti entregó una carta a la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El documento planteó sus cuestionamientos por la falta de una definición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre quién asumiría la Alcaldía de Lima si Renovación Popular obtiene la mayor votación.

La controversia surgió tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura por esa organización. Rafael López Aliaga, quien ya ejerció como alcalde de Lima, figura como primer regidor de la lista. Urresti sostiene que no podría recibir las credenciales de alcalde debido a la prohibición de reelección inmediata contemplada en el artículo 194 de la Constitución.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que la definición sobre las credenciales corresponde al pleno del organismo electoral. El asunto quedó pendiente en las horas previas a la votación.

Una mano deposita una cédula de papel en una urna transparente con el logo de la ONPE llena de votos doblados.
Las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 definirán la elección de 13.148 autoridades locales y regionales.

Más de 26 millones de personas están habilitadas para votar

El padrón definitivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 reúne a 26 millones 314.724 electores. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) previó la instalación de 89.935 mesas de sufragio en 10.090 locales de votación.

En todo el país compiten 97.317 candidaturas de 150 organizaciones políticas. Los ciudadanos elegirán 13.148 autoridades: 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

Los locales de votación permanecerán abiertos hasta las 17:00. A esa hora comenzará el escrutinio en cada mesa, mientras la ONPE procesará las actas para difundir los resultados oficiales.

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