Elecciones Regionales y Municipales 2026: qué se elige, cómo se vota y qué debes saber hoy domingo 4 de octubre

Reportaje de TV Perú done se explica la forma correcta de marcar la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Un especialista de la Oficina Nacional de Procesos Electorales muestra los modelos de cédulas, la ubicación de los símbolos políticos y el procedimiento para emitir un voto válido en las urnas.

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Más de 26,3 millones de electores están habilitados para participar este domingo 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La jornada definirá a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores que asumirán funciones entre 2027 y 2030.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó el horario de votación entre las 7:00 y las 17:00. Para sufragar, los ciudadanos deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en la mesa que les corresponda, tras verificar de forma previa el local y el número de mesa asignados.

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Esta nota periodística reúne las claves sobre las autoridades en disputa, las cédulas que recibirá cada elector, la instalación de las mesas y el conteo de votos. Accede a las autoridades en juego, el procedimiento para votar y la publicación de resultados.

Video promocional del canal JNE Media sobre la cobertura de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en Perú. En las imágenes se observan vistas de la ciudad de Ayacucho, reporteros del medio de comunicación e imágenes del proceso de votación con ánforas de la ONPE. La secuencia detalla la programación informativa que se transmitirá durante la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán este domingo?

Los electores elegirán autoridades para tres niveles de gobierno. En el ámbito regional se votará por un gobernador, un vicegobernador y los integrantes del consejo regional. En el ámbito municipal se escogerán alcaldes y regidores para las provincias y los distritos.

La convocatoria abarca los 24 departamentos, la Provincia Constitucional del Callao, 196 provincias y 1.694 distritos. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los comicios permitirán elegir a más de 13 mil autoridades en todo el país.

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Ciudadanos peruanos forman fila para emitir su voto ante los miembros de mesa en un centro electoral habilitado por la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se diferencian las elecciones regionales, provinciales y distritales?

La elección regional corresponde al departamento donde figura inscrito el elector. Define la fórmula integrada por gobernador y vicegobernador, además de los consejeros que formarán parte del órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional.

La elección provincial determina quién encabezará la municipalidad de la provincia y qué lista de regidores integrará el concejo provincial. La distrital, en cambio, define al alcalde y a los regidores del distrito del votante. Los tres niveles se eligen en la misma jornada, aunque no todos los ciudadanos recibirán la misma cantidad de cédulas.

Una infografía de Infobae detalla la distribución de las 13 148 autoridades regionales y municipales que se elegirán para los próximos cuatro años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas cédulas recibirán los electores?

La cantidad de cédulas dependerá de la circunscripción electoral. En la mayoría de los casos, el ciudadano recibirá una para la elección regional, otra para la municipalidad provincial y una tercera para la municipalidad distrital.

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En determinadas zonas, la cédula regional puede contener opciones diferenciadas para la fórmula de gobernador y vicegobernador y para los consejeros regionales. Por ello, el elector debe revisar cada sección antes de emitir el voto y confirmar que recibió todos los documentos que correspondan a su mesa.

Un especialista de la Oficina Nacional de Procesos Electorales muestra los modelos de cédulas de votación para los comicios regionales y municipales en Perú.

¿Cómo se marca correctamente el voto?

El voto se marca dentro del recuadro de la organización política o candidatura elegida, según el diseño de la cédula. La señal debe permitir identificar sin dudas la voluntad del elector. La ONPE recomienda usar una cruz o un aspa dentro del espacio asignado.

El ciudadano debe evitar escribir nombres, frases o cualquier signo fuera del recuadro, ya que podría anular su voto. Si deja una sección sin marca, ese tramo de la cédula será considerado voto en blanco, sin afectar necesariamente las otras elecciones incluidas en el documento.

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Un ciudadano marca la cédula de sufragio sobre una mesa escolar durante la jornada de votación para las elecciones regionales y municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben saber los ciudadanos sobre sus candidatos?

Las cédulas no incluirán los rostros de quienes postulan a los cargos regionales y municipales. El elector deberá reconocer el símbolo y la denominación de la organización política, así como el cargo por el que compite cada candidato.

Antes de acudir al local de votación, los ciudadanos pueden revisar las listas inscritas, las hojas de vida y los planes de gobierno en la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esa consulta permite distinguir entre candidaturas regionales, provinciales y distritales en cada jurisdicción.

Plataforma Voto Informado

¿Cuáles son los horarios de votación?

Las mesas recibirán votos desde las 7:00 hasta las 17:00. Los miembros de mesa deben presentarse desde las 6:00 para instalar el espacio, revisar el material electoral y firmar la documentación requerida antes del inicio de la jornada.

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Quienes ingresen al local de votación antes de las 17:00 podrán sufragar aunque la fila continúe después de esa hora. Las personas adultas mayores, las embarazadas y los ciudadanos con discapacidad tienen derecho a atención preferente para reducir el tiempo de espera.

¿Qué ocurre si una mesa no se instala a tiempo?

Si a las 7:00 faltan integrantes, la mesa puede instalarse con tres miembros presentes, sean titulares o suplentes. Cuando solo haya uno o dos, quien asuma la presidencia deberá convocar a los electores que se encuentren en la fila para completar el número requerido.

Si no se presenta ningún miembro titular ni suplente, el presidente de la mesa anterior o posterior designará a tres votantes de esa fila. La instalación debe concretarse antes del mediodía. De lo contrario, la mesa no podrá funcionar y los electores asignados a ella no podrán emitir su voto.

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Un elector ubica su mesa de sufragio en la lista impresa de la ONPE para las Elecciones Generales 2026 en Miraflores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué funciones cumplen los miembros de mesa?

Los miembros de mesa conducen las tres etapas de la jornada: instalación, sufragio y escrutinio. Verifican la identidad de los votantes, entregan las cédulas, registran la participación, controlan el depósito de los votos en el ánfora y llenan las actas electorales.

Cada mesa cuenta con tres titulares y tres suplentes elegidos por sorteo. Quienes no asistan a ejercer el cargo sin una justificación aceptada se exponen a una multa. La mesa también debe permitir la presencia de personeros acreditados, quienes pueden observar el proceso sin interferir en su desarrollo.

¿Cómo se realizará el escrutinio?

El escrutinio comenzará al cierre de la votación, una vez que todos los ciudadanos que ingresaron al local antes de las 17:00 hayan sufragado. Los miembros de mesa abrirán el ánfora, separarán las cédulas por tipo de elección y contabilizarán los votos en un acto público.

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Después registrarán los resultados en las actas de escrutinio, que deberán firmar los integrantes de la mesa y los personeros que deseen hacerlo. Las actas pasarán a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para su procesamiento. Las cédulas permanecerán bajo custodia para eventuales revisiones previstas por la ley.

La ONPE recordó que, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores en fila pueden ser convocados para completar una mesa de sufragio si faltan miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se publicarán los resultados oficiales?

La ONPE difundirá el avance del procesamiento de actas en su plataforma de resultados electorales. La información se actualizará conforme las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales reciban, digitalicen y procesen los documentos remitidos desde los locales de votación.

Los resultados que publique la ONPE tendrán carácter de avance. La proclamación de las autoridades electas corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones, después de resolver las actas observadas, los recursos y las impugnaciones que puedan presentarse en cada circunscripción.

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