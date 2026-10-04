Carlos Bruce califica de “cobarde” accionar del JNE por caso de alcaldes que postularon como regidores

Durante su tradicional desayuno electoral, el candidato Carlos Bruce hizo un llamado a los jóvenes para que acudan a votar y criticó duramente al Jurado Nacional de Elecciones por su indecisión sobre la no reelección. - América TV

Guardar

Carlos Bruce, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, participó este domingo 4 de octubre del tradicional desayuno electoral en el sector Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, desde donde invocó a los ciudadanos a acudir a las urnas y participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El aspirante señaló que eligió esta zona para acercarse a la realidad de los sectores periféricos de la capital y planteó la necesidad de mejorar sus condiciones de vida.

En conversación con la prensa, sostuvo que la jornada electoral representa una oportunidad para fortalecer la democracia y pidió especialmente a los jóvenes que votan por primera vez que cumplan con su deber ciudadano. Según explicó, la elección de autoridades debe responder a la voluntad de la población y permitir que quienes resulten elegidos trabajen por el desarrollo de las ciudades.

PUBLICIDAD

“A los jóvenes que hoy votan por primera vez, vayan temprano a ejercer su voto”, manifestó el candidato, quien remarcó que la democracia debe permitir que los ciudadanos decidan quiénes cuentan con la experiencia y capacidad necesarias para asumir responsabilidades públicas.

Sin embargo, el postulante también expresó su molestia contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la falta de una definición, durante el proceso electoral, respecto de la aplicación de las disposiciones constitucionales sobre la no reelección de alcaldes. Bruce cuestionó que el organismo electoral haya anunciado en distintas oportunidades que emitiría un pronunciamiento sobre este tema sin que, según afirmó, se produjera una aclaración oportuna.

PUBLICIDAD

El candidato a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, hace un llamado a la ciudadanía a votar en lo que describe como una "fiesta cívica". Se muestra muy optimista sobre los posibles resultados para su partido, Somos Perú | América TV

“Solamente nos queda lamentar el accionar del Jurado Nacional de Elecciones”, sostuvo. El candidato calificó de “cobarde” la actuación del organismo por no aclarar, a su juicio, si se respetaría lo establecido en la Constitución. Además, señaló que asumía la responsabilidad por sus declaraciones y que no le preocupaba recibir una eventual sanción por expresar su posición.

Pese a sus críticas, Bruce remarcó que la jornada debía desarrollarse como una fiesta cívica y pidió a los ciudadanos participar al margen de sus preferencias políticas. También se mostró optimista respecto de los resultados que podría obtener Somos Perú, no solo en Lima Metropolitana, sino también en distintos distritos de la capital.

PUBLICIDAD

Al ser consultado sobre el desarrollo de su campaña, Bruce afirmó que su estrategia estuvo centrada en la presentación de propuestas y aseguró que evitó recurrir a ataques personales contra sus adversarios. En ese sentido, cuestionó que otros candidatos hayan optado por mencionar antecedentes legales o aspectos personales de sus contendores y consideró que ese tipo de confrontación no contribuye a fortalecer la democracia peruana.

Bruce cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones por la falta de una definición oportuna sobre la aplicación de las disposiciones constitucionales referidas a la no reelección de alcaldes - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Sobre la elección de Nueva Esperanza como escenario de su desayuno electoral, explicó que los sectores periféricos forman parte de sus principales prioridades en caso de asumir la conducción de Lima. Bruce sostuvo que uno de los grandes desafíos de la capital es integrar estas zonas al tejido urbano mediante obras y servicios que permitan reducir las brechas existentes.

PUBLICIDAD

El candidato señaló que su propuesta contempla la construcción de pistas y veredas, el mejoramiento de barrios, la entrega de títulos de propiedad y la construcción de viviendas. Según indicó, estas medidas buscan evitar que los vecinos de las zonas altas tengan que enfrentar dificultades incluso para trasladarse hacia sus centros de trabajo.

Bruce concluyó su intervención reiterando su llamado a acudir a las urnas y expresó su expectativa de que, durante los próximos cuatro años, las autoridades elegidas puedan transformar las condiciones de vida en los sectores más vulnerables de Lima.